《海賊王》漫畫發行量驚人！網熱議緊追《聖經》和《毛語錄》之後？

知名漫畫《航海王》（海賊王，ONE PIECE）連載多年，在全球擁有非常龐大的粉絲，而最近 X（推特）一篇文章引起討論，指稱《航海王》漫畫已成為「世界上第三暢銷的書籍」，僅次於《聖經》與《毛主席語錄》。

然而，根據網友分享的維基百科最新統計數據顯示，雖然《航海王》確實是漫畫界的霸主，但在全書籍類別的歷史排行中，實際排名可能與傳聞有所出入。2026 年的最新統計資料，漫畫類別的發行量冠軍毫無懸念由《航海王》奪下，累計發行量已達到驚人的 5 億 1,660 萬本，遙遙領先第二名《骷髏13》與第三名《哆啦A夢》的 3 億本。即便是在競爭激烈的漫畫市場中，尾田榮一郎所創造的海賊世界，依然穩坐銷售王座，與後方拉開了超過 2 億本的巨大差距，展現了該 IP 難以撼動的統治力。

但是假如把比較範圍擴大到所有書籍（非漫畫類），《聖經》以超過 50 到 60 億本的發行量位居榜首，第二名則是《毛主席語錄》的 9 億本以上，第三名為《可蘭經》的 8 億本。值得注意的是，排名第四的經典文學《唐吉訶德》發行量約在 5 到 6 億本之間。這意味著，《航海王》目前的 5.1 億本成績，其實是正處於挑戰歷史第四名《唐吉訶德》的關鍵位置，雖然沒有擠進前三名，但以單一作者的漫畫作品而言，能與流傳百年的宗教經典和世界名著並駕齊驅，已經是非常驚人的歷史成就。