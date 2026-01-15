《泰拉瑞亞》1.4.5版確1月27日推出！將支援「繁體中文」顯示

2D 橫向卷軸沙盒冒險遊戲《泰拉瑞亞》（Terraria），開發商 Re-Logic 正式宣布開發多年的 1.4.5 版本將於 2025 年 1 月 27 日推出！1.4.5 版更新原本只是為了與另一款熱門遊戲《死亡細胞》（Dead Cells）進行聯動的小型更新，但隨著開發時間拉長，內容規模不斷擴大，最終演變成包含了大量新要素與改善的大型改版。

1.4.5 終於要來啦！（圖源：Terraria）

官方在先前就透露團隊這幾個月來都在全速衝刺，目前已進入最後的測試與修復階段，確保玩家能獲得最完善的體驗。1.4.5 版本將帶來豐富的新內容，除了與《死亡細胞》的聯動道具與裝備外，還包括新的鞭子武器、召喚物、坐騎、家具以及各種新的種子地圖。

在系統方面也有大量改善，像是針對背包管理的改善、新的變身能力，以及針對多個平台進行的效能調整等。並且這次 PC 版（Steam）將正式追加官方韓文、日文以及「繁體中文」，這對於許多亞洲玩家來說，更是一大福音。

雖然這次更新被玩家社群戲稱為「最後一次更新」，但根據這款遊戲長達 10 多年的「詐欺式」佛心更新歷史，未來是否真的會畫下句點仍是未知數。目前此更新將同步登陸 PC、主機與行動裝置全平台，讓所有玩家都能第一時間體驗到這款長青樹作品的全新魅力。