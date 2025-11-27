《泡泡龍：砂糖地下迷宮》正式上市，慶祝活動分享心得抽遊戲特製周邊

亞克系統亞洲(ARC SYSTEM WORKS ASIA)宣布，在PlayStation5、Nintendo Switch、Steam平臺的TAITO公司動作遊戲《泡泡龍》系列最新作品《泡泡龍：砂糖地下迷宮》今日上市！並舉辦慶祝上市活動。

（來源：ARC SYSTEM WORKS ASIA官方提供）

TAITO公司的動作遊戲《泡泡龍：砂糖地下迷宮》中文實體盒裝版（Nintendo Switch、PlayStation5）與數位下載版（Nintendo Switch、PlayStation5、Steam）已於今日（27日）正式上市。內含數位原聲帶與數位美術集的豪華版也一併發售。

※ 日本版Nintendo Switch與PlayStation5版本預計於 2026 年春季發售。

在巴比官方 YouTube 頻道「バブルンちゃんねる」上，已公開了《泡泡龍：砂糖地下迷宮》製作人信箱 Vol.5，影片中除了能看到製作人的實機遊玩外，還能獲得許多有助於攻略的提示與資訊。

製作人信箱 Vol.5

《泡泡龍：砂糖地下迷宮》中文版慶祝上市活動開始

為慶祝《泡泡龍：砂糖地下迷宮》中文版上市，從今天起舉辦抽獎活動。公開分享活動貼文並在留言區留下關於本作的感想，就有機會得到「泡泡龍砂糖地下迷宮特製抽繩束口包」。抽獎活動詳情如下。

活動時間：2025 年 11 月 27 日（四）起至 2025 年 12 月 14 日（日）

活動獎品：泡泡龍砂糖地下迷宮特製抽繩束口包（預計將抽出5名）

活動參與辦法：

一、官方Facebook粉絲專頁

1. 點擊 亞克系統亞洲 粉絲專頁讚。

2. 公開分享《泡泡龍砂糖地下迷宮》中文版慶祝上市活動貼文。

3. 在活動貼文下方留下對本作的簡短感想並標註三名好友。

二、LINE官方帳號

1. 加入 亞克系統亞洲 LINE官方帳號好友

2. 按讚《泡泡龍砂糖地下迷宮》中文版慶祝上市活動貼文

3. 在活動貼文下方留下對本作的簡短感想。

※ 參加活動前請詳閱活動辦法。

※ 可任選其中一種社群媒體參與抽獎活動，但以得獎一次為限，若重複得獎，主辦單位將移除該得獎者得獎資格，主辦單位不另行通知。

※ 請勿以人頭帳號、分身假帳號重複留言，若使用者以人頭等假帳號或電腦駭客程式等不正當之手段參與活動，經主辦單位發現或經第三人檢舉，則主辦單位有權取消使用者之參與、得獎資格，主辦單位不另行通知。

官方Facebook粉絲專頁貼文：

https://www.facebook.com/ASWASIACHT/posts/1368830895253423

LINE官方帳號貼文：

https://linevoom.line.me/post/1176421965615682795

公布得獎者：2025 年 12 月 17 日（三）於亞克系統亞洲官方社群媒體公布。

同時收錄《泡泡交響曲》！

《泡泡交響曲》是1994年以大型機台登場的《泡泡龍》系列作品之一，而《泡泡龍：砂糖地下迷宮》中確定同步收錄1997年推出的《泡泡交響曲》家用機移植版。遊戲支援雙人同時遊玩，玩家可從4名角色中選擇一名，透過吐出泡泡將敵人困住並戳破來消滅它們的關卡泡泡動作遊戲。遊戲中還會出現許多以TAITO其他作品為主題的世界與角色。

《泡泡龍：砂糖地下迷宮》中文實體盒裝版隨附「泡泡交響曲替換封面」！

《泡泡龍：砂糖地下迷宮》中文實體盒裝版隨附同時收錄的《泡泡交響曲》為主題設計而成的「泡泡交響曲替換封面」。購買實體盒裝版的玩家可以選擇自己喜歡的款式來裝飾封面。

※ 該盒裝版圖片僅供參考，實際商品可能會有所不同。

※ 「泡泡交響曲替換封面」採用雙面印刷方式製作，印製於基本盒裝版封面的反面。

《泡泡龍：砂糖地下迷宮》中文版最新前導影片

《泡泡龍：砂糖地下迷宮》遊戲介紹

鍥而不捨地不斷冒險！變得更強吧！系列作首次推出進化型泡泡龍！

會吐泡泡的龍「巴比」這次將在每次踏入都會改變樣貌的神秘地下迷宮展開大冒險！

發射泡泡攻擊打倒敵人、踩著泡泡當跳板前進，一邊收集寶物吧！

透過收集到的寶物來讓巴比變得更強、學習新技能，挑戰更深層的關卡！

隨著MAP解鎖，玩家將探索如同迷宮般相連的巨大關卡「城堡」！

同時還收錄了 1997 年推出的《泡泡交響曲》移植版本！

關於《泡泡龍：砂糖地下迷宮》中文版的詳細資訊請參考亞克系統亞洲(ARC SYSTEM WORKS ASIA) 的官方網站以及官方社群媒體。

※ 日本版Nintendo Switch與PlayStation5 版本預計於2026 年春季發售。

※ 北美、歐洲與亞洲地區預計由亞克系統發行，日本由 TAITO 發行。

以上內容為廠商提供資料原文