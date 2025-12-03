《沉默之丘f》臉模加藤小夏買PS5主機啦！自曝開發故事：動捕長達3年

《沉默之丘f》（Silent Hill f）擔任女主角「深水雛子」臉模的日本新生代女星加藤小夏，從今年 10 月起親自開台實況這款遊戲。由於她本人是完全的遊戲新手，各種真實且有趣的驚嚇反應，搭配上逗趣的實況效果，直接在網路上爆紅，每次開台都有 2 到 4 萬人同時觀看。而最近，加藤小夏也透露自己終於買下了 PS5，因為遊戲通關時間比她原本預想的還要長。

加藤小夏因為實況，人氣迅速飆升。（圖源：YouTube@hinako-is-konatsu-kato）

最近加藤小夏在 TBS 廣播節目（こねくと）中透露，自己終於正式買了一台 PS5 主機。她笑稱原本以為這款遊戲可以在 1 個月內破關，因此最初是用租來的 PS5 主機玩，沒想到遊戲難度遠超她的預期，租約到期後進度仍遙遙無期，只好自掏腰包把主機買回家繼續挑戰。

加藤小夏的實況之路充滿波折，身為遊戲初心者的她，操作生疏卻異常認真的模樣圈粉無數。她曾因遊戲難度過高而打到情緒崩潰甚至落淚，官方開發團隊更為了讓她能順利通關，甚至特地更新加入了超簡單的模式。不過，就算有了官方給的小夏專屬難度，加藤小夏目前仍堅持繼續挑戰，展現了讓人意外的韌性。粉絲們也戲稱她的實況進度雖然緩慢，但看著她將每一隻小怪都當成 BOSS 在打的緊張模樣，反而成為了該實況的一大看點。

除了在節目中分享遊戲趣事外，加藤小夏也揭露了一些《沉默之丘f》的開發故事。她表示《沉默之丘f》的製作過程很嚴謹，光是動作捕捉與臉部建模的拍攝工作就耗時長達 3 年，頻率高達每個月拍攝 8 次左右。更困難的是，由於台詞錄音與臉部表情捕捉是同步進行的，所以演出時必須精準到位，她回憶導演在指導劇情時會輕描淡寫的說：「好，這裡朋友要死了！」但對演員來說，要演繹出殺死劇中友人的沈重情感其實相當煎熬。

除了加藤小夏外，先前《沉默之丘f》「岩井修」臉模大崎捺希，同樣確定會在今年內開實況玩遊戲。並在昨日（2）分享自己提前買的聖誕禮物，是一台 PS5。