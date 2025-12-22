《滿洲鴉片小隊》作畫鹿子病逝享年37歲，官方和原作承諾將依遺願找人代筆畫下去

《滿洲鴉片小隊》（満州アヘンスクワッド）是由門馬司原作、由鹿子作畫的連載中日本漫畫。然而負責作畫的鹿子，經講談社官方公告消息，已經於 11 月 10 日病逝，享年 37 歲。鹿子老師生前持續與罕見癌症「脈絡膜惡性黑色素瘤」奮鬥，同時仍堅持創作。

今年 4 月才宣布發行量破 300 萬。（圖源：【公式】『満州アヘンスクワッド』）

雖然鹿子老師不幸離世，但原作門馬司與編輯部表示，鹿子老師在生前就多次表達「希望能找人代筆」的強烈意願。《滿洲鴉片小隊》雖然還沒有決定代筆人選，但為了繼承這份遺志，製作團隊確認不會腰斬這部作品。之後詳細安排會在官方 X 以及連載雜誌「週刊Young Magazine」上告知。

廣告 廣告

而從 2020 年 4 月起就和鹿子一起搭檔合作的門馬司，也提到：「再也看不到鹿子老師描繪的世界了」。並提到這是他心底揮之不去的悲傷，每週討論的重要夥伴不在了，這種失落感無法用言語表達。尤其是兩人年齡相仿，一起努力至今的戰友，彼此之間都很相似。最後一次見面時，雖然對方因病況而身形消瘦，但鹿子心裡擔心的卻是作品，那為此煩惱的身影至今仍烙印在門馬司眼中，最後也表示：「雖然經歷了一段茫然的時間，但現在我認為，一定要把與鹿子老師共同創作的《滿州鴉片小隊》完成，這既是對作品的責任，也是繼承鹿子老師遺志的使命。我相信天國的老師也會為此感到高興。」

作為《滿洲鴉片小隊》責任編輯的白木英美也提到，和鹿子老師的初次見面是 2019 年 12 月，當時緊張談話時情景還歷歷在目。作為同甘苦的夥伴，一起去了很多地方取材、畫出最棒的分鏡感到興奮、第1卷發售後立即再版時分享的喜悅、甚至互聊家常，這些都他是無可替代的回憶。責編更提到鹿子也有頑皮的一面，對方曾說：「這次我讓白木先生和門馬先生以路人身份在原稿登場囉」雖然生命後曾感到不安，但鹿子總是說：「我會一邊休息一邊畫的」積極的面對作品。並表示：「這6年來能與您共事，我打從心底感謝。願您安息。鹿子老師，真的非常謝謝您。」

《滿洲鴉片小隊》從 2020 年開始連載，最初於 Comic DAYS 平台發布，隨後因為人氣高漲移到「週刊Young Magazine」上。該作以昭和時期的滿洲國為舞台，講述主角日方勇為了籌措生病母親的醫藥費，因而踏入鴉片製造與走私的黑暗世界，是一部描寫地下社會生存戰的懸疑犯罪漫畫，單行本累積銷量已突破 ３00 萬冊，不只多次再版，更曾榮獲多項漫畫大獎提名。