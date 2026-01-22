《波斯王子 時之砂》重製版沒了！Ubisoft宣布重組，6款遊戲被取消、2工作室關閉
去年旗下擁有《虹彩六號》、《極地戰嚎》、《刺客教條》等知名 IP 的遊戲巨頭 Ubisoft 攜手中國騰訊成立子公司 Vantage Studios，負責這三個經典 IP 的開發工作，以換取騰訊入股 11.6 億歐元（約 414 億新台幣），成為遊戲圈最震撼的合作消息之一。而做為這次合作案的一部分，Ubisoft 今（22）天正式宣布公司進一步改組，除了 Vantage Studios 外另外分出了 5 個創意部門，以及包括 2020 年宣布，至今已經開發五年多的《波斯王子 時之砂》等六部遊戲專案遭到取消、7 款專案延期，還關停了旗下兩個遊戲工作室。
綜合外媒報導，事實上，Ubisoft 早在 2020 年 9 月時就宣布了《波斯王子 時之砂》重製版的消息，原本交由印度孟買與浦納工作室進行開發，希望能在 2021 年發售。但後來經過三度延期後，2022 年 Ubisoft 宣布由蒙特婁工作室接手，整個專案推倒重來。而後，在 2024 年時 Ubisoft 則宣布，將會在 2026 年推出，沒想到，這款歷經五年多開發的重製版專案在 2026 年的一開始就被取消了。
而除了《波斯王子 時之砂》重製版被取消外，Ubisoft 還同時取消了一款手遊與其他四款尚未公開的主機、PC 遊戲開發專案，取消原因都是「未達預期品質」，而在被取消的六款專案中，其中三款是原創新 IP。也因此，或許在接下來的幾年間，Ubisoft 會推出的作品可能就是旗下 IP 的續作為主了。
此外，根據外媒記者 Jason Schreier 掌握的消息，Ubisoft 還同步延後了七個遊戲專案的開發，據傳也包括了《刺客教條 黑旗》重製版，目前也並未確認這七款作品將會延後到什麼時候公布。也為了這次公司重組，Ubisoft 也宣布關停斯德哥摩爾、哈立法克斯兩間工作室，並且也將旗下的創意部門拆分成 5 個：
Vantage Studios：與騰訊合作的子公司，負責《虹彩六號》、《極地戰嚎》、《刺客教條》的開發任務
CH2：負責競技／合作射擊遊戲，《火線獵殺》、《全境封鎖》、《縱橫諜海》
CH3：以服務型遊戲為主，《榮耀戰魂》、《飆酷車神》、《怒海戰記》、《極限共和國》...。
CH4：奇幻世界與敘事導向為主的遊戲，《波斯王子》、《魔法門》、《Anno》、《神鬼冒險》、《雷射超人》。
CH5：以休閒／家庭向遊戲為主：《舞力全開》、《Uno》...。
Ubisoft 表示，希望能透過這次重組，能夠重新調整公司資源，提升他們的服務型遊戲體驗，幫助 Ubisoft 達成他們的目標：重新在開放世界遊戲領域重新回到卓越，也希望透過分割出 5 個創意部門，管理層能夠做出更快、更好的決策，而對於玩家們來說，也期待透過這次重組，這個遊戲巨頭能夠重新贏回玩家們的信任，推出大家有口皆碑的好作品。
