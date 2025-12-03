《潛龍諜影》系列可能有新作？《食蛇者》重製版大獲成功，製作人曝未來計畫
日本傳奇遊戲製作人小島秀夫打造的《潛龍諜影》系列直到現在仍然是許多玩家心目中的神作，而雖然現在小島秀夫已經離開前東家 Konami 了，但現在 Konami 仍然對《潛龍諜影》系列有許多想法，今年推出的《潛龍諜影3》重製版《潛龍諜影 Delta：食蛇者》也大獲成功。最近《潛龍諜影》系列的製作人岡村憲明受訪時就談到，《潛龍諜影》系列未來仍然有許多相關計畫，但目前仍尚未確定會繼續推出重製版遊戲，或者會有新作發表。
綜合外媒報導，《潛龍諜影》系列的製作人岡村憲明在談到系列未來的發展時表示，目前他們仍然在思考接下來《潛龍諜影》系列將走向何方，並且也提到，《潛龍諜影 Delta：食蛇者》重製版的成功讓許多新玩家都有了接觸《潛龍諜影》的機會，因此接下來他們的確有在思考要不要重製其他作品，「但不會用重製《潛龍諜影 Delta：食蛇者》的方法套用到其他《潛龍諜影》遊戲上，我們會為每一款遊戲找出最適合的方式。《潛龍諜影》系列是遊戲歷史的一部分，每部作品都必須要用不同的方式呈現或重製。」
此外，岡村憲明也表示，他們也在思考推出《潛龍諜影》系列新作的可能性，並且也提及《潛龍諜影 Delta：食蛇者》的重製過程回憶，當時他們找回了大部分已經離開的原作開發團隊人員，後來才能夠讓《潛龍諜影 Delta：食蛇者》重製版順利完成並正式推出，「我們當時也很有信心《潛龍諜影 Delta：食蛇者》可以保持原作的魅力，同時讓現代玩家享受，未來我們也在制定下一步的計畫。」，並且岡村憲明也表示，希望《潛龍諜影》的粉絲們能給他們更多時間，以決定這部經典遊戲 IP 的未來。不過，最重要的是，在傳奇製作人小島秀夫離去之後的《潛龍諜影》系列，未來又會以什麼面貌繼續回歸？
其他人也在看
女控「爛路害摔」求償無門 新工處：國賠會認無因果關係
台北市一位周小姐，去年在北安路公車站準備上公車時，疑似踩到路面坑洞摔了一跤，整個人趴車門邊痛得站不起來，甚至無法正常走路，周小姐和新工處協調時，對方表示願意賠償，但後來收到回函，表示「現場沒有坑洞」，...華視 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
日本遊戲公司遭AI圖亂投履歷！新規定：面試必須現場作畫證明實力
隨著生成式 AI 技術的迅速普及，許多零繪圖經驗的人，都可以低成本的在短時間內大量產出精緻的作品。甚至有些人開始拿著 AI 生成的內容當成個人作品，讓日本一家中型遊戲開發公司被迫調整招聘流程，要求應徵者必須在面試現場直接進行繪圖測試。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前 ・ 1
臺南數位轉型成果再創高峰 三年輔導逾百家企業 打造智慧產業新典範
【記者 王苡蘋╱綜合 報導】臺南市政府經濟發展局今（3）日於臺南文化創意產業園區茉莉工坊舉辦「114年臺南市產台灣好報 ・ 56 分鐘前 ・ 發起對話
壓倒性好評認證！Steam史上最強5款獨立遊戲神作盤點
在 3A 大作的遊戲市場中，獨立遊戲（Indie Games）往往能憑藉獨特的創意、吸引人的遊戲性或深刻的劇本，在全球玩家心中佔據不可撼動的地位，雖然他們畫面技術沒有那麼厲害，但便宜的價格與可玩性，絕對能讓你沉迷其中。這裡 Yahoo 奇摩遊戲編輯將以下為你精選 5 款在 Steam 平台上擁有極高玩家留存率，且能長期維持「壓倒性好評」的殿堂級神作。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
何一正式出任幣安聯合執行長 鄧偉政 : 有助壯大社群、堆動產品創新
[Newtalk新聞] 加密貨幣交易所幣安（Binance）今 ( 3 ) 日在幣安區塊鏈週（Binance Blockchain Week ）活動現場宣佈，其聯合創辦人何一正式出任聯合執行長（Co-CEO）。 幣安聯合執行長鄧偉政（ Richard Teng ）表示：「自幣安成立以來，何一始終是核心管理團隊的重要成員。她的創新思維和以用戶為中心的理念在不斷推進和塑造公司的願景、文化以及自下而上的業務戰略均扮演重要角色。此次任命水到渠成，她將繼續推動公司不斷成長。」 鄧偉政進一步補充道：「我們始終致力於成為全球最值得信賴、最合規的交易所，並堅持用戶至上。何一在壯大社群、推動產品創新方面具有關鍵作用，這對於我們實現十億用戶的目標至關重要。未來，我們將繼續專注於建設 Web3 基礎設施、推動金融自由，並賦能更多人參與到一個更加開放、公平的金融體系。」 何一表示：「我很榮幸能夠與 Richard 攜手合作。他在受監管金融市場擁有數十年的豐富經驗，也是最早參與加密行業的金融監管者之一。我們擁有多元的視角，也對在行業關鍵時刻共同引領未來充滿信心。我們將繼續在全球範圍內穩健拓展業務，以負責任的方式新頭殼 ・ 53 分鐘前 ・ 發起對話
全聯鯛魚案逆轉？ 供貨商稱未檢出 高市衛生局：不同檢體
全聯販售的台灣鯛魚排被檢出含有動物用藥殘留，高雄市衛生局下架該產品，但雲林供應商卻出示未檢出問題藥物的檢驗報告，將向高市衛生局申請複驗。高市衛生局強調官方與業者送驗的檢體不同，無法直接比較結果。目前從魚塭到商品的各環節皆已採樣送檢，各方正等待最終藥檢結果出爐，以釐清真相！TVBS新聞網 ・ 54 分鐘前 ・ 發起對話
日本遊戲界震撼彈！知名字型授權費暴漲 50 倍，《FGO》等作品恐受衝擊
