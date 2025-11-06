《漫威金鋼狼》後還有更多超級英雄遊戲？漫威遊戲負責人：「未來會有更多合作！」

由 PlayStation 旗下第一方工作室 Insomniac Games 所推出的超級英雄遊戲《漫威蜘蛛人》系列被許多人認為是最成功的超級英雄遊戲之一，也讓玩家們期待，他們預計將於明年秋天發布的下一款作品《漫威金鋼狼》。而除了蜘蛛人與金鋼狼外，漫威影業或許會繼續與 Insomniac Games 合作，推出更多超級英雄遊戲，因為漫威遊戲總經理 Haluk Mentes 就證實，未來雙方還會在「接下來的許多年繼續合作」。

(Credit:Marvel/Insomniac Games)

漫威遊戲部門的負責人 Haluk Mentes 最近受訪表示，全球許多玩家與創作者們第一次接觸到漫威就是透過遊戲，因此他也認為漫威欠了大家一份感情債。而也因此，漫威也不斷積極尋找許多合作夥伴，「因為當他們完成一個項目，也會變成漫威的一部分。」

而 Haluk Mentes 也提到與 Insomniac Games 合作，即將在明年推出的最新作《漫威金鋼狼》，盛讚 Insomniac Games：「是我們共享的文化與價值觀讓我們走到了一起，所有人也都很明顯地知道，羅根（金鋼狼）重回電玩遊戲這件事應該要給 Insomniac Games 負責。」，Haluk Mentes 並且也正確確定，接下來漫威與 Insomniac Games 將會在「未來的更多年繼續合作」，因此結合先前 Insomniac Games 正在開發《漫威蜘蛛人3》與《猛毒》的爆料消息，接下來玩家們也能期待的是會有更多 Insomniac Games 打造的超級英雄遊戲與玩家們見面。