《波斯王子：時之砂》重製版真的還在做？外媒掌握2026推出、內部影片洩露光速被Ubisoft版權炮下架

從 2020 年公開以來，Ubisoft 替旗下動作遊戲《波斯王子：時之砂》推出的重製版計畫就不斷受到玩家們的期待，不過在 2024 年 4 月 Ubisoft 決定直接把開發到一半的重製版遊戲打掉重練之後，直到現在已經超過一年半了就沒有任何更進一步的消息，自立項開始製作到現在也已經 5 年了，早已讓許多粉絲失去對於這部重製版的信心。不過，日前有一部疑似《波斯王子：時之砂》重製版的內部會議影片發布在 Youtube 上之後馬上被 Ubisoft 版權炮下架，似乎側面證實了這個專案仍然在開發中，而根據洩露 Ubisoft 打算讓遊戲在明年正式推出。

(Credit:Ubisoft)

綜合外媒報導，日前 Youtube 上有一位使用者「Violet_Leman」上傳了一部明顯是 Ubisoft 內部會議的紀錄影片，其中也展示了有關於《波斯王子：時之砂》重製版計畫的簡報投影片，介紹了遊戲的動作捕捉演出、測試版遊玩片段、概念美術等內容，似乎是開發團隊拿來跟 Ubisoft 的管理層介紹專案進度的內容。

這部影片中的內容似乎是 2024 年第一季的會議，因此非常有可能是當時 Ubisoft 打算將重製版計畫打掉重練，由蒙特婁工作室接手之後才開的會議，並且也詳細介紹了《波斯王子：時之砂》的時空回溯系統也將回歸，重製版遊戲的謎題挑戰也會更強調對於時空系統運用，也有許多必須雙人通關的遊戲段落。

並且相比於原版，仍然會保持平台跳躍遊戲的核心體驗，但玩家對於角色的掌控性更高，也更能做出精準操作了，以及戰鬥系統與 Boss 戰都被重新設計，從洩露影片中看起來，Ubisoft 似乎仍對《波斯王子：時之砂》的重製版有著許多期待。不過，目前洩露影片已經光速被 Ubisoft 版權炮下架，Ubisoft 也沒有針對這起洩漏事件有更多說明，而根據外媒掌握的消息，據傳《波斯王子：時之砂》的重製版預計會在明年就與玩家們見面，或許到時候我們就能看到，這些改動到底實現了多少。