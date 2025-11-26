《波斯王子：時之砂》重製版內部影片外洩！光速被Ubisoft版權炮下架
從 2020 年公開以來，Ubisoft 替旗下動作遊戲《波斯王子：時之砂》推出的重製版計畫就不斷受到玩家們的期待，不過在 2024 年 4 月 Ubisoft 決定直接把開發到一半的重製版遊戲打掉重練之後，直到現在已經超過一年半了就沒有任何更進一步的消息，自立項開始製作到現在也已經 5 年了，早已讓許多粉絲失去對於這部重製版的信心。不過，日前有一部疑似《波斯王子：時之砂》重製版的內部會議影片發布在 Youtube 上之後馬上被 Ubisoft 版權炮下架，似乎側面證實了這個專案仍然在開發中，而根據洩露 Ubisoft 打算讓遊戲在明年正式推出。
綜合外媒報導，日前 Youtube 上有一位使用者「Violet_Leman」上傳了一部明顯是 Ubisoft 內部會議的紀錄影片，其中也展示了有關於《波斯王子：時之砂》重製版計畫的簡報投影片，介紹了遊戲的動作捕捉演出、測試版遊玩片段、概念美術等內容，似乎是開發團隊拿來跟 Ubisoft 的管理層介紹專案進度的內容。
這部影片中的內容似乎是 2024 年第一季的會議，因此非常有可能是當時 Ubisoft 打算將重製版計畫打掉重練，由蒙特婁工作室接手之後才開的會議，並且也詳細介紹了《波斯王子：時之砂》的時空回溯系統也將回歸，重製版遊戲的謎題挑戰也會更強調對於時空系統運用，也有許多必須雙人通關的遊戲段落。
並且相比於原版，仍然會保持平台跳躍遊戲的核心體驗，但玩家對於角色的掌控性更高，也更能做出精準操作了，以及戰鬥系統與 Boss 戰都被重新設計，從洩露影片中看起來，Ubisoft 似乎仍對《波斯王子：時之砂》的重製版有著許多期待。不過，目前洩露影片已經光速被 Ubisoft 版權炮下架，Ubisoft 也沒有針對這起洩漏事件有更多說明，而根據外媒掌握的消息，據傳《波斯王子：時之砂》的重製版預計會在明年就與玩家們見面，或許到時候我們就能看到，這些改動到底實現了多少。
其他人也在看
《明日方舟》合作7-11推出聯名飲品與門市限定主題日，店內購點儲值加碼送虛寶
由龍成網路代理營運的新型態戰術攻防 RPG《明日方舟》今（26）日宣布，Side Story「眾生行記」活動將於11月28日登場，並開放一系列活動及限定尋訪「佈道自由」。此外，官方也宣布與全台 7-ELEVEN 展開限時聯名活動！活動自 2025 年11 月 26 日起至 12 月23 日止，全台 7-ELEVEN 門市將陸續上架「iseLect × 明日方舟」6款聯名飲品，並推出MyCard儲值加碼優惠活動，部分門市將舉辦限定主題日，邀請博士一同前往7-ELEVEN限定店開派對、領虛寶、拍照打卡，引爆羅德島能量！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前
不用機上盒、不綁約也能看電視！ 四季線上推出FAST TV 服務 打造最新最快的「線上頻道新生態」
不用機上盒、不綁約也能看電視！ 四季線上推出FAST TV 服務 打造最新最快的「線上頻道新生態」Yahoo特別企劃 ・ 1 小時前
《戰地風雲6》全平台開放限時免費試玩，邀玩家體驗駕駛坦克、直升機馳騁沙場
Electronic Arts Inc.與《戰地風雲》工作室宣布，終極全面戰爭體驗《戰地風雲 6》自今日起於全平台開放特殊免費試玩，持續至 12 月 2 日。新玩家現能加入全球數百萬暢玩粉絲的行列，在精選地圖和模式體驗《戰地風雲 6》全面戰爭的高強度玩法，於新推出地圖——南加州的「伊斯特伍德」——駕駛坦克、直升機，甚至高爾夫球車馳騁沙場。《戰地風雲 6》是年度最大遊戲和娛樂產業之一，憑藉盛大發行帶來光榮回歸，打破系列的長期紀錄**。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前
Adobe攜手Chrome推限時優惠！網頁版Photoshop「免費用一年」：怎麼安裝？4步驟教學一次看
Adobe與Google攜手推出限時優惠，Chrome用戶只需在2025年12月8日前安裝Photoshop網頁版擴充功能，即可獲得一年的免費使用權。數位時代 ・ 3 小時前
發票開獎 用戶更新載具App 驚見工程師「私密日記」
