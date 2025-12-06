《泥娃娃》上映兩個月票房破億！ 成2025全台第三部
恐怖電影《泥娃娃》上映近兩個月，如今全台票房突破1億，成為今年繼《角頭－鬥陣欸》、《96分鐘》後第三部票房破億台片。
《泥娃娃》取自台灣童謠的恐怖電影《泥娃娃》，由新銳導演解孟儒執導，集結楊祐寧、蔡思韵、張軒睿、郭雪芙、周采詩等華麗卡司，詭譎旋律與令人發毛的歌詞，自上映後不斷引發話題討論。
電影靈感取自大家耳熟能詳的童謠〈泥娃娃〉，導演解孟儒表示最初看到這個題材，直覺認為用如此熟悉的童謠當切入點很有趣，認真咀嚼歌詞意境，發現它越加詭異，包括「有眼睛不會眨」、「有嘴巴不說話」、「我做他媽媽， 我做他爸爸， 永遠愛著他」，歌詞背後好像藏著什麼秘密，難怪這首歌會被網友選為最詭異童謠第一名。電影藉由一尊藏有邪靈的泥偶企圖附在人身上，融合台灣民俗文化與道教符咒驅魔元素，建構起整個故事觀。
