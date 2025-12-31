《火線重案組》又一男星過世⋯小伊塞亞維特洛克曾獻聲《巴斯光年》

美國男星小伊塞亞維特洛克（Isiah Whitlock Jr.）曾以影集《火線重案組》走紅，已於30日在紐約過世，享壽71歲。

小伊塞亞維特洛克的經紀人證實此悲訊，「如果你認識他，你就會愛他。一位才華橫溢的演員，更是一個更好的人，願對他的思念永遠化作一份祝福，我們的心碎了，我們會非常、非常想念他。」日前《火線重案組》另一名46歲男星詹姆斯蘭森（James Ransone）才剛離世，讓劇迷一連痛失兩位經典角色。

出生於印第安納州的小伊塞亞維特洛克過去常和名導史派克李合作，參演過電影《黑色黨徒》、《誓血五人組》、《She Hate Me》、《25小時》等片，也演過馬丁史柯西斯的《四海好傢伙》，其它作品包括《非關女孩》、《曼哈頓奇緣》、影集《副人之仁》，也為動畫片《Cars 3：閃電再起》、《巴斯光年》以及皮克斯新片《狸想世界》配音。