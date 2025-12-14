《洛克人：Dual Override》Boss設計賽開跑！優勝者作品將被放進遊戲挑戰洛克人！

在今年的 TGA2025 年度遊戲大獎頒獎典禮上，日本遊戲廠商 Capcom 信守了他們會重振如《洛克人》這樣經典 IP 的承諾，正式公布了那個自 2018 年《洛克人11》後就一直睡在冷凍艙內藍色小子的甦醒，確認《洛克人：Dual Override》預計將在 2027 年登上全平台，讓粉絲們的期待能順利重溫童年回憶。而現在 Capcom 又宣布新作頭目角色設計比賽開跑，優勝者的設計將會被做進《洛克人：Dual Override》中變成 Boss，另外也會選 6 件優秀作品，設計者也會成為《洛克人：Dual Override》的官方開發人員，名列製作人員名單中。

(Credit:Capcom)

Capcom 在新作《洛克人：Dual Override》於 TGA2025 頒獎典禮上正式宣布後，也同步宣告《洛克人：Dual Override》的頭目角色設計比賽開始，徵件時間從 12 月 12 日開始，直到明年 1 月 2 日結束，讓日本、美洲、歐洲與亞洲的粉絲們如果有興趣，就能在 X 上自由投稿參加。

Capcom 表示，這次徵件活動將選出一個「最優秀作品」，由開發團隊使用稿件將它真的放進《洛克人：Dual Override》中，成為其中一個 Boss，此外，也會選出 6 個「優秀作品」，作品設計者也將名列《洛克人：Dual Override》的官方開發人員名單中。

而整個活動在明年 1 月 2 日結束後將先進行第一輪評選，由 Capcom 自己選出 20 件作品通過首輪。第二輪將交付玩家投票決定誰是優勝者，投票從明年 1 月 20 日開始持續至 2 月 6 日，只要獲得前 6 名就是本次活動的「優秀設計」，並在 2026 年三月份公布得獎名單，而最優秀作品則將由開發團隊在這 6 件獲獎作品中另外決定。至於設計方向，Capcom 則在宣傳頁面中提到，Boss 的右臂需要「吸引一切的吸力」，而除此之外就交給設計者們展現才華，自行發揮了。