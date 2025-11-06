《沉默之丘f》花絮公開由台灣泥巴娛樂解說，主角建模加藤小夏：首次體驗動捕演出

《沉默之丘f》昭和日本場景與劇情在系列中獲得相當的好評銷售破一百萬套，Konami 官方公開了本次的戰鬥、動態捕捉製作花絮，由台灣泥巴娛樂（NeoBards Entertainment）進行製作與解說，其中也包括主角群的動態捕捉演出，主角深水雛子的建模加藤小夏也有留下深刻的印象。

泥巴娛樂為加強這次的遊戲性，特別製作出新的戰鬥系統，製作像雛子也能做出的反擊、奮力一擊以及閃避動作，以及輕型、重型武器的差異包括揮舞動作的製作，還有怪物緊鄰著雛子的心理、龍騎士07的編劇內容相關，跟解謎的迷失方向主題製作，也維持這系列一貫的風格，讓解謎逐步走近主角心理。

《沉默之丘 f》戰鬥與動捕花絮公開台灣泥巴娛樂製作並解說（圖源：NeoBards）

動態捕捉在日本進行，包括 Konami、泥巴娛樂、Mocap 製作公司跟演員的四方協調以及監督，本作多達 90 分鐘以上的演出內容，對泥巴娛樂是個龐大的挑戰，如果龍騎士07老師的編寫故事的人，泥巴娛樂就是說書人，團隊花了非常多時間研究其文本作出最好的劇情或視覺呈現。

《沉默之丘 f》主角建模加藤小夏：首次體驗動補演出（圖源：NeoBards）

主角建模加藤小夏也在本次花絮有許多心得，能在演員生涯有動態捕捉演出是非常珍貴的，動態捕捉演出困難的是在穿著這身裝備時，對於只能在遊戲裡呈現的內容作演出，是很大的想像力挑戰，也有因為許多方面的困難自己開始流淚無法繼續拍攝的狀況發生，但能完成這個作品真的相當榮幸，甚至提到要是哪天自己不在世上了，但能有人透過遊戲操作繼續她的生命，感到相當不可思議。

團隊製作殺青合照（圖源：NeoBards）

加藤小夏自己也開始了《沉默之丘f》實況，由於完全不會玩遊戲的新鮮反應讓觀眾相當喜愛以及全肯定支持，獲得平均達 4 萬觀眾同時觀看，雖然總是卡關但仍效果十足。