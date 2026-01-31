《法官李漢英》收視再飆高奪冠！ 池晟最強司法復仇比《模範計程車》還過癮

韓劇迷最近可能都換了「審判長」！由池晟、朴喜洵、元真兒主演的新作《法官李漢英》，自月初開播以來展現驚人氣勢。根據尼爾森韓國數據，30日播出的第9集全國收視飆上13.5%，大都會區更逼近15%大關。不少韓網評論笑稱：「自從《模範計程車3》完結後，全韓國的觀眾都轉台來看池晟制裁惡勢力了！」

從權力走狗到正義戰神

故事核心圍繞著法官李漢英（池晟 飾）的重生之路。前世的他曾是權力財閥下的走狗，為求升遷不惜作出多場不公判決，最終卻落得被當成棄子慘死的下場。

《法官李漢英》改編自同名網路小說。（圖／TVING | HBO Max）

命運讓他從2035年穿越回2025年的法官生涯起點。帶著「預知未來」的記憶與滿腔恨意，池晟這次拒絕再當傀儡，而是利用法官席位作為戰場，對昔日主子展開血腥反擊。

「顛覆系法官」親自上陣抓罪犯

《法官李漢英》節奏快得令人窒息，前三集就迅速偵破連環殺人案。最令觀眾熱血沸騰的是，李漢英完全打破「法官只能坐在審判席」的刻板印象，他親自追捕罪犯，甚至上演「駕車撞擊逃亡車輛」的硬核戲碼。這種「法官皮、戰神骨」的暢快設定，讓不少喜愛《模範計程車》影響的觀眾迅速入坑。

優雅外表下的反派大魔王

《法官李漢英》朴喜洵飾演反派。（圖／官方IG）

另一大看點是「反派專業戶」朴喜洵。他飾演的首席法官姜信鎮，外表優雅正派，私下卻是操控政商利益與審判交易的黑手。他與池晟之間的對手戲被形容為「大人系對決」，每一次話中有話的試探與眼神交鋒，都充滿了濃濃的火藥味與高智商算計。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導