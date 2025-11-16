《浪漫匿名者》韓孝周同款包推薦Top5，這款YSL大包Rosé也很愛！

韓孝周以清新脫俗的氣質與細膩的演技，在《浪漫匿名者》中再次展現她獨有的魅力。自 2005 年出道以來，這位被譽為「微笑天使」的韓國女神，不僅在戲劇上屢創佳績，更以簡約高級、極具品味的穿搭風格成為時尚圈寵兒。繼先前我們推薦過韓孝周同款美鞋後，這次我們將精選她私著的 5 款包推薦，讓妳也能抓住這位韓國女神的好品味！

韓孝周同款包推薦1：Maison Margiela

在日常的穿搭中，韓孝周選擇用生活感與時髦兼具的服裝、單品做搭配，例如這套造型便是用球狀外套與 Maison Margiela 的 Dress-Age 包做穿搭，不同於以往印象中 Maison Margiela 實驗性的設計，這款包簡約的外型，更適合融入日常各種風格中。

韓孝周同款包推薦2：Saint Laurent

實用性亦是韓孝周在挑包時的要素之一，這款來自 Saint Laurent 的大包，在過去 Rosé 曾背過同款，極具品牌辨識度的特性，加上大容量的設計，不只適合當通勤包，去一趟小旅行也沒問題！

韓孝周同款包推薦3：Brunello Cucinelli

Brunello Cucinelli 用簡約的設計，加上頂級的面料運用，讓品牌近年營收持續上漲！再加上低調奢華風潮崛起，更讓該品牌受到許多貴婦喜愛。過去韓孝周便曾以 Brunello Cucinelli 的包款做搭配，簡練又不失優雅的設計，完美展現好氣質。

韓孝周同款包推薦4：Prada

在韓孝周的私服中，大包佔據很大的成分！例如這款來自 Prada 的提包，運用一只腰帶作為設計亮點，整體簡潔而不複雜風格，展現出十足的都會氣息，其方正的線條，亦可當作公事包使用，是時髦 OL 的通勤包首選。

韓孝周同款包推薦5：Louis Vuitton

喜歡造型感強的包款嗎？那這款 Louis Vuitton 的小包可以列入首選！韓孝周運用一身簡約的服裝為主角，搭配上 Louis Vuitton 這只硬殼小包，該包款以品牌標誌性的硬箱工藝為軸心，藉由更小巧的尺寸讓百年製箱工法走進日常，是一款非常值得收藏的包款！

source：instagram@hanhyojoo222

【本文由「Bella儂儂」提供，未經授權，請勿轉載!】

