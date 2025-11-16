《浪漫匿名者》韓孝周同款包推薦Top5，這款YSL大包Rosé也很愛！
韓孝周以清新脫俗的氣質與細膩的演技，在《浪漫匿名者》中再次展現她獨有的魅力。自 2005 年出道以來，這位被譽為「微笑天使」的韓國女神，不僅在戲劇上屢創佳績，更以簡約高級、極具品味的穿搭風格成為時尚圈寵兒。繼先前我們推薦過韓孝周同款美鞋後，這次我們將精選她私著的 5 款包推薦，讓妳也能抓住這位韓國女神的好品味！
韓孝周同款包推薦1：Maison Margiela
在日常的穿搭中，韓孝周選擇用生活感與時髦兼具的服裝、單品做搭配，例如這套造型便是用球狀外套與 Maison Margiela 的 Dress-Age 包做穿搭，不同於以往印象中 Maison Margiela 實驗性的設計，這款包簡約的外型，更適合融入日常各種風格中。
韓孝周同款包推薦2：Saint Laurent
實用性亦是韓孝周在挑包時的要素之一，這款來自 Saint Laurent 的大包，在過去 Rosé 曾背過同款，極具品牌辨識度的特性，加上大容量的設計，不只適合當通勤包，去一趟小旅行也沒問題！
韓孝周同款包推薦3：Brunello Cucinelli
Brunello Cucinelli 用簡約的設計，加上頂級的面料運用，讓品牌近年營收持續上漲！再加上低調奢華風潮崛起，更讓該品牌受到許多貴婦喜愛。過去韓孝周便曾以 Brunello Cucinelli 的包款做搭配，簡練又不失優雅的設計，完美展現好氣質。
韓孝周同款包推薦4：Prada
在韓孝周的私服中，大包佔據很大的成分！例如這款來自 Prada 的提包，運用一只腰帶作為設計亮點，整體簡潔而不複雜風格，展現出十足的都會氣息，其方正的線條，亦可當作公事包使用，是時髦 OL 的通勤包首選。
韓孝周同款包推薦5：Louis Vuitton
喜歡造型感強的包款嗎？那這款 Louis Vuitton 的小包可以列入首選！韓孝周運用一身簡約的服裝為主角，搭配上 Louis Vuitton 這只硬殼小包，該包款以品牌標誌性的硬箱工藝為軸心，藉由更小巧的尺寸讓百年製箱工法走進日常，是一款非常值得收藏的包款！
source：instagram@hanhyojoo222
【延伸閱讀】
方臉女孩救星！2025河西剪髮型推薦10款，魚尾剪、內彎燙溫柔又小臉
其他人也在看
Longchamp 2026春夏哪些焦點新包？編輯精選3款：超軟萌毛衣包、都會質感托特包…
Longchamp近年來憑藉著經典法式與實用風格，在眾多奢華精品之間取得了廣大的人氣，新一季趁勝追擊，又新增了好多值得介紹的新包款！Longchamp 2026春夏以「Slide in style」為題，強調透過優雅自信的生活態度來成就時尚marie claire 美麗佳人 ・ 4 天前
TWICE子瑜、娜璉御用色號全公開！Visée、fwee、Laka…2025秋冬「水光唇」天花板就是這幾支
Visée 花綻雙色頰彩 RO-3暮紫薔薇子瑜使用的就是RO-3甜美優雅的藕粉色，透過疊加兩種質感與色彩，打造出如同從內而外綻放的花朵一般、好氣色且立體感十足的雙頰。輕薄服貼，即使多次疊擦也不會厚重感、粉感或泛白，實現清透美麗的粧效。Visée 果漾晶潤豐唇膏PK881＋精華豐唇...styletc ・ 9 小時前
2025最強三大限定彩妝一次看：OSAJI手繪插畫、RMK微風假日、Bobbi Brown仙境聯名全收藏！
