《波斯王子之重生者》登上Switch平台，針對手持與混合遊玩模式進行最佳化

Ubisoft 與 Evil Empire 工作室今日宣布，廣獲好評的 2D 動作平台 Roguelite 遊戲《波斯王子之重生者》，現已於 Nintendo Switch 和 Switch 2 平台推出。本作繼先前於 Ubisoft+、PC、Xbox Series X|S 及PlayStation5 平台推出並大獲好評之後，現在又於 Nintendo 平台登場，為其多平台發行開啟了新篇章。

（來源：Ubisoft官方提供）

針對手持與混合遊玩模式進行最佳化的 Switch 版本，完整收錄了 1.0 版的所有內容，包含各式各樣的生態環境、武器和飾品，以及重新設計的美術風格。玩家可以隨時隨地體驗流暢戰鬥、動態跑酷，以及豐富的救贖故事。遊戲中提供了超過 100 款可解鎖和精通的武器與勳章，每次闖關都提供了適應與進化的新機會，讓玩家透過探索與發現來塑造獨特的遊玩風格。身手矯健是成功的關鍵：在牆上奔跑、閃避陷阱，以及施展華麗的連擊都是生存下來的必備技能。

Evil Empire 遊戲總監 Lucie Dewagnier 表示：「把《波斯王子之重生者》搬上 Nintendo Switch 平台是令人振奮的里程碑，其快節奏的戰鬥與無止盡的重玩性，能夠滿足想要隨時隨地體驗冒險的玩家的渴望。」

發行夥伴 U&I Entertainment 將於 2026 年 4 月 10 日推出 Nintendo Switch、Switch™ 2 及PlayStation®5 實體標準版與長生戰士版，目前已開放預購。長生戰士版包含高質感 SteelBook 鐵盒（附保護套）、一張雙面海報，以及可拼湊成遊戲世界地圖的精緻美術卡組。

由波斯裔美國藝術家 ASADI 操刀的沉浸式原聲配樂，現已於各大串流平台與 Ubisoft Music 的 YouTube 頻道上架。此外，黑膠版本也已透過 Laced Records 開放預購。

