《為美好的世界獻上祝福！》動畫第四季製作確定！新作遊戲將在2026年內登場

由人氣輕小說改編的動畫《為美好的世界獻上祝福！》，官方不久前在慶祝該系列動畫化 10 週年的特別直播中，正式宣布第四季製作確定，詳細更多消息會在之後陸續公開！

目前只宣布確定製作，其他資訊尚未公開。（圖源：アニメ『このすば』公式アカウント）

除了動畫續作的好消息，官方也同步公開了全新的遊戲開發計畫。這款名為《為美好的世界獻上祝福！為這可愛的城市獻上繁榮！》（暫譯，この素晴らしい世界に祝福を！この愛すべき街に繁栄を！）的遊戲，預計將於 2026 年內於 PC 和行動裝置平台推出。目前官方網站也已經開放，確認由原作者曉夏目監修，以及小說插畫繪師三嶋黑音協力製作。