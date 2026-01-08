《無名の人生》日本導演「台灣是我的歸屬」 花一年半創作：沒這麼多錢也可以生活
日本動畫電影《無名の人生》導演鈴木龍也來台宣傳，今（8）日接受台灣媒體訪問，繼金馬影展後再度來台，他開心直呼上次來台有種「這邊就是我的歸屬」的感覺，去了世界各地，台灣觀眾反應格外熱情，上次映後還有超過百位粉絲排隊簽名，讓他印象深刻。這次除了想再去中山站走走，也想台灣看電影，感受不一樣的氛圍。
2020年新冠疫情爆發，讓鈴木龍也打工的酒吧歇業，收入瞬間歸零，他在這段低潮期踏上自學動畫之路。沒有專業設備，他向店裡借來一台iPad，自學動畫軟體，關在家中畫了整整一年半，從原作、動畫指導、美術、攝影、色彩設計、角色設計、音樂到剪輯全數親自上陣，但他樂在其中，反倒不覺得很辛苦。
不過在獲得票房收入前，鈴木龍也因此過了兩年的無業生活，「突然發現好像我也不用這麼多錢，也可以生活下去，現在會去想該怎麼運用這些錢。」笑說這次來台打算好好犒賞自己，到中山站附近逛逛二手古著。
《無名の人生》沒有完整劇本與分鏡，而是從「名字」的概念出發，逐步發展成十個章節。鈴木龍也當時邊畫邊構思劇情，他坦言這樣的創作模式比較輕鬆自由，但也因為是一人創作，缺點是容易讓作品流於太過個人立場，反而忘記觀眾存在，所以他會一周去看一次電影，體驗大眾娛樂，不要忽略現在的流行趨勢和觀眾喜好。
本片故事描述一名受欺凌的鄉村少年，在母親因事故去世後，被唯一摯友說服追逐偶像夢。然而，這趟追夢之旅卻映照出日本當代社會的裂痕，包括政治與娛樂圈的陰暗、被遺忘的年輕生命，以及網絡世代的黑暗深淵。片中角色想成為偶像練習生，後來卻成為牛郎的劇情，則是鈴木龍也在酒吧工作時，客人跟他閒聊的內容。
被問及兩度來台，有沒有想把台灣哪些氛圍和特色放入作品中？鈴木龍也認為台灣每個建築物的外觀不像日本很統一、整齊劃一，都是獨一無二、很有特色，呈現出來會很有電影感，他笑說：「很像《動物森友會》的感覺。」接下來的計畫，他想做的事很多，先前曾說過想拍真人電影、拍MV，最近還想當《蠟筆小新》劇場版的導演，目前還在思考下一步。
《無名の人生》將於1月9日在台上映。
