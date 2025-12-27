《派遣女醫X》米倉涼子涉毒發聲明配合調查 否認身心出問題

主演日劇《派遣女醫X》的日本女星米倉涼子先前被日媒報導涉及違反《麻藥取締法》遭到偵查。米倉昨天在個人事務所官方網站發布聲明證實偵查機關的人員曾進她的住家」，但否認自己的身心狀況出現問題。米倉表示會繼續配合調查，但基於目前配合的情況，她認為已經告一段落。

日媒《週刊文春》今年稍早曾報導，日本政府厚生勞動省關東信越厚生局麻藥取締部（簡稱麻取）已經決定以涉及違反《麻藥取締法》，調查50歲的米倉涼子。



《週刊文春》在6月上旬獲得情報，得知米倉被麻取列為調查對象，隨後展開4個月追蹤。8月20日傍晚6時30分左右，事件出現重大進展，麻藥取締部人員突襲米倉位於東京的公寓展開搜索。



司法相關人士表示，「在她（米倉）的住處，發現多種麻藥取締法禁止持有的違法藥物，還查獲使用違法藥物的器具等物品」。



日本TBS電視台報導，米倉昨天（26日）在個人事務所官方網站發布聲明表示，「先前未能向各位說明我的狀況，導致因周刊雜誌等報導而出現各種揣測，對大家造成極大的困擾與擔憂，對此我深表歉意。」「就如同部分媒體報導的那樣，有偵查機關的人員曾經進入我的住家，這件事情屬實」。



米倉接著表示，「之後，我跟律師商量過後，為了全力配合調查，暫時避免由我對外發聲。我之後也會繼續配合調查，但基於目前配合的情況，我認為已經告一段落」。



米倉也在聲明中表明，「我的身心狀況並沒有問題。我將再次回到初衷，以誠懇的態度面對每件事情，並全力以赴。」她也在聲明後半段表示，「請各位今後能一如既往地支持我。」



這份聲明以「致相關人士及粉絲」為題，文末還附有米倉的親筆簽名。

