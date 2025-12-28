《漫威刀鋒戰士》開發順利！總劍確認團隊正全力打造這「特別的遊戲」

2023 年的 TGA 上，Bethesda 公開了旗下 Arkane Lyon 和 Marvel Games 合作的全新第三人稱單機作品《漫威刀鋒戰士》 （Marvel’s Blade）首支預告。但後續 2 年時間過去，卻遲遲沒有任何新資訊，讓許多玩家擔心是否遭到取消。對此，Arkane Lyon 聯合創意總監 Dinga Bakaba 突然回應了一篇文章，證實開發進度順利。

刀鋒戰士新作公開兩年時間，仍在開發當中。（圖源：Marvel’s Blade）

事件起因是一名專門報導 Arkane 與 Bethesda 的內容創作者在社群平台 X（推特）上發文許願，希望能在聖誕節聽到關於本作的相關資訊。沒想到 Dinga Bakaba 看到後親自回應，雖然內容不多，但也提到團隊正在全力以赴，大家都對 《漫威刀鋒戰士》 感到無比自豪。最後也希望大家可以耐心等待：「這絕對是一款特別的遊戲，我們都希望它能達到我們為自己以及為各位所設定的最高標準。」

關於《漫威刀鋒戰士》的細節，目前只知道本作將會是一款第三人稱的單人動作遊戲，故事背景設定於面臨超自然緊急狀態的巴黎隔離區，玩家將扮演傳奇的刀鋒戰士展開原創冒險。根據先前的財務報告與報導指出，本作於 2024 年底才正式進入全面製作階段，且沒有受到最近 Xbox 部門裁員潮的影響，雖然距離正式問世可能還需要數年時間，但其獨特的題材仍然吸引了大量玩家持續關注。