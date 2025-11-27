Yahoo奇摩遊戲編輯部

《泡泡龍：砂糖地下迷宮》正式上市，慶祝活動分享心得抽遊戲特製周邊

Yahoo奇摩遊戲編輯部
Yahoo奇摩遊戲編輯部

亞克系統亞洲(ARC SYSTEM WORKS ASIA)宣布，在PlayStation5、Nintendo Switch、Steam平臺的TAITO公司動作遊戲《泡泡龍》系列最新作品《泡泡龍：砂糖地下迷宮》今日上市！並舉辦慶祝上市活動。

（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）
（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）

TAITO公司的動作遊戲《泡泡龍：砂糖地下迷宮》中文實體盒裝版（Nintendo Switch、PlayStation5）與數位下載版（Nintendo Switch、PlayStation5、Steam）已於今日（27日）正式上市。內含數位原聲帶與數位美術集的豪華版也一併發售。

廣告

※ 日本版Nintendo Switch與PlayStation5版本預計於 2026 年春季發售。

在巴比官方 YouTube 頻道「バブルンちゃんねる」上，已公開了《泡泡龍：砂糖地下迷宮》製作人信箱 Vol.5，影片中除了能看到製作人的實機遊玩外，還能獲得許多有助於攻略的提示與資訊。

  • 製作人信箱 Vol.5

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。
請在此更新設定來顯示內容。

《泡泡龍：砂糖地下迷宮》中文版慶祝上市活動開始

為慶祝《泡泡龍：砂糖地下迷宮》中文版上市，從今天起舉辦抽獎活動。公開分享活動貼文並在留言區留下關於本作的感想，就有機會得到「泡泡龍砂糖地下迷宮特製抽繩束口包」。抽獎活動詳情如下。

（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）
（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）

  • 活動時間：2025 年 11 月 27 日（四）起至 2025 年 12 月 14 日（日）

  • 活動獎品：泡泡龍砂糖地下迷宮特製抽繩束口包（預計將抽出5名）

  • 活動參與辦法：

一、官方Facebook粉絲專頁

1. 點擊 亞克系統亞洲 粉絲專頁讚。

2. 公開分享《泡泡龍砂糖地下迷宮》中文版慶祝上市活動貼文。

3. 在活動貼文下方留下對本作的簡短感想並標註三名好友。

二、LINE官方帳號

1. 加入 亞克系統亞洲 LINE官方帳號好友

2. 按讚《泡泡龍砂糖地下迷宮》中文版慶祝上市活動貼文

3. 在活動貼文下方留下對本作的簡短感想。

※ 參加活動前請詳閱活動辦法。

※ 可任選其中一種社群媒體參與抽獎活動，但以得獎一次為限，若重複得獎，主辦單位將移除該得獎者得獎資格，主辦單位不另行通知。

※ 請勿以人頭帳號、分身假帳號重複留言，若使用者以人頭等假帳號或電腦駭客程式等不正當之手段參與活動，經主辦單位發現或經第三人檢舉，則主辦單位有權取消使用者之參與、得獎資格，主辦單位不另行通知。

  • 官方Facebook粉絲專頁貼文：

https://www.facebook.com/ASWASIACHT/posts/1368830895253423

  • LINE官方帳號貼文：

https://linevoom.line.me/post/1176421965615682795

  • 公布得獎者：2025 年 12 月 17 日（三）於亞克系統亞洲官方社群媒體公布。

同時收錄《泡泡交響曲》！

《泡泡交響曲》是1994年以大型機台登場的《泡泡龍》系列作品之一，而《泡泡龍：砂糖地下迷宮》中確定同步收錄1997年推出的《泡泡交響曲》家用機移植版。遊戲支援雙人同時遊玩，玩家可從4名角色中選擇一名，透過吐出泡泡將敵人困住並戳破來消滅它們的關卡泡泡動作遊戲。遊戲中還會出現許多以TAITO其他作品為主題的世界與角色。

（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）
（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）

《泡泡龍：砂糖地下迷宮》中文實體盒裝版隨附「泡泡交響曲替換封面」！

《泡泡龍：砂糖地下迷宮》中文實體盒裝版隨附同時收錄的《泡泡交響曲》為主題設計而成的「泡泡交響曲替換封面」。購買實體盒裝版的玩家可以選擇自己喜歡的款式來裝飾封面。

（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）
（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）

