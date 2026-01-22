《烈愛對決》在紅什麼？尺度不修、慾望全開 BL神劇讓女性集體淪陷

既然故事設定為冰上曲棍球選手，是的，《烈愛對決》保證有好看的養眼畫面。（HBO Max提供）

加拿大BL影集《烈愛對決》為何突讓廣大女性愛爆？ 它成功抓住了長久被主流影視忽視的「這群」受眾 三大關鍵因素造就它成為開春大黑馬

【文／李子凡】從去年11月底開始，一部來自加拿大的影集《烈愛對決》（Heated Rivalry），在幾乎沒有任何宣傳下，收視量卻一周比一周大幅成長，到了12月底首季最終集上線時，串流觀看時數暴增超過首集10倍！這部講述兩名職業冰球明星球員之間男男激情的BL劇，在短時間內擄獲無數女性觀眾眼球、躍升HBO Max收視冠軍。該劇讓歐美女性為之瘋狂的程度，據業界人士描述已是「披頭四狂熱」等級。這部劇為何會成為2026年的開春大黑馬？——已成美國媒體與業界近來熱烈分析與討論的話題。

《烈愛對決》的故事圍繞兩名職業冰球明星展開——一位來自俄羅斯，另一位是加拿大人——描述他們從祕密的肉體關係，發展成一段全面而深刻的愛情旅程。劇中大量、直截與露骨的性愛場面，尤其深受觀眾歡迎。

Connor Storrie、Hudson Williams 主演加拿大影集《烈愛對決》（Getty Editorial）

保留原著親密尺度，既有粉絲口碑擴散

首先，《烈愛對決》成功抓住了一群長期被主流影視忽視的核心受眾。影集改編自瑞秋里德（Rachel Reid）的小說系列《Game Changers》，原著在年輕女性讀者間早已累積高度黏著、情感投入極深的粉絲群。這群讀者偏好浪漫、情慾濃烈、角色關係複雜的故事，但過往的影視改編往往選擇「降溫處理」，削弱情感與親密描寫，反而失去原作魅力。《烈愛對決》選擇反其道而行，完整保留原著的情感張力與親密尺度，讓既有粉絲第一時間成為最強大的口碑擴散來源。

加拿大的影集《烈愛對決》Heated Rivalry（Getty Editorial）

這樣的成功，來自於創作者對原作的高度忠誠與自制。編劇兼導演雅各布提爾（Jason Butler）與製作人布蘭登布雷迪在開發過程中，多次拒絕外部投資方提出的修改建議，包括調整敘事切入點、增加角色、弱化情慾元素等。這種堅持在當前高度市場導向的產業中並不常見，卻有效避免了改編作品最常見的陷阱——為了迎合「假想中的大眾」，最後卻讓真正的觀眾失望。事實證明，忠於已存在的受眾，比試圖討好所有人更具穿透力。

冰上曲棍球隊長史考特（左）在總冠軍賽上，拉著基普（右）公開擁吻，象徵公佈性向，也如同愛的宣言，可以說是《烈愛對決》除了兩位主角以外，最灑糖的一幕。（HBO Max提供）

敘事採用女性凝視而非男性凝視

《烈愛對決》的另一個關鍵，在於其內容本身的反差感。表面上，它因大量性愛場面被貼上「spicy（火辣）」、「premium smut（露骨性愛）」的標籤，但真正留住觀眾的，並非尺度本身，而是情慾背後的情感層次：祕密關係的壓力、害怕失去的焦慮、以及在高度陽剛、競爭激烈的職業運動環境中，對親密與理解的渴望。這樣的情感不僅引發同志觀眾共鳴，也意外吸引大量異性戀女性觀眾，形成跨圈層擴散。

女性觀眾之所以特別投入，關鍵在於影集呈現親密關係的方式——它明顯採取的是女性凝視，而非男性凝視。性愛場面不是征服或炫耀，而是敘事的一部分，用來推進角色關係、揭露脆弱與渴望。親密並不打斷故事，而是深化角色，這正是女性長期在浪漫小說中熟悉、卻很少在電視上被完整呈現的觀看經驗。

Connor Storrie、Hudson Williams 主演加拿大影集《烈愛對決》（Getty Editorial）

同時，《烈愛對決》也正視慾望，而不是懲罰它。角色的渴望、嫉妒、依戀與不安，都被視為合理且重要的情緒，而非需要被修正的「問題」。這種對情感的尊重，讓女性觀眾感受到被理解，而不是被說教。

此外，男性之間的浪漫關係，也為女性觀眾提供了一種安全距離。她們不必將自己投射為被慾望的對象，而是作為旁觀者，看見平等的渴望如何展開，從而更自由地投入情感，享受浪漫本身。

薛恩（左）跟伊利亞（右）的感情，在《烈愛對決》第一季最後一集終於有了進展，雙方都承認對方是唯一的愛。（HBO Max提供）

在聖誕假期前夕上線，引爆社群討論度

最後，《烈愛對決》的成功也與時機與平台策略密不可分。Crave 選擇在假期前夕提前上線，搭配循序漸進的社群操作，讓討論熱度自然累積；等到 HBO Max 引進美國市場時，作品已自帶口碑，降低了觀眾的嘗試門檻。在一個充滿優質內容、卻極度嘈雜的串流年代，它顯得格外不像一個被精密計算後的產品——而這種真誠，正是觀眾最容易辨識、也最願意支持的品質。

總結而言，《烈愛對決》的走紅並非偶然，而是來自於忠於受眾、尊重原作、信任女性觀眾的情感理解力，並在正確時機推出。它證明了一件事：在當代串流市場，真正能突圍的，往往不是最大聲的作品，而是最清楚自己是誰、也最誠實面對觀眾的那一部。

《烈愛對決》圍繞著在兩位處於敵對競爭狀態的冰上曲棍球選手，卻意外地被彼此吸引，發展出一段矛盾的愛情關係。（HBO Max提供）

《烈愛對決》可在HBO Max觀賞，目前僅有英文字幕版，中文字幕預計二月上線。

