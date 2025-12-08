《灌籃高手》安西教練聲優「西村知道」過世，享壽79歲

曾為《灌籃高手》、《幽遊白書》、《頭文字D》等作品獻聲的老牌聲優「西村知道」今日傳出過世消息，經紀公司 ARTSVISION 官網公告他於 11 月 29 日逝世，享壽 79 歲，葬禮與告別式已於日前結束。

擔任安西教練聲優的西村知道過世（圖源：灌籃高手）

1949 年出生的西村知道曾擔任多個知名動畫的聲優，包含《魔神英雄傳》劍部武一郎、《幽遊白書》旁白、《灌籃高手》安西教練、《頭文字D》立花祐一、《火影忍者》三代土影大野木等，直到今年都仍有作品產出，演出經歷相當豐富。

在今年 9 月時，他因健康狀況不佳宣布修養，當時還公告康復後會盡快復出，沒想到因病辭世，讓粉絲相當難過。