※ 該盒裝版圖片僅供參考，實際商品可能會有所不同。

※ 「泡泡交響曲替換封面」採用雙面印刷方式製作，印製於基本盒裝版封面的反面。

  • 《泡泡龍：砂糖地下迷宮》中文版最新前導影片

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。
請在此更新設定來顯示內容。

《泡泡龍：砂糖地下迷宮》遊戲介紹

  • 鍥而不捨地不斷冒險！變得更強吧！系列作首次推出進化型泡泡龍！

會吐泡泡的龍「巴比」這次將在每次踏入都會改變樣貌的神秘地下迷宮展開大冒險！

發射泡泡攻擊打倒敵人、踩著泡泡當跳板前進，一邊收集寶物吧！

透過收集到的寶物來讓巴比變得更強、學習新技能，挑戰更深層的關卡！

隨著MAP解鎖，玩家將探索如同迷宮般相連的巨大關卡「城堡」！

同時還收錄了 1997 年推出的《泡泡交響曲》移植版本！

（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）
（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）
（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）
（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）
（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）
（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）

關於《泡泡龍：砂糖地下迷宮》中文版的詳細資訊請參考亞克系統亞洲(ARC SYSTEM WORKS ASIA) 的官方網站以及官方社群媒體。

※ 日本版Nintendo Switch與PlayStation5 版本預計於2026 年春季發售。

※ 北美、歐洲與亞洲地區預計由亞克系統發行，日本由 TAITO 發行。

以上內容為廠商提供資料原文

其他人也在看

阿布達比轉機失聯3日陳男找到了　妻證實人在「杜拜警局」

阿布達比轉機失聯3日陳男找到了　妻證實人在「杜拜警局」

雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。

鏡新聞 ・ 4 小時前
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」　結局曝光

大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」　結局曝光

香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大

屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大

57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
（影）啦啦隊隊長2年前KTV遭環抱性騷 自爆「黑人當面向她道歉」

（影）啦啦隊隊長2年前KTV遭環抱性騷 自爆「黑人當面向她道歉」

樂天女孩韓籍成員廉世彬昨被爆遭黃姓韓籍經紀人長期騷擾，引發外界關注啦啦隊工作環境安全。職籃啦啦隊《Queens》隊長Amber 今（27日）與海產出席「鱸石共鮮節」活動時，也提到自己兩年前遭遇性騷事件。Amber當年曾被爆在KTV聚會時遭PLG時任代理執行長周崇偉強抱。她今受訪時再次還原當時情況，坦

自由時報 ・ 3 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%

蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%

45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前

經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」

大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。

中時新聞網 ・ 2 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己

一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己

一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵

造咖 ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來

不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來

香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷

明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...

FTNN新聞網 ・ 4 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次

陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次

演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
母過世留老房「賣還是不賣」兄妹鬧翻！房產繼承僵局無解？律師揭3策略：有人不同意也能賣

母過世留老房「賣還是不賣」兄妹鬧翻！房產繼承僵局無解？律師揭3策略：有人不同意也能賣

台灣正迎來資產交接潮，據內政部統計，今年光是上半年，全國建物的繼承移轉量，就多達3.9萬棟，寫下同期新高，然而子女繼承到房產只是第一堂課，如何圓滿處理才是真正的難題，有律師分享實際案例，一位母親在過世後，將老房繼承給子女，兄弟姐妹卻因為對處置的想法不同，結果引發紛爭，究竟有哪些方式，可以解決這類僵局？

Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開

《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開

她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...

styletc ・ 1 天前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」

直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」

靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。

Yahoo奇摩房地產 ・ 2 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範　「對自己失望」向高中生道歉

嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範　「對自己失望」向高中生道歉

體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。

FTV Sports ・ 23 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」　天氣轉晴倒數

一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」　天氣轉晴倒數

中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
反制中共74人台獨名單！擬嚴懲在地協力者　最重可處7年以上重刑

反制中共74人台獨名單！擬嚴懲在地協力者　最重可處7年以上重刑

賴清德總統昨（26日）召開國安高層會議，宣布「守護民主台灣國安行動方案」，除推出1.25兆元的國防特別預算草案外，另一核心重點為「全面建構民主防禦機制」。針對中共近期針對性地列出74人次的「台獨頑固份子」或發布通緝，總統表示將採取具體反制作為，建立受害者保護機制，並對協助中共進行跨境鎮壓的「在地協力者」依法嚴懲。

鏡新聞 ・ 8 小時前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果

泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果

覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議

健康2.0 ・ 8 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招

他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招

他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招

EBC東森新聞 ・ 1 天前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出

香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出

國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。

民視 ・ 2 小時前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛　真實數據曝光

台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛　真實數據曝光

台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前