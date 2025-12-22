《火線重案組》詹姆士蘭森過世享年46歲 合作多位名導⋯影視圈遺憾哀悼
美國男星詹姆士蘭森（James Ransone）主演過《火線重案組》、《殺戮世代》、《牠：第二章》等作品，被發現19日在家中身亡，享年46歲，留下妻子與兩名孩子。
詹姆士蘭森曾指控馬里蘭州的一名中學職員，在其童年就學期間，對他進行了多次性侵犯，讓他陷入了「一輩子的恥辱與難堪」，他也因此酒精和藥物成癮，2006年戒除毒癮與酒癮後，他表示已準備好面對自己的過去，並於2020年三月報案提出指控。但調查結束後，檢察官最終決定不予起訴。
而就在詹姆士蘭森過世的幾天前，他的妻子Jamie McPhee透過社群媒體帳號分享了一項支持「美國國家精神疾病聯盟（NAMI）」的募款活動，似乎想為相關飽受心理疾病所苦的人盡一份心力，沒想到幾天後即傳出詹姆士蘭森離世的噩耗。
詹姆士蘭森其它作品包括電影《闇黑電話》系列、《凶兆》系列、《夜晚還年輕》、《Red Hook Summer》等，影集《法網遊龍》、《檀島警騎2.0》、《撲克臉》、《海豹部隊》等，參演過多部獨立製作電影，並曾與西恩貝克（Sean Baker）、史派克李（Spike Lee）等名導合作。
他的死訊傳出後，HBO在X平台上悼念，分享一張他在《火線重案組》的劇照，並寫道：「深切緬懷詹姆士蘭森。」製作公司布倫屋（Blumhouse）也發文悼念：「我們對詹姆士蘭森的逝世感到悲痛，我們很感激能與他在《闇黑電話》以及《凶兆》系列電影中合作，我們的心與他的摯愛親友同在。」
