《泡姆泡姆》登上Switch平台限時登入送特典外觀，《明日方舟》聯名活動同步展開

由鷹角網絡開發、NIJIGEN代理的3D多人合作冒險遊戲《泡姆泡姆》宣佈：遊戲於今（4）日正式登陸Nintendo Switch平台！同時，PC版也將迎來多項內容更新與功能優化，包括全新故事關卡與派對模式關卡等。而最令玩家期待的 《泡姆泡姆》×《明日方舟》聯名活動也同步於今（4）日正式展開，帶來全新外觀套裝與小遊戲內容，現在就啟動Nintendo Switch，打開eShop商店，搜索《泡姆泡姆》即可在班戟號上展開一場色彩繽紛的跨界冒險！

（來源：NIJIGEN官方提供）

《泡姆泡姆》今日登陸Nintendo Switch！限時登入還能免費領取特典外觀

《泡姆泡姆》Nintendo Switch數位版於 2025 年 12 月 4 日上午 11:00（UTC+8）在Nintendo eShop正式上架，建議售價為NTD 310 / HKD 75。Switch 版本除了遊戲本體外，也同步推出「好多衣服版」與「好多衣服升級包」等多款商品組合，以及玩家最期待的《泡姆泡姆》×《明日方舟》聯名外觀包。所有商品售價將以eShop商店頁面為準。

本次版本支援Joy-Con 與 Nintendo Switch Pro控制器。為了確保最佳遊玩協作體驗，超過一名玩家時，每人需使用一整組Joy-Con（L/R）或一個Pro控制器，並不支援拆分Joy-Con作為兩個控制器。加入Nintendo Switch Online 的玩家也可使用線上模式，盡享與世界各地玩家協力闖關的樂趣。目前跨平台功能仍以各自平台為主，暫不支援與PC版連線。

而為慶祝《泡姆泡姆》登陸Switch，官方特別準備了限時特典！即日起 14 天內（至 2025 年 12 月 18 日 11:00 止）進入遊戲，玩家即可免費獲得2組共6件精美特典外觀。無論是新舊玩家，千萬都不要錯過這個限時機會，為你的角色增添獨特風采！

PC版本同步推出大幅度更新！故事模式關卡與派對模式關卡雙重擴展！

除了於Nintendo Switch上市外，PC版本也同步推出內容更新，為玩家帶來全新的冒險體驗。本次更新追加一個故事模式新關卡「震驚！泛起漣漪的神秘方塊」，同時還帶來10個全新的派對模式關卡，大幅擴充遊戲內容。玩家現在可以與朋友在更多風格迥異的關卡中合作闖關，體驗更加豐富多變的解謎樂趣與協力挑戰！

《泡姆泡姆》×《明日方舟》聯動活動重磅開跑！

「出發，從羅德島到班戟號！」小勇士們將以幹員的姿態盛裝登場！《泡姆泡姆》×《明日方舟》聯名外觀包於今（4）日上午11:00（UTC+8）正式上架。購買聯名包即可獲得幹員風格限定套裝與副武器外觀，使你的冒險旅程充分展現羅德島特有的風格與氣勢！

此外，本次聯動更為所有玩家帶來全新的街機小遊戲「山山兔隊長大作戰：泡姆狂潮」。只要完成「啟程時刻！對泡姆作戰基地」關卡，即可在班戟號上解鎖這個趣味小遊戲。無論你是在尋求主線冒險的挑戰，還是想與朋友享受輕鬆歡樂的派對時光，這款小遊戲都能為你的冒險之旅再添一波狂潮！

（來源：NIJIGEN官方提供）

（來源：NIJIGEN官方提供）

多人體驗再升級！「快速加入」功能上線，找隊友更輕鬆

為了進一步提升多人連線體驗，《泡姆泡姆》本次更新導入全新「快速加入」功能。在所有連線模式下，玩家可以輕鬆設定公開組隊房間，或快速加入其他玩家的公開房間，省去繁瑣的配對流程。特別是在故事模式中，快速加入功能新增了【關卡偏好】選項，能幫助玩家更快找到志同道合的夥伴，一起破解謎題、推進冒險。無論你喜歡哪種玩法，這次優化都會讓多人模式玩起來更順暢、更有趣！

（來源：NIJIGEN官方提供）

《泡姆泡姆》遊戲介紹

《泡姆泡姆》是一款支援2至4人協力遊玩的3D多人合作冒險遊戲，玩家需要善用顏色切換、三消射擊、機關觸發與各式幫手，在異世界的班戟號上與夥伴並肩作戰。遊戲收錄主線挑戰、派對模式與多種風格各異的小遊戲，是一款完美結合協作、解謎與歡樂氣氛的合作冒險遊戲。

《泡姆泡姆》的最新消息和更新動態，將於官方網站及社群媒體持續更新，還敬請玩家們關注，準備開始冒險吧！

