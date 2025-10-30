《無盡傳奇Remastered》正式發售，畫質提升並收錄40種以上原版遊戲DLC

萬代南夢宮娛樂宣布，《傳奇》系列15週年紀念作品《無盡傳奇》的復刻版本《無盡傳奇 Remastered》已於今（30）日在PlayStation5／Nintendo Switch／Xbox Series X|S平台發售，並將於明（31）日在STEAM平台登場。本作的發售宣傳影片已同步公開。

「信念堅定不移的RPG」變得更易遊玩後再次登場

在發售宣傳影片中，玩家將可以一窺本作以人類、魔物與精靈共存的世界「里澤麥錫亞」為舞台所展開的磅礡冒險故事，享受《無盡傳奇》的世界。

《無盡傳奇 Remastered》遊戲簡介

彼此的意念交織之時，堅定不移的信念將開闢未來。

在人與魔物、精靈共存的世界「里澤麥錫亞」，人類可以藉由稱為「靈力區」的器官釋放瑪那，並給予精靈使用精靈術。

身為醫校生的少年「裘德」與自稱為精靈之主麥斯威爾的神祕女性「蜜拉」。

以某個事件為契機而開始一同行動的兩人，與懷抱著各自想法的夥伴們逐漸接近被隱藏的世界真相。

人類與精靈共存的世界「里澤麥錫亞」為舞台所展開的磅礡冒險故事。

畫質提升

原版

復刻版

更易遊玩

本作中加入了顯示目的地圖示、透過遊戲初期就能使用GRADE商店支援難度及遊玩方法、切換是否遇敵等多種可以協助推進遊戲的功能，玩家將能更輕鬆地享受遊玩。

收錄40種以上原版遊戲DLC

本作從頭收錄了原版遊戲當時所販售的DLC。

可以化身系列作品知名角色的服裝及能幫助冒險的道具等，包含許多可以讓遊玩過程更加有趣的內容。

※部分DLC並未收錄。

商品情報

遊戲名稱：無盡傳奇 Remastered

發售日：

PlayStation5／Nintendo Switch／Xbox Series X|S版：2025年10月30日

STEAM版：2025年10月31日

平台：PlayStation5／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／STEAM（Xbox Series X|S／STEAM版僅提供下載販售）

類型：角色扮演

遊戲字幕：繁體中文、簡體中文

遊玩人數：離線遊玩：1人／不支援連線遊玩

