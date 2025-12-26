《火炬之光：無限》新賽季「渴血症」1/16登場，鎖定前瞻發佈會抽點卡與限量周邊

新世代無拘束打寶ARPG《火炬之光：無限》今(26)日宣布，全新SS11賽季【渴血症】將於1月16日(五)10:00全球同步上線。官方也預告，將於1月9日(五)前瞻發佈會中公開新賽季核心內容、新英雄特性，以及歷史性的重要調整方向。

前瞻直播登場，揭露賽季內容及火炬全新階段！

隨著全新賽季到來，萊提斯大陸正悄然瀰漫著名為「渴血症」的神秘病狀，異界各處也出現大量受其影響的怪物。獵人將在新賽季中與雪萊醫生攜手，嘗試「治療」渴血症並從中獲得獎勵及嶄新的強化。官方也預告，前瞻發佈會將同步揭露《火炬之光：無限》的全新階段，相關細節將於1月9日20:00直播中正式公開。

廣告 廣告

更多資訊都在1月9日賽季前瞻直播！（來源：火炬之光：無限官方提供）

參與前瞻活動抽好禮，觀看直播再得限量周邊！

官方同步推出前瞻暖身活動，即日起至指定時間內，前往官方粉絲專頁指定貼文留言參與活動，並邀請好友一同等待前瞻發佈會，即有機會抽中「原晶*3280」及「MyCard點數500點」獎勵。賽季前瞻當天於直播聊天室留言互動，還有機會獲得「火炬之光限定連帽外套」、「獵人基金」等豐富好禮！

（來源：火炬之光：無限官方提供）

參與活動觀看前瞻直播，限定周邊與虛寶帶回家！（來源：火炬之光：無限官方提供）

《火炬之光：無限》SS11賽季【渴血症】將於1月16日正式開啟，歷史性重要改動及更多賽季內容，將於1月9日20:00的賽季前瞻發佈會中完整公開！獵人們一起關注前瞻直播、官網預約新賽季，準備迎接新賽季的到來吧！

－

以上內容為廠商提供資料原文