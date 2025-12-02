《火影忍者》與《芙莉蓮》跨時空合體！繪師打造「崩壞迷因」夢幻聯動爆紅

今年 11 月，《葬送的芙莉蓮》因為一名粉絲畫的「仰視的芙莉蓮」太過魔性，成為全新迷因並掀起二創熱潮。而最近，知名繪師 Cioccolatodorima 在今日（2）分享他最新創作，把多年前《火影忍者》中著名的「Bad Sasuke Drawing」（佐助崩壞圖）和最新的「仰視的芙莉蓮」進行了跨時空的夢幻聯動。這幅充滿魔性的畫作公開後迅速在網路上瘋傳，不只在 Facebook 上獲得超過 3.7 萬個讚，更在社群平台 X（推特）上更累積了超過 15 萬的驚人按讚數。

兩大知名作品的迷因，都是因為崩壞和魔性。。（圖源：NARUTO・BORUTO【原作公式】／『葬送のフリーレン』公式 編輯合成）

這兩大迷因之所以會被連結在一起，主要原因是兩者都因為作畫上的「崩壞感」和「獨特視角」。其中「仰視的芙莉蓮」源自 2025 年 11 月，因其詭異的仰視角度與下巴線條而瞬間成為網路迷因；而「佐助崩壞圖」則是多年來動漫界經典的作畫失誤代表。從芙莉蓮的這個迷因出現後，許多網友便經常將其與佐助的崩壞圖相提並論，認為兩者都散發著一股難以言喻的滑稽感與相似的靈魂。

Cioccolatodorima 的這張創作並非單純的迷因拼貼，而是惡搞和還原了《火影忍者》原作中的經典名場面。畫作重現了主角鳴人在多年後終於尋找到被大蛇丸帶走的佐助時，那原本充滿張力的重逢時刻，但畫面中角色的臉孔卻被替換成了這兩張極度崩壞的臉。這種把嚴肅劇情與搞笑迷因完美融合的創意，成功讓這張圖在社群上引起迴響。