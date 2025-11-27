《無人深空》開發商透露新作《無火之光》現況：由小型團隊在幕後製作中

Hello Games 的創辦人 Sean Murray 近期在為旗下知名遊戲《無人深空》（No Man's Sky）爭取 Steam「甜蜜的負擔」獎項時，也同時透露了工作室下一款新作《無火之光》（Light No Fire）的最新開發情況。雖然主要是為了分享團隊對《無人深空》長期的投入，但也間接讓玩家了解到了新作的實際進度。

不是整個宇宙，而是專注在一顆星球上的開放世界體驗。（圖源：無火之光）

Sean Murray 表示，雖然大家對《無火之光》抱有高度期待，但目前該作的開發團隊規模其實非常非常的小，並且是在工作室是在幕後默默的進行開發。這話也直接暗示了 Hello Games 目前的主力資源可能仍然集中在維護和更新《無人深空》，新作並非處於全體動員的全力開發階段。

《無火之光》是 2023 年 TGA 活動中公開的新作，是一款地球級別規模的多人開放世界遊戲，不過至今除了最早的影片以外，近 2 年時間都沒有太多消息。反而是《無人深空》持續帶來各種免費的大型更新。因此這項消息對於期待《無火之光》能盡快上市的玩家來說，可能距離正式完成或發售還有很一段漫長的路要走。