日本知名的字型服務供應商「Fontworks LETS」於 11 月 28 日正式終止了原有的「遊戲嵌入選項」服務，這項改變在遊戲開發圈引起了爭議。該服務原本由日本 Fontworks 提供，但在 2023 年時 Fontworks 就被美國 Monotype 公司收購。而新的授權方案價格調整幅度誇張。原先開發者只需支付每年約 6 萬日圓（約新台幣 1.2 萬）的費用，就能把高品質字型嵌入遊戲中；然而，新的 Monotype 企業方案每年卻要價高達 20,500 美元（約新台幣 64 萬元），費用暴漲超過 53 倍。這對於預算有限的中小型開發團隊來說，無疑是沉重的打擊。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
少年路邊持刀！左手臂遭劃傷 路人「安全帽救援」化解危機
台中南屯驚見17歲少年持刀對母！危急時刻熱心男挺身制止奪刀，母親左臂雖遭劃傷無大礙。據悉，少年平日與父送飲料，因當天未能前往加上天氣影響情緒而失控。所幸在母親與熱心民眾合力下化解危機，警方表示「當事人均不提告」。專家呼籲，氣候變化恐影響特定族群情緒，應多加留意。TVBS新聞網 ・ 50 分鐘前 ・ 1
台中男帶槍吃黑輪！包包摔地「嚇呆眾人」 竟拿去應徵想抵押300元
台中一家黑輪店日前驚見一名黑衣男子不慎從包包掉出疑似衝鋒槍的槍枝，嚇壞店內所有人！事後男子竟拿著槍枝到隔壁人力仲介公司應徵，還試圖以6萬元出售槍枝，遭拒後甚至想以槍枝抵押300元。店家笑稱「客人不一定有錢，但可能有槍」，警方已展開追查，提醒民眾在公共場所仍需保持警覺。TVBS新聞網 ・ 43 分鐘前 ・ 發起對話
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 169
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 396
F4吳建豪暴瘦樣曝光 「臉頰凹陷、面容老化」他道出原因
F4成員今年7月擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓，正式宣告回歸歌壇，不僅會推出新專輯，巡迴演唱會將於年底從上海站開跑，成員之一的吳建豪，近來曬出在電梯的自拍照，不僅臉頰明顯凹陷，身形更是消瘦不已，讓外界擔憂健康是否亮起紅燈，對此，吳建豪發聲說出原因。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 30
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 36
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 104
參加許瑋甯、邱澤婚宴！柯震東爆喝到爛醉 大字型醉倒躺地照流出
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導上周五（11/28）許瑋甯、邱澤在台北東方文華飯店舉行世紀婚禮，幾乎半個演藝圈都出席，張清芳、藍心湄、關穎、章廣辰、張軒...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 16
李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處 感嘆：讓人不得不相信愛情呀
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導李靚蕾2023年與王力宏正式離婚。上月28日她穿著一襲粉色長禮服出席邱澤與許瑋甯的婚宴，昨（1）日她也在社群分享小倆口的甜...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
「小胖老師」袁惟仁緊急送醫原因曝光 好友急找人認失聯！妻陸元琪、兒子回應了
知名音樂人「小胖老師」袁惟仁昨（29日）下午疑因身體不適，緊急送院治療，傳出因為發燒被緊急送醫治療，但詳細病情仍有待進一步釐清。對此，前妻陸元琪、兒子袁義也做出回應了。鏡週刊Mirror Media ・ 3 天前 ・ 22
大槻真希中國演出「被斷電趕下台」！屈辱1幕後首發聲：平安返回日本
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日關係持續緊繃。近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消，11月28日先是天后濱崎步隔天的上海演唱會臨時遭取消，接著又發生離譜一幕，日本歌手大槻真希正在台上演唱知名動漫《海賊王》的片尾曲〈memories〉時，舞台上的螢幕與照明設施突然全部熄滅，被強制拉下台，事發後沈寂多日，大槻真希首度發聲。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 98
好心背巨債／獨家！友人跑路留爛攤 王俐人倒楣背上500萬巨債
王俐人近日到火鍋店用餐因打包雞蛋引發熱議，知情人士向本刊透露，今年1月，王俐人借名給友人的日料店「若真間 割烹料亭」當負責人；原以為只是幫忙，沒想到6月友人跑路，宛若人間蒸發，王俐人無端背上500萬元的巨額債務，債主求償無門之下，一狀告上法院。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前 ・ 51
26年都沒變！《玫瑰瞳鈴眼》男星遊覽車帶貨 馬幼興力挺發聲
26年都沒變！《玫瑰瞳鈴眼》男星遊覽車帶貨 馬幼興力挺發聲EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 1