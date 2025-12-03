《潛龍諜影》系列可能有新作？《食蛇者》重製版大獲成功，製作人曝未來計畫

日本傳奇遊戲製作人小島秀夫打造的《潛龍諜影》系列直到現在仍然是許多玩家心目中的神作，而雖然現在小島秀夫已經離開前東家 Konami 了，但現在 Konami 仍然對《潛龍諜影》系列有許多想法，今年推出的《潛龍諜影3》重製版《潛龍諜影 Delta：食蛇者》也大獲成功。最近《潛龍諜影》系列的製作人岡村憲明受訪時就談到，《潛龍諜影》系列未來仍然有許多相關計畫，但目前仍尚未確定會繼續推出重製版遊戲，或者會有新作發表。

(Credit:KONAMI)

綜合外媒報導，《潛龍諜影》系列的製作人岡村憲明在談到系列未來的發展時表示，目前他們仍然在思考接下來《潛龍諜影》系列將走向何方，並且也提到，《潛龍諜影 Delta：食蛇者》重製版的成功讓許多新玩家都有了接觸《潛龍諜影》的機會，因此接下來他們的確有在思考要不要重製其他作品，「但不會用重製《潛龍諜影 Delta：食蛇者》的方法套用到其他《潛龍諜影》遊戲上，我們會為每一款遊戲找出最適合的方式。《潛龍諜影》系列是遊戲歷史的一部分，每部作品都必須要用不同的方式呈現或重製。」

此外，岡村憲明也表示，他們也在思考推出《潛龍諜影》系列新作的可能性，並且也提及《潛龍諜影 Delta：食蛇者》的重製過程回憶，當時他們找回了大部分已經離開的原作開發團隊人員，後來才能夠讓《潛龍諜影 Delta：食蛇者》重製版順利完成並正式推出，「我們當時也很有信心《潛龍諜影 Delta：食蛇者》可以保持原作的魅力，同時讓現代玩家享受，未來我們也在制定下一步的計畫。」，並且岡村憲明也表示，希望《潛龍諜影》的粉絲們能給他們更多時間，以決定這部經典遊戲 IP 的未來。不過，最重要的是，在傳奇製作人小島秀夫離去之後的《潛龍諜影》系列，未來又會以什麼面貌繼續回歸？