1.Bobbi Brown ×《愛麗絲夢遊仙境》聯名系列Bobbi Brown 完整把童話世界搬到彩妝桌上！愛麗絲夢遊仙境全系列真的是可愛到暈，首推8 色眼影盤以霧面與珠光交織，配合紅心皇后、瘋帽子、白兔先生等插畫設計，每次打開都像走進仙境深處。外包裝有浮水式愛麗絲和許多周邊可愛品的...styletc ・ 9 小時前
紫微論財富格局，你何時財氣最旺？
不管多辛苦、多努力賺錢，銀行存摺上的數字卻不見增加？此生你的財庫何時才能填滿，迎來最有錢時刻？科技紫微網幫大家查看，你的財庫何時會賺好賺滿！科技紫微網 ・ 17 小時前
不只畢書盡！2025跨年台北新年城「表演卡司第二彈」大咖輪上陣！
台北最High新年城2026跨年晚會第二波卡司今揭曉，台北市政府觀光傳播局繼先前公佈的Bii畢書盡、高爾宣OSN &王ADEN，第二波陣容再添重量級星光造咖 ・ 1 天前
交換禮物 2000 元內怎麼挑？這 4 款最不踩雷！超值大容量、明星熱銷通通買得到
以下精選 4 款 2000 元以下卻超有面子的聖誕禮盒，無論送誰都能讓對方大喊「也太會送！」。1.Clarins 克蘭詩 森林朝氣香氛美體耶誕禮盒 1,800 元（價值 2,723 元）今年 Clarins 以冬日森林為靈感，推出限定「森林朝氣」禮盒，把經典綠色朝氣水與兩款熱銷小物一次收進化妝包裡...styletc ・ 10 小時前
唐綺陽本週星座運勢解析：11/17 - 11/23 2025
唐綺陽本週星座運勢解析：11/17 - 11/23 2025，唐綺陽老師精闢解析本週重要星相與各星座運勢！！Voyage TV ・ 1 天前
Melody自爆「曾用餅乾訓練小孩拍照？」畫面感太強！點名Gap秋冬必買單品、這件CP值破表
身為時尚媽咪界的頂流，Melody一亮相就以Gap秋冬美式風格示範時髦！身穿奶茶色針織，胸前還有小熊刺繡點綴；下身搭配經典的Denim喇叭牛仔褲，以自信優雅的姿態詮釋經典美式穿搭的時尚精神。Melody特別提到，Gap的Denim系列是她長年不變的愛好，不論日常出門、家庭出遊或正式...styletc ・ 8 小時前
女神唐嫣兩套都神美、男神張若昀帥度破表！FENDI早春系列攻佔話題榜，連宋雨琦都辣出新高度
唐嫣：將優雅系女神的兩種形態切換女神唐嫣一連兩套造型美出新高度！第一套穿上帶有潑墨漸層效果的波卡圓點 洋裝，顏色明快大膽，像從80 年代派對走出來的時尚精靈。搭配灰藍色Spy Bag，優雅與玩心完美混合。另一套則以裸粉色針織外套配白色上衣，溫柔得剛剛好；下身換上一條...styletc ・ 16 小時前
趙雅芝71歲了！驚人美貌宛如「逆生長」！不老秘訣曝光：一週運動5天、餐餐好油、睡前必泡腳
她穿著漸層花瓣長禮服站在被玫瑰花瓣圈出的心形中央，腰線筆直、肩頸乾淨、皮膚細緻，與其說是七十出頭，更像時間停在她四十歲那年！另一組蛋糕照裡，她把雙手合起來許願，彩紙飄落在她周圍，呈現出一種「氣質與狀態都沒被歲月動過」的穩定感。不過其實她的逆生長不是天賦，...styletc ・ 8 小時前
安成產後憂鬱症新藥 美國2期臨床試驗未達顯著意義
（中央社記者曾仁凱台北16日電）興櫃生技公司安成今天晚間召開重大訊息記者會，說明旗下開發中的產後憂鬱症口服新藥NORA520，美國第2期臨床試驗於今天取得主要療效指標之統計數據，結果給藥組與安慰劑組之間差異並未達統計學顯著意義。中央社 ・ 1 天前
為婆媳問題憂鬱22年離婚才解脫，前夫求復合竟要她「辭職顧婆婆」…還是當情人就好別傻了復婚
