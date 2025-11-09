《浩劫殺陣》開發商GSC對獨立遊戲《MISERY》發版權砲？開發者：大公司欺負小團隊

由獨立遊戲工作室 Platypus Entertainment 單人開發者 Maewing 製作，合作生存恐怖射擊遊戲《MISERY》在今年 10 月 23 日推出後，便獲得不少玩家的好評，Steam 線上人數也超過 1.2 萬人。然而僅 2 週時間，《核處逢生》（MISERY）卻遭到《浩劫殺陣》（S.T.A.L.K.E.R.）開發商 GSC Game World 提出 DMCA（數位千禧年著作權法）侵權申訴，導致遊戲頁面被迫從 Steam 平台下架。這引起 Maewing 非常不滿，強調絕對會讓遊戲回來，更聲稱是：「大公司對小型獨立開發商的權力濫用」

兩款遊戲確實有相似之處。（圖源：浩劫殺陣:晴空染血／MISERY 編輯合成）

目前《MISERY》的 Steam 商店頁面已經被下架，但仍然可以看到社群包含討論區部分。因此 Maewing 除了 Discord 外，還在討論區上傳了 GSC 通過電子郵件指控《MISERY》未經授權使用《浩劫殺陣》的內容，其中包含一些說明圖片，基本上就是幾張兩款遊戲相似的場景，像是倖存者戴著防毒面具，圍著營火一起彈吉他等。

面對 GSC 的指控，Maewing 強調《MISERY》擁有原創的世界觀、角色與劇情，故事發生在虛構的國家，和《浩劫殺陣》的車諾比背景無關。他們聲明，遊戲內所有素材都是原創或合法授權，並沒有盜用 GSC 的任何資源。團隊認為，遊戲風格受到許多作品啟發，但這不該成為 DMCA 打擊的理由，並反諷 GSC 的《浩劫殺陣》本身也深受科幻小說《路邊野餐》及電影《潛行者》的影響，GSC 並沒有任何蘇聯時代建築、彈吉他、輻射或廢棄地點等元素的專利。

當然，除了在 DMCA 爭議之外，社群也挖出 19 歲的 Maewing 過去在 Discord 上的激烈言論，但後續他也為自己不成熟且冒犯的言論公開道歉，並強調反對任何形式的歧視與暴力。此外，部分玩家猜測《MISERY》的下架，可能和 Discord 上支持俄羅斯入侵烏克蘭有關，但目前並沒有任何證明。目前 Maewing 限制了 Discord 社群的相關討論，禁止任何支持俄羅斯戰爭等相關激進言論出現，並表示接下來將以專業態度處理 DMCA 爭議，相信 Valve 會做出公正的判斷。