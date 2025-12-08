《灌籃高手》安西教練配音員西村知道辭世 享壽七十九歲

日本知名聲優西村知道傳出逝世消息，所屬經紀公司今天（8日）在官網公告他在11月29日辭世，享壽七十九歲。以《SLAM DUNK》安西先生聞名的西村知道，在《SLAM DUNK 灌籃高手》裡面那句「現在放棄，比賽就結束了」至今仍是日本動漫迷心中的十大金句之一。葬禮已在家屬的陪伴下走完最後一哩路。

西村知道出生於千葉，長年以渾厚聲線為動畫增添辨識度。自一九七四年至今出演超過百部作品，能自由切換冷峻與溫柔角色，是業界長期活躍的實力聲優。除安西教練之外，他還為《魔神英雄傳》劍部武一郎、《頭文字 D》系列立花祐一等角色配音，角色類型相當廣。經紀公司在9月才公告他因身體不適暫停活動，原本還計畫恢復後將重返工作崗位。許多網友在得知消息後，紛紛貼出西村知道過去曾配過的角色表達思念。