114年9、10月統一發票昨（25日）開獎，不少民眾打開「雲端發票」App準備更新，卻發現版本更新欄位的內容不是優化項目，竟然是工程師的流水帳日記，包含日常生活、出國玩樂，以及參加單車一日北高的熱血故事，網友看了全笑翻。中時新聞網 ・ 1 小時前
《GTA 6》新實機片段外流？逼真雨景引熱議，網友揪出AI生成破綻
《GTA6》（Grand Theft Auto 6，俠盜獵車手6）的發售日期延後到 2026 年 11 月 19 日，全球玩家的期待度卻仍在持續升高，網路上也出現了各種真假難以分辨的傳聞。而最近，社群上就突然釋出了多段宣稱是外流的《GTA6》實機遊玩影片。畫面中展示了女主角露西亞在下雨天時行走、光影逼真的街頭，該片段在短時間內累積了超過 700 萬次觀看，引起社群討論。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前
《薩爾達無雙 封印戰記》第一回免費更新11月27日推出，新動作、武器與玩法一次看
Nintendo Switch 2 軟體《ZELDA 無雙 封印戰記》第一回的免費更新於 11 月 27 日（四）登場。本次更新，新增了許多能讓玩家進一步享受遊戲內容的要素。本文將介紹本次更新的內容。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 59 分鐘前
左滑右滑找不到真愛，不如找AI代打？Tinder、Bumble營收崩跌，改推「賽博月老」救業績
近年交友軟體熱度下降，陷入所謂的「絕望循環」：無止盡左右滑動的操作模式使用戶厭煩，要在難以計數的個人檔案中找到理想對象似乎難如登天，互動中的用戶還會突然蒸發，於是他們刪掉App，但過了幾個月又把App下載回來。大多數交友軟體都可以免費註冊用戶，付費訂閱（費率多為一個月30美元）可以解鎖進階篩選、無限制瀏覽、提高個人檔案曝光率等服務，用戶不再買單，營收也就跟著......風傳媒 ・ 1 小時前
自組PC變困難？高階64GB記憶體比一台PS5還要貴，DDR5價格狂飆太誇張
最近由於 AI 熱潮影響，全球記憶體供應鏈的短缺與價格上漲，對於遊戲玩家來說，最近也傳出微軟 Xbox 和索尼 PlayStation 都可能會在之後調整售價。而對 PC 尤其是喜愛 DIY 自組的玩家來說，漲幅更不是新台幣 1,000 或 2,000 元的事情，光是一組高階的 64GB DDR5 記憶體，售價竟然已經超越了一台 PlayStation 5 遊戲主機。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前
Google原生AI功能夯！Pixel首度擠進台灣手機市占前五大品牌
你手上的手機是什麼品牌？隨著時序進入第四季傳統消費旺季，台灣智慧型手機市場在2025年10月迎來了久違的強勁反彈。根據最新市調機構數據顯示，本月全台實體通路手機銷售量約為56.5萬台，相較於上個月的48.1萬台顯著成長17%，受惠於高單價旗艦機型的熱銷，整體銷售額更大幅躍升近三成；在品牌市占方面，本月市場呈現強者恆強的局面，蘋果以驚人的58.2%市占率橫掃市場，幾乎獨拿六成江山、三星則以16.2%三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
Steam賺爆了！V社336人一年拚出160億美元營收 人均產值狠甩蘋果、微軟
知名遊戲公司 Valve 旗下擁有多款熱門遊戲，像是《CS2》（絕對武力2）、《DOTA2》、《戰慄時空》系列等，更是全球最大 PC 數位遊戲平台 Steam 的母公司。讓人難以想像的是，他們不只沒有成為上市公司，內部也僅有 300 多名員工，可見公司效率非常之高。而最近，一份分析報告指出，Valve 在 2025 年的營運表現再創高峰，預估全年總營收超過 160 億美元。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
「我們領先一個世代！」輝達回擊市場疑慮背後：GPU跟TPU差在哪？Google真的會動搖AI霸主地位嗎？
輝達稱其 GPU 平台「領先一個世代」，可在各種環境執行各類 AI 模型，回應外界對 Google TPU 競爭的疑慮。數位時代 ・ 1 小時前
46歲陳怡蓉宣布「第8個孩子誕生」 變醫師娘9年再報喜：我是他最好禮物
