《熱血三國志+亂世風雲》Switch繁中合輯1月22日上市！公開預告片與預售資訊

亞克系統亞洲宣布，熱銷中的熱血搞笑動作遊戲《熱血三國志》及《熱血三國志 亂世風雲》兩部作品所組成的Nintendo Switch《熱血三國志＋熱血三國志 亂世風雲》中文實體盒裝版確定於2026年1月22日（四）上市，並公開了詳細的預售資訊。

（來源：亞克系統亞洲官方提供）

《熱血三國志＋熱血三國志 亂世風雲》中文實體版預售資訊

《熱血三國志》及《熱血三國志 亂世風雲》兩款遊戲的合輯《熱血三國志＋熱血三國志 亂世風雲》中文實體盒裝版目前正於各遊戲店家的實體及網路商店進行預售。

《熱血三國志＋熱血三國志 亂世風雲》收錄遊戲

- Nintendo Switch《熱血三國志》中文版遊戲本篇

- Nintendo Switch《熱血三國志 亂世風雲》中文版遊戲本篇

預購特典「熱血三國志＋熱血三國志 亂世風雲貼紙組合」

預購《熱血三國志＋熱血三國志 亂世風雲》中文實體盒裝版將贈送「熱血三國志＋熱血三國志 亂世風雲貼紙組」。

（來源：亞克系統亞洲官方提供）

※「熱血三國志＋熱血三國志 亂世風雲貼紙組」預計尺寸為 170 x 110mm。

※「熱血三國志＋熱血三國志 亂世風雲貼紙組」由4張不同設計的貼紙構成一組。

※「熱血三國志＋熱血三國志 亂世風雲貼紙組」數量有限，可能會提前售罄。

※ 圖片僅為樣本，設計可能會有所更改。

《熱血三國志》遊戲介紹

以《熱血》系列而聞名的「國夫」

這次活躍在三國演義世界！？

《熱血三國志》中文版前導劇情影片

亂世間展開的偉大冒險

在劇情模式中，能以《熱血》系列獨特的玩笑風格，體驗「黃巾之亂」、「赤壁之戰」等三國演義的壯麗故事情節，並且最多可以雙人協力遊玩。能和朋友更開心地一起遊玩來擊退敵人。

任何人都能輕鬆遊玩的動作遊戲！

利用只要按下按鈕就能啓動的多姿多彩的必殺技，痛快地打敗擋在前面的敵人吧！

根據狀況活用十條計謀，可一舉扭轉戰況。

最多可 4 人協力遊玩以及亂戰模式！

在使用 24 名角色，最多可 4 人在線上及線下協力遊玩的「三國英雄錄~赤壁之章~」遊戲模式中，玩家可以遊玩到從「黃巾之亂」到「赤壁之戰」等的 10 種關卡。各個關卡最後都有強大的BOSS在等待著玩家，並具備了可以攻擊我軍的設定等，可以盡情遊玩《熱血》系列特有的亂戰。在黑暗的迴廊裡響起的鐘聲，

（來源：亞克系統亞洲官方提供）

（來源：亞克系統亞洲官方提供）

（來源：亞克系統亞洲官方提供）

（來源：亞克系統亞洲官方提供）

《熱血三國志 亂世風雲》遊戲介紹

「赤壁之戰」之後，天下勢力分裂為魏、蜀、吳三國——

三國霸權之爭，終於一觸即發！

《熱血三國志 亂世風雲》前導預告

體驗《熱血》系列獨特的IF故事吧！

以不斷面對新名將的「劉備陣營」以及超越這些的宿敵「曹操陣營」的激烈攻防戰為中心，再加上熱血系列獨特大膽的編排，創造出前所未見的IF故事。

騎乘「赤兔馬」打敗敵人！

可以乘坐「赤兔馬（摩托車）」在各關卡間移動。不須多言就把途中出現的敵人揍飛吧！拿到專用配件就可以打造「赤兔馬」！隨心所欲地改造赤兔馬吧！另外，如果達成某種條件，「赤兔馬」也有可能會進化成除了「摩托車」以外的坐騎！？

充實華麗的「計謀」和「必殺技」！

說到三國演義的話，那絕對無法不提爽快的「計謀」！本作有著能在關卡上降下火雨的「火計」和使河川氾濫掃蕩周邊敵人陣營的「水計」，另外追加召喚戰友武將的新計謀登場！結合必殺技，攻略潛伏著各種敵人的獨特關卡吧！

（來源：亞克系統亞洲官方提供）

（來源：亞克系統亞洲官方提供）

（來源：亞克系統亞洲官方提供）

（來源：亞克系統亞洲官方提供）

關於《熱血三國志＋熱血三國志 亂世風雲》中文實體盒裝版的詳細資訊可以透過亞克系統亞洲(ARC SYSTEM WORKS ASIA)的官方網站及官方社群媒體得知。

－

