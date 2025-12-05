《流亡黯道2》新版本「最後的德魯伊」12月13日正式推出，限時免費體驗同步開跑

由熱酷科技代理的《流亡黯道2》今天凌晨進行線上直播發布會，正式公布全新0.4.0版本—《最後的德魯伊》繁體中文版重點內容，包括開放全球玩家期待已久的第八個職業角色—唯一具備人形獸形變身技能的「德魯伊」，及全新聯盟—能建構玩家專屬神殿的「瓦爾命途」。

（來源：熱酷科技官方提供）

除此之外，官方更進一步確認《流亡黯道2》繼今年8月後第二波限時免費活動資訊，隨著《流亡黯道2:最後的德魯伊》繁體中文版將於12月13日正式推出的同時，遊戲將開放限時免費體驗活動至12月16日凌晨，邀請全球玩家共襄盛舉，感受全新版本的強大與震撼！

第八職業德魯伊 唯一擁有人形獸形變身技能

全新職業-「德魯伊」宣傳影片:

全新開放職業—「德魯伊」是遊戲中少數結合力量及智慧屬性的角色，擁有超過20 種全新技能，是能施放元素法術並進行變身的咒術者，透過全新的武器類型—護符，德魯伊能化身為各種動物。在其人類形態中，德魯伊能以魔杖主宰大地與自然世界的力量，包括從地面升起灼熱的火山、召喚荊棘纏繞敵人，甚至以雷暴重擊獵物！身為施法者，德魯伊也能運用全新的法術圖騰技能，創造出能在一段時間內自動施放任意法術的圖騰。

德魯伊的動物化身共有「狼人」、「巨熊」、「飛龍」三種形態，其中狼人動作迅速敏捷，能向前猛撲、凍結敵人，並以兇狠的利爪撕裂獵物，亦可召喚同伴共同作戰 ; 巨熊則是以蠻力與強韌著稱的巨獸，透過粉碎成群怪物會累積盛怒，強化攻擊與咆哮 ; 飛龍則是能藉由吞噬死亡之物強化自身，並從天際降下雷霆爆裂，並吐出灼熱火球或從高處傾瀉熊熊火焰燃燒大地。

《流亡黯道2:最後的德魯伊》同時也開放德魯伊的2種昇華職業—「天啟先知」及「狂徒薩滿」，天啟先知精通先見之力，能在戰鬥中窺視未來，以預判怪物動作取得巨大優勢，甚至能從平行時序中分配天賦，重塑自身力量版圖 ; 狂徒薩滿則是能以狂怒強化其法術，化身為行走的大自然災害，從天降下隕石、雷霆與冰霜，撕碎眼前的一切。

瓦爾命途新聯盟 地城鍛造玩法建構專屬神殿

全新聯盟—「瓦爾命途」宣傳影片:

除了開放全新角色職業外，《流亡黯道2:最後的德魯伊》也迎來了全新聯盟—「瓦爾命途」，為《流亡黯道》1代侵略聯盟的續作，最大特色為「地城鍛造」玩法機制。隨著腐化再度侵染大地，早已失落的瓦爾克拉斯烽塔將重新從地底升起，釋放出污染周遭萬物的腐化能量，玩家必須擊敗受染怪物，將腐化重新導回烽塔之中。當烽塔被完全喚醒後，玩家就能開啟通往「里拉瓦爾」，也就是阿茲里的遠古神殿的傳送門。

玩家透過完成遍布瓦爾克拉斯的烽塔事件，就能解鎖神殿的各個房間，並將其中六個連結成想要的佈局，建構屬於自己的神殿。可建構的房間種類超過十多種，每一種都擁有獨特的怪物與獎勵。在整個賽季期間，玩家將逐步解鎖更多新房間，並收穫其中的寶藏—從成堆的通貨與裝備，到更加神秘有趣的驚喜。其中還包含能以各種方式影響神殿房間的「勳章」，獲得讓技能寶石與裝備進行雙重腐化的機會，甚至能藉由瓦爾科技，暫時以機械義肢取代肉體四肢的瘋狂設定！

巔峰首領阿茲里 挑戰邪魅瓦爾女王改變歷史

玩家在探索神殿的過程中，將遭受來自全新首領「皇家建築師-席波卡多」的挑戰，擊敗他將獲得可用於強化神殿的特殊獎勵，並解鎖更多特殊打造機制 ; 而最終的巔峰首領「阿茲里」是惡名昭彰的瓦爾女王，以無與倫比的美貌受世人崇拜，其野心最終將整個族群推向滅亡，面對巔峰時期的阿茲里，你敢挑戰她並嘗試改寫歷史嗎？

伴隨著本次改版內容的推出，《流亡黯道2:最後的德魯伊》還新增了多種物品製作方式，並加入超過 30 個輔助寶石以及多個族裔輔助，為流派帶來更多變化。從能讓植物瞬間爆裂的「飛速生長」，到為攻擊加入額外連鎖震擊的「破體之擊」，每個職業都能從中找到強化自身的全新工具。此外所有職業均有進行重大平衡調整，大量的傳奇物品與族裔輔助寶石也將進行平衡更新，同時還有終局內容的改良，以及更多精彩內容！

限時免費趁現在 老玩家新玩家全球共襄盛舉

官方宣布將與全球同步，開放限時免費體驗活動，台灣時間12月13日上午8點(以正式改版開服時間為準)至12月16日凌晨3點期間，只要擁有《流亡黯道》繁體中文版帳號，或新註冊《流亡黯道2》繁體中文版帳號的玩家，皆可免費加入體驗當前《流亡黯道2》繁體中文版搶先體驗的所有內容，包括全新版本《流亡黯道2:最後的德魯伊》。於免費體驗活動期間，角色等級沒有任何限制，所有遊戲進度也都會保存在遊戲帳號中，當免費體驗活動結束後，玩家可以透過購買任何繁體中文版”搶先體驗系列”贊助者包(內含搶先體驗金鑰序號)繼續遊戲，或等待遊戲正式上市後免費遊玩(日期未定)。

為慶祝《流亡黯道2 : 最後的德魯伊》線上直播發布會順利落幕，官方特別準備繁體中文版限時登入福利。凡於12月5日早上9點至12月6日早上9點間登入《流亡黯道2》繁體中文版即可獲得「閃避翻滾．蒼鬱荒野」稀有角色特效！還有更多嶄新的內容，《流亡黯道2 : 最後的德魯伊》12月13日繁體中文版等你親自上線免費體驗！

更多《流亡黯道2 : 最後的德魯伊》相關遊戲及活動情報請關注

