《無職轉生》動畫第三季7月播出！新3D動作RPG手遊2026年登場

日本高人氣異世界轉生小說《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》，在不久前的動畫版 5 週年聲優特別節目中正式宣佈，動畫第三季將於 2026 年 7 月開始播放（台灣確認由木棉花代理），並同步公開了最新的前導視覺圖；同時還公開一款全新的 3D 動作 RPG 手游，預計 2026 年內推出。

無職轉生動畫版第三季將在 7 月開播。（圖源：『無職転生Ⅲ ～異世界行ったら本気だす～』TVアニメ公式）

新視覺圖以決意變強而踏上修行之旅的「艾莉絲」為主角，展現出她手持利劍、神情氣勢逼人的模樣，引發粉絲熱烈討論。第三季劇情中，大家最期待的就是述魯迪烏斯在經歷前兩季的成長後，即將面對最恐怖的敵人「龍神」。

除了動畫新番消息外，官方也驚喜發表了全新智慧型手機遊戲《無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 クロニクル・オブ・エコーズ》（暫譯，無職轉生～到了異世界就拿出真本事～ 回聲編年史），預定於 2026 年內正式推出。本作由 GREE Entertainment 負責企劃發行、《托蘭異世錄 Toram Online》開發商 ASOBIMO 負責開發和營運，主打「拿出真本事的異世界 × 3D 戰鬥 RPG」。杉田智和、茅野愛衣等原班聲優陣容也確認將參與配音。