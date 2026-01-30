《浪姐》金晨被爆肇事逃逸又逼助理頂罪 親曬滿臉血傷勢照還原真相
大陸女星金晨活躍於戲劇和綜藝領域，又因參加《乘風破浪的姐姐》展現超強唱跳實力，迎來事業第二高峰；但金晨近日被爆料去（2025）年3月肇事逃逸，更要求助理頂罪，惡劣行徑引發熱議。對此，金晨今（30）日發聲還原事發真相，並曬出車禍滿臉血的傷勢照，向大眾致歉。
金晨被爆料疑似肇事逃逸還要助理頂罪一事，她本人今日透過微博發聲回應，她表示，事故發生於2025年3月16日，她與經紀人及助理租車外出遊玩，由她親自駕駛。行車途中，她為閃避突然衝出的小狗，緊急轉向後直接撞上路邊警示牌及房屋圍牆。事故現場僅有她們三人，而金晨傷勢最嚴重，經紀人立即將她送急診並進行手術，而助理則留下處理事故。
事發後助理情緒緊張，在交警面前錯誤稱自己為駕駛人並協助完成事故認定，但金晨恢復意識並得知後續處理，決定承擔全部責任，並立即聯繫保險公司撤銷理賠，所有車損及相關設施、房屋損失均由她本人全額賠償，賠付已於2025年4月完成。
針對這起爭議，金晨進一步說明，作為公眾人物，她未能以身作則，因個人行為佔用社會資源，對社會造成困擾與擔憂，深感歉意。同時金晨承諾將深刻反省自身行為，未來將更加嚴格遵守交通規則，謹言慎行，切實承擔社會責任，並感謝社會各界的關心與監督。最後她再次向公眾誠懇致歉，希望以行動彌補此次事件帶來的影響。
浙江紹興市交警部門今日也發布該事件的警情通報，現已查明車禍整起經過，加上金晨助理並未向保險公司實際理賠，故不存在詐保事實。至於涉及交通違法行為將依法規予以處理，其他有關問題還在進一步核查中。
