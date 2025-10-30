《潛龍諜影Delta：食蛇者》推出線上多人FOX HUNT模式，數位豪華版限時八折特惠

Konami Digital Entertainment Limited（KONAMI）今日正式推出METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER（PlayStation5、Xbox Series X|S、Steam）的全新線上多人模式「FOX HUNT」。玩家們將被部署在經典的叢林場景中，體驗METAL GEAR的潛行與生存技巧並用。

（來源：KONAMI官方提供）

立志能成為潛行部隊「FOX」的一員，玩家們必須在野外執行生存任務，現場蒐羅武器與裝備並對抗其他密探。最多可容納12名玩家同場競技，體驗兩種不同的戰術諜報行動的遊戲模式。

Survival Capture（生存捕獲戰）：

經典的Kerotan青蛙在這個緊張刺激的模式中再次展現其神出鬼沒的特性，玩家需尋找並捕獲更多隱藏的青蛙以取得勝利。隨著比賽進行，青蛙數量將逐漸減少，與敵方之間的衝突也隨之更加白熱化。

廣告 廣告

（來源：KONAMI官方提供）

Survival Intrude（生存潛入戰）：

這是一項極為講求潛伏技巧的暗中潛入任務，密探們必須在指定區域內運用潛行與生存元素，分成幾個階段逐步推進。隨著時間推移，指定區域將逐漸縮小，潛行與站位策略將成為致勝關鍵。

每位玩家皆標配「AT-CAMO」迷彩戰鬥服，能即時變換迷彩樣式以融入當前地形，實現進階潛行戰術。此外，密探們還配備了「Naked Sense」感知能力用來偵測敵人與物品的位置。

（來源：KONAMI官方提供）

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER廣獲媒體好評且讚譽有加，無論是遊戲玩法、劇情還是探討主題持續深得全球玩家社群共鳴，至今仍被譽為遊戲史上最具影響力的作品之一。以下為媒體好評精華剪輯預告片連結。另外，METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER 數位豪華版現於 PlayStation5 和 Steam 平台進行限時 8 折優惠，優惠期至2025年11月5日下午10時59分(香港時間)。

（來源：KONAMI官方提供）

（來源：KONAMI官方提供）

－

以上內容為廠商提供資料原文