Q：我是德美，50歲，和前夫結婚22年，1年多前離婚，兩人有個21歲兒子，還在南部讀大學。離婚主因是我跟73歲婆婆不合，前夫夾在中間，夫妻倆不斷吵架，最後兩人都累了，我提出離婚並搬出去，前夫當時也接受了！不過近幾個月，趁兒子回台北3人聚餐，感覺很不錯；即使兒子回南部，前夫也不時來約吃飯，甚至在我生日時送上禮物，讓我有點感動。他幾天前提出想復婚，但希望未來婆婆需要照護時，我能承擔照顧，雖然我也有工作，但他賺錢比較多，而且他家原本就有些資產，因此我可以不必工作！這點我實在無法接受，因為新婚起我跟婆婆就處得很差，由於前夫是獨生子，加上公公在我們婚前幾年就過世，雖然我有跟寡母婆婆相處的覺悟，但現實比我想像的艱困太多。從一開始，我跟婆婆在家事育兒方面就不合，我偶而學餐廳作法，把菜飯放大盤端出來，一人一盤，婆婆卻嫌味道會混在一起，生氣拒吃。就連洗衣服，她也堅持有些衣物必須用手洗才行。此外，她總說我搶走她的男人，也就是我老公，雖然我能理解她喪夫心情，但當面說出來，還是讓我毛骨悚然！我也難以忍受她搶著照顧我兒子，每次都說「妳上班就好，孫子我來帶」。許多同事羨慕我有婆婆幫忙，但婆婆許多觀念或作法都很老舊幸福熟齡 ・ 1 天前
天氣轉涼必去！台北「半室外咖啡廳」精選5家推薦：吹風曬太陽享受都市綠意，超放鬆！
天氣開始轉涼，正是坐在半室外咖啡廳享受微風與咖啡香的好時節！台北有許多結合自然光與綠意的半戶外咖啡空間，氛圍慵懶又好拍，讓人一坐就不想離開。無論是假日想放空、平日想帶筆電工作，這些店都能同時滿足療癒與效率感。這篇精選「台北半室外咖啡廳推薦」，一起找間能曬太陽又不怕熱的好去處吧！BEAUTY美人圈 ・ 16 小時前
張曼玉逛街穿搭曝光！愛揹「GUCCI托特大包」，皮衣外套＋1物穿出好比例
張曼玉開通小紅書後，就會不定期更新自己的生活日常，在近日發布的Vlog中，還介紹了2隻愛犬給粉絲們認識～而帶著愛犬去逛街的她，一身率性又不失優雅的皮衣外套穿搭，成熟幹練中又帶著她一貫的輕盈氣質，身上揹女人我最大 ・ 17 小時前
壽喜燒「東西之分」有學問！ 關東似火鍋、關西先煎肉
壽喜燒「東西之分」有學問！ 關東似火鍋、關西先煎肉EBC東森新聞 ・ 2 小時前
日本櫻島火山清晨噴發 鹿兒島宮崎發布降灰警報
（中央社東京16日綜合外電報導）日本九州櫻島火山（Sakurajima）今天清晨噴發，大量的火山灰和煙霧直竄天際，當局發布降灰警報。中央社 ・ 1 天前
29秒超近片！日本櫻島火山劇烈噴發 噴煙直竄4400公尺
29秒超近片！日本櫻島火山劇烈噴發 噴煙直竄4400公尺EBC東森新聞 ・ 1 天前
吸引馬斯克和卡戴珊的3I/亞特拉斯彗星是什麼？為何掀起外星人揣測？
哈佛大學教授洛布推測，可能有「技術性火箭引擎」在推動這個7月剛被發現的彗星，這引發媒體與社交平台上大量關於外星母艦的標題與迷因。BBC NEWS 中文 ・ 9 小時前
從美食到家電！好市多老員工揭私藏採購清單 7大值得入手商品曝光
美式賣場好市多（Costco）以商品種類多元、價格實惠深受消費者喜愛。《商業內幕》日前引述一名在好市多工作長達 20 年的資深員工柴契爾（Veronica Thatcher）的推薦，整理出他認為 11 月份最值得入手的 7 項超值商品，涵蓋美食、穿搭、科技與生活用品。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
顏蔚慈成功爭取豬肉攤補助 新北拍板1.5萬補助「從寬認定」
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 新北市議員顏蔚慈近日為受防疫措施衝擊的豬肉攤商爭取到更具實質性的協助，新北市府也隨後正式公布補助方案。顏蔚慈指出，此次補助將單一攤商金額訂為新臺幣一萬五千元，最關鍵的突破在於市府採取「從寬認定」原則，使原本受限的補助範圍得以大幅擴張，將受惠對象延伸至公私有市集，讓更多靠市場維生的豬肉攤商能真正獲得照顧。 顏蔚慈指出，...匯流新聞網 ・ 1 天前