《泡泡龍：砂糖地下迷宮》正式上市，慶祝活動分享心得抽遊戲特製周邊
亞克系統亞洲(ARC SYSTEM WORKS ASIA)宣布，在PlayStation5、Nintendo Switch、Steam平臺的TAITO公司動作遊戲《泡泡龍》系列最新作品《泡泡龍：砂糖地下迷宮》今日上市！並舉辦慶祝上市活動。
TAITO公司的動作遊戲《泡泡龍：砂糖地下迷宮》中文實體盒裝版（Nintendo Switch、PlayStation5）與數位下載版（Nintendo Switch、PlayStation5、Steam）已於今日（27日）正式上市。內含數位原聲帶與數位美術集的豪華版也一併發售。
※ 日本版Nintendo Switch與PlayStation5版本預計於 2026 年春季發售。
在巴比官方 YouTube 頻道「バブルンちゃんねる」上，已公開了《泡泡龍：砂糖地下迷宮》製作人信箱 Vol.5，影片中除了能看到製作人的實機遊玩外，還能獲得許多有助於攻略的提示與資訊。
製作人信箱 Vol.5
《泡泡龍：砂糖地下迷宮》中文版慶祝上市活動開始
為慶祝《泡泡龍：砂糖地下迷宮》中文版上市，從今天起舉辦抽獎活動。公開分享活動貼文並在留言區留下關於本作的感想，就有機會得到「泡泡龍砂糖地下迷宮特製抽繩束口包」。抽獎活動詳情如下。
活動時間：2025 年 11 月 27 日（四）起至 2025 年 12 月 14 日（日）
活動獎品：泡泡龍砂糖地下迷宮特製抽繩束口包（預計將抽出5名）
活動參與辦法：
一、官方Facebook粉絲專頁
1. 點擊 亞克系統亞洲 粉絲專頁讚。
2. 公開分享《泡泡龍砂糖地下迷宮》中文版慶祝上市活動貼文。
3. 在活動貼文下方留下對本作的簡短感想並標註三名好友。
二、LINE官方帳號
1. 加入 亞克系統亞洲 LINE官方帳號好友
2. 按讚《泡泡龍砂糖地下迷宮》中文版慶祝上市活動貼文
3. 在活動貼文下方留下對本作的簡短感想。
※ 參加活動前請詳閱活動辦法。
※ 可任選其中一種社群媒體參與抽獎活動，但以得獎一次為限，若重複得獎，主辦單位將移除該得獎者得獎資格，主辦單位不另行通知。
※ 請勿以人頭帳號、分身假帳號重複留言，若使用者以人頭等假帳號或電腦駭客程式等不正當之手段參與活動，經主辦單位發現或經第三人檢舉，則主辦單位有權取消使用者之參與、得獎資格，主辦單位不另行通知。
官方Facebook粉絲專頁貼文：
https://www.facebook.com/ASWASIACHT/posts/1368830895253423
LINE官方帳號貼文：
https://linevoom.line.me/post/1176421965615682795
公布得獎者：2025 年 12 月 17 日（三）於亞克系統亞洲官方社群媒體公布。
同時收錄《泡泡交響曲》！
《泡泡交響曲》是1994年以大型機台登場的《泡泡龍》系列作品之一，而《泡泡龍：砂糖地下迷宮》中確定同步收錄1997年推出的《泡泡交響曲》家用機移植版。遊戲支援雙人同時遊玩，玩家可從4名角色中選擇一名，透過吐出泡泡將敵人困住並戳破來消滅它們的關卡泡泡動作遊戲。遊戲中還會出現許多以TAITO其他作品為主題的世界與角色。
《泡泡龍：砂糖地下迷宮》中文實體盒裝版隨附「泡泡交響曲替換封面」！
《泡泡龍：砂糖地下迷宮》中文實體盒裝版隨附同時收錄的《泡泡交響曲》為主題設計而成的「泡泡交響曲替換封面」。購買實體盒裝版的玩家可以選擇自己喜歡的款式來裝飾封面。
※ 該盒裝版圖片僅供參考，實際商品可能會有所不同。
※ 「泡泡交響曲替換封面」採用雙面印刷方式製作，印製於基本盒裝版封面的反面。
《泡泡龍：砂糖地下迷宮》中文版最新前導影片
《泡泡龍：砂糖地下迷宮》遊戲介紹
鍥而不捨地不斷冒險！變得更強吧！系列作首次推出進化型泡泡龍！
會吐泡泡的龍「巴比」這次將在每次踏入都會改變樣貌的神秘地下迷宮展開大冒險！
發射泡泡攻擊打倒敵人、踩著泡泡當跳板前進，一邊收集寶物吧！
透過收集到的寶物來讓巴比變得更強、學習新技能，挑戰更深層的關卡！
隨著MAP解鎖，玩家將探索如同迷宮般相連的巨大關卡「城堡」！
同時還收錄了 1997 年推出的《泡泡交響曲》移植版本！
關於《泡泡龍：砂糖地下迷宮》中文版的詳細資訊請參考亞克系統亞洲(ARC SYSTEM WORKS ASIA) 的官方網站以及官方社群媒體。
※ 日本版Nintendo Switch與PlayStation5 版本預計於2026 年春季發售。
※ 北美、歐洲與亞洲地區預計由亞克系統發行，日本由 TAITO 發行。
－
以上內容為廠商提供資料原文
其他人也在看
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 4 小時前
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
（影）啦啦隊隊長2年前KTV遭環抱性騷 自爆「黑人當面向她道歉」
樂天女孩韓籍成員廉世彬昨被爆遭黃姓韓籍經紀人長期騷擾，引發外界關注啦啦隊工作環境安全。職籃啦啦隊《Queens》隊長Amber 今（27日）與海產出席「鱸石共鮮節」活動時，也提到自己兩年前遭遇性騷事件。Amber當年曾被爆在KTV聚會時遭PLG時任代理執行長周崇偉強抱。她今受訪時再次還原當時情況，坦自由時報 ・ 3 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 2 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
母過世留老房「賣還是不賣」兄妹鬧翻！房產繼承僵局無解？律師揭3策略：有人不同意也能賣
台灣正迎來資產交接潮，據內政部統計，今年光是上半年，全國建物的繼承移轉量，就多達3.9萬棟，寫下同期新高，然而子女繼承到房產只是第一堂課，如何圓滿處理才是真正的難題，有律師分享實際案例，一位母親在過世後，將老房繼承給子女，兄弟姐妹卻因為對處置的想法不同，結果引發紛爭，究竟有哪些方式，可以解決這類僵局？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 天前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 2 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 23 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
反制中共74人台獨名單！擬嚴懲在地協力者 最重可處7年以上重刑
賴清德總統昨（26日）召開國安高層會議，宣布「守護民主台灣國安行動方案」，除推出1.25兆元的國防特別預算草案外，另一核心重點為「全面建構民主防禦機制」。針對中共近期針對性地列出74人次的「台獨頑固份子」或發布通緝，總統表示將採取具體反制作為，建立受害者保護機制，並對協助中共進行跨境鎮壓的「在地協力者」依法嚴懲。鏡新聞 ・ 8 小時前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果
覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議健康2.0 ・ 8 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 1 天前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 2 小時前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前