《燕雲十六聲》台灣同意書條款驚見健保卡、駕照等敏感個資，玩家憂資安風險：真的有必要？

中國武俠 MMORPG 遊戲《燕雲十六聲》在 11 月 15 日正式推出之後由於漂亮的遊戲畫面、非常廣袤的遊戲世界與遊戲非常豐富的內容迅速吸引了許多玩家遊玩，在 Steam 上也獲得了「極度好評」的評價。不過，最近卻被人發現，在進入遊戲前，台灣代理商龍邑遊戲當中在遊戲內放進了所謂的「個人資料提供同意書」，其中要求玩家自己選擇，「依照實際需要」提供給代理商健保卡號碼、駕照等正常玩遊戲根本用不到的敏感個人資料。

(Credit: Everstone Studio)

廣告 廣告

根據《燕雲十六聲》台灣代理商龍邑遊戲官方網站中的「個人資料提供同意書」，其中就有提到如果成為龍邑遊戲的會員，用戶能夠依照實際需要提供龍邑遊戲一些個人資料，其中除了最基本的姓名、手機號碼、電子郵件地址等一般資訊，還包含了父母姓名、銀行帳戶號碼、身分證字號、健保卡號碼、台胞證號碼、駕照等敏感個資，也引起了網友擔心這些個資的資安疑慮，質疑龍邑遊戲為什麼要收集這些明顯跟玩《燕雲十六聲》沒關係的個人資料，並直言「雖然是選填，但放進同意書要求本身就不合理！」。

(Credit:龍邑遊戲)

也有人猜測，表示由於《燕雲十六聲》是中國工作室開發的遊戲，因此代理商龍邑遊戲在國際服應該是照搬了中國服的規章，由於中國那邊的實名制規定才會讓用戶們也能提供這些個人資料，但目前國際服並沒有實裝，因此或許也不需要太過擔心，許多網友也指出，目前在《燕雲十六聲》中也沒有強制要求這些個人資訊。

只是，也有另一派聲音指出，這些敏感、跟遊戲正常遊玩無關的個資根本不應該出現在說明書上，因為他們也擔心，玩家們如果透過同意書「同意」這些條款，就形同代理商可以用任何方式方式取得同意書上的個人資料還沒有違法，造成資安風險。也有人發現，重要的眉角在提供同意中有授權龍邑遊戲「透過本網站或 App 獲取對應的設備資訊或個人資料」，因此如果提供給《燕雲十六聲》手機版取用照片、手機資料等權限的話，那麼遊戲營運商就可能拿走玩家存放在手機中的敏感個資，造成個資外洩。