本月算是陳怡蓉與醫師老公薛博仁的歡慶月，一是聖緹雅醫療集團迎來林口店新開幕，猶如第8個孩子證生。二為薛博仁的生日，小倆口趁他赴米蘭開醫學研討會後，前往威尼斯度假三天兩夜。雖然身為壽星，但陳怡蓉透露「他自己訂機票，自己訂飯店，還強調自己是壽星，獲得香檳」。至於送上什麼生日禮？她說：「我結婚到現在，單獨跟男生出去吃飯不到3次，這樣從一而終的女子一直陪在身邊，已經是他最好的禮物！」趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
《英雄聯盟》T1新陣容11/29紅牛盃首戰歐洲隊伍！時間與直播連結這邊看
《英雄聯盟》T1 在 Peyz 加入後迎來 2026 年新陣容，不少粉絲肯定想看看有新 AD 之後的火花如何，雖然離聯賽開打還很久，不過在 11 月 29 日就將迎來紅牛盃（Red Bull League of Its Own），由 T1 與四隊歐洲隊伍登場，一天內決定出冠軍是誰。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前
致災降雨釀洪患 泰馬災情慘重
連日強降雨在泰國和馬來西亞造成嚴重災情，泰國南部10個府和馬來西亞8個州的部分地區淹水及腰，受災地區綿延數百公里，其中泰國200萬人受災、至少8人死亡，南部商業重鎮合艾出現300多年來最大降雨受災...大愛電視 ・ 1 天前
白冰冰29歲美照被翻出！仙氣逼人網驚「撞臉周子瑜」 本尊發聲：實在不能比
四季線上／陳軒泓 報導現年70歲的白冰冰，平時靠著保養和樂觀的心情維持狀態，秉持熱愛舞台的精神持續活躍於演藝圈，並將個人演藝生涯的經驗無私傳承給後輩，目前手中主持的《超級冰冰Sho...四季線上 ・ 22 小時前
第七冠為了人類？馬斯克要用Grok AI挑戰《英雄聯盟》頂尖戰隊，T1回應：「準備好了」
隨著人類進入 AI 時代之後，全球包括 Google、OpenAI 等各家科技巨頭都在不斷探索 AI 的應用性與可能性。而對於科技鉅子馬斯克（Elon Musk）來說，他旗下的 Grok5 AI 接下來似乎將目光放到了挑戰《英雄聯盟》的人類戰隊上。馬斯克昨（25）天透過 X 分享了他對於 Grok5 AI 的期待：在與人類的視野相同、反應速度與 APM（每分鐘操作數）也不比人類快的限制下，由旗下 xAI 團隊推出的 Grok5 是否能夠在 2026 年擊敗最強的《英雄聯盟》人類戰隊。而這件事也引起了《英雄聯盟》史上成績最好的隊伍，剛拿下世界大賽三連霸的 T1 公開回應：「我們準備好了！」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前
邊緣人救星？Ubisoft公開AI隊友技術「Teammates」，NPC能聽指令還會看臉色
AI 技術是近幾年各大產業的熱門焦點，而遊戲產業除了運用在開發過程上，也開始逐漸把 AI 直接加入遊戲內，像是玩家可以和 NPC 進行預設以外的對話。而 Ubisoft 最近正式公開了一項代號為「Teammates」的實驗性遊戲計畫，是一款結合了生成式 AI 技術的戰術第一人稱射擊遊戲原型，玩家可以直接通過麥克風來命令隊友進行不同行動。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 23 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Apple 限時優惠！TV+ 月費低至 $120 任睇《F1》、《萬中選一》等爛蕃茄高分作品
Black Friday 黑色星期五購物優惠熱潮席捲一眾網絡店家，Apple 亦罕有地為旗下的串流影視服務 Apple TV+ 推出超值訂閱優惠！由即日起至 12 月 1 日止，Apple TV+ 推出限時半價優惠，讓新訂閱及重新訂閱的用戶可以每月低至 HK$28 的震撼優惠價，暢享為期六個月的無廣告原創內容。Yahoo Tech ・ 13 小時前
傑仕登參加2026台北電玩展！舉辦《魔物獵人 荒野》台灣錦標賽爭最速獵人稱號
發行、代理商傑仕登今日宣布，將參加2026年1月29日至 2月1日於南港展覽館舉辦的「2026台北國際電玩展」，並與 CAPCOM 攜手帶來《Resident Evil Requiem》、《Monster Hunter Stories 3：命運雙龍》、《PRAGMATA》等多款受全球玩家矚目的人氣新作。此外也將於電玩展期間舉辦《Monster Hunter Wilds Taiwan Championship》，邀請全台獵人齊聚一堂，爭奪「台灣最速獵人」的稱號！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 23 小時前