《燕雲十六聲》台灣同意書條款驚見健保卡、駕照等敏感個資，玩家憂資安風險：真的有必要？
中國武俠 MMORPG 遊戲《燕雲十六聲》在 11 月 15 日正式推出之後由於漂亮的遊戲畫面、非常廣袤的遊戲世界與遊戲非常豐富的內容迅速吸引了許多玩家遊玩，在 Steam 上也獲得了「極度好評」的評價。不過，最近卻被人發現，在進入遊戲前，台灣代理商龍邑遊戲當中在遊戲內放進了所謂的「個人資料提供同意書」，其中要求玩家自己選擇，「依照實際需要」提供給代理商健保卡號碼、駕照等正常玩遊戲根本用不到的敏感個人資料。
根據《燕雲十六聲》台灣代理商龍邑遊戲官方網站中的「個人資料提供同意書」，其中就有提到如果成為龍邑遊戲的會員，用戶能夠依照實際需要提供龍邑遊戲一些個人資料，其中除了最基本的姓名、手機號碼、電子郵件地址等一般資訊，還包含了父母姓名、銀行帳戶號碼、身分證字號、健保卡號碼、台胞證號碼、駕照等敏感個資，也引起了網友擔心這些個資的資安疑慮，質疑龍邑遊戲為什麼要收集這些明顯跟玩《燕雲十六聲》沒關係的個人資料，並直言「雖然是選填，但放進同意書要求本身就不合理！」。
也有人猜測，表示由於《燕雲十六聲》是中國工作室開發的遊戲，因此代理商龍邑遊戲在國際服應該是照搬了中國服的規章，由於中國那邊的實名制規定才會讓用戶們也能提供這些個人資料，但目前國際服並沒有實裝，因此或許也不需要太過擔心，許多網友也指出，目前在《燕雲十六聲》中也沒有強制要求這些個人資訊。
只是，也有另一派聲音指出，這些敏感、跟遊戲正常遊玩無關的個資根本不應該出現在說明書上，因為他們也擔心，玩家們如果透過同意書「同意」這些條款，就形同代理商可以用任何方式方式取得同意書上的個人資料還沒有違法，造成資安風險。也有人發現，重要的眉角在提供同意中有授權龍邑遊戲「透過本網站或 App 獲取對應的設備資訊或個人資料」，因此如果提供給《燕雲十六聲》手機版取用照片、手機資料等權限的話，那麼遊戲營運商就可能拿走玩家存放在手機中的敏感個資，造成個資外洩。
其他人也在看
Steam囤積症救星？這款遊戲把你「買了沒玩」的收藏全變成怪物！
對於許多 Steam 玩家來說，趁著特賣便宜的折扣，經常會大量購買遊戲在收藏庫中，想著「總有一天會玩」，但卻在接下來幾年碰都沒碰過，單純的「喜+1」，這基本上已經成為一種常態。如今，一款名為《Game Quest: The Backlog Battler》遊戲上架 Steam，利用這有趣的現象，把玩家閒置的遊戲變成了必須對抗的敵人。這款遊戲，核心概念就圍繞著玩家那些「買了卻沒玩」的遊戲展開，想要用這種幽默的方式解決玩家的「囤積症」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
不論國籍！中國粉絲《Ave Mujica》公演罵高市早苗鬧場，武士道社長：絕不寬恕
武士道多媒體企劃《BanG Dream!》系列，近幾年動畫作品《It's MyGO!!!!!》和續篇《Ave Mujica》爆紅，尤其是在中國擁有大量的粉絲。今年 7 月中國上海的公演中，演唱到名曲「春日影」時，還引發全體粉絲大合唱的場面，掀起許多討論。然而近期中日關係緊張，在本月 14 日於東京國際論壇舉辦的「Ave Mujica 6th LIVE」公演，就出現中國粉絲用中文大罵日本首相的情況，引發日本粉絲不滿。對此，武士道社長木谷高明強硬表態，絕不容許有人玷污表演者與觀眾共享的美好空間，並表示將和各方研議後續的應對措施。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前 ・ 1
《鏈鋸人》蕾潔魔性短片破155萬讚！日本X史上第二高僅次《100天後會死的鱷魚》
負責劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》主題曲「Iris Out」的日本創作歌手米津玄師，日前社群平台 X（推特）上傳了一段只有 17 秒的短片，內容為超婆的人氣角色「蕾潔」配合著「IRIS OUT」跳舞的動畫。憑藉蕾潔流暢又迷人的舞姿，以及原曲洗腦的旋律，影片一經公開後瞬間引爆網路話題。如今動畫已破 1.5 億次觀看與超過 155 萬個按讚數，甚至成為日本歷史上按讚數第二高的 X 貼文。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發起對話
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
中國截斷台灣10條海底電纜？網傳恐斷網 查核中心說明實際情況
近期社群平台流傳一則訊息，稱台灣的國際海底電纜已被中國暗中截斷了10條，幾乎導致對外網路中斷，並附上一張顯示多條海纜呈現「紅色」異常的圖片。然而，經查核中心確認，該傳言不實，目前台灣共有15條國際及10條國內海纜，其中通報異常的僅有4條國際海纜及1條國內海纜，均有備援線路可用，對國內與對外網路通訊影響有限。查核記者追溯傳言中所搭配的圖片，發現其來源為民間開發......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 24
卓榮泰不副署嗆可倒閣 粉專揭未來3劇本「民進黨都贏麻了」
行政院長卓榮泰15日宣布針對藍白聯手通過的《財劃法》，將以「不副署、不公布」，創憲政首例，卓榮泰甚至還嗆立法院若有意見，可以依法提出倒閣。臉書粉專「逆風的烏鴉」分析，在賴清德總統、行政院長卓榮泰決定不中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
從小到大都念錯！ 「獨樂樂不如眾樂樂」讀音曝
中文字讀音繁多，不少詞語常被念錯。近日有網友在社群上分享俗語「獨樂樂不如眾樂樂」的正確讀音，引發上千人討論，不少網友表示，這句話被念錯的人實在太多，久而久之甚至懶得再糾正；也有人直言，連國文老師都曾念錯，讓人相當驚訝。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 5
蘋果首與印度晶片廠商談 iPhone零件組裝與封裝
（中央社新德里17日綜合外電報導）印度「經濟時報」今天引述知情人士報導，蘋果正與印度晶片製造商進行初步磋商，討論為iPhone組裝並封裝相關零組件。中央社 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
庫克返工 7 小時已經多過打工仔一年人工，全額買房只需兩日？美國打工皇帝榜首竟然另有其人
當全球打工仔都在為通脹與生活成本精打細算，甚至要延後買樓結婚的人生大事時，美國頂級企業的行政總裁收入卻繼續創下歷史新高。據《財富》及 Equilar 最新發佈的數據顯示，Apple 行政總裁 Tim Cook 的賺錢速度驚人，只需工作 7 小時，其收入已超越普通美國人一整年的薪金。然而，令人意外的是，在 2025 年公佈的薪酬榜單上，Tim Cook 竟然未能打入三甲。Yahoo Tech ・ 1 天前 ・ 2
世界第一人！《英雄聯盟》傳奇Faker將會面韓國總理，推廣電競與遊戲產業發展
已經是《英雄聯盟》甚至是全球電競傳奇的 T1 中路 Faker（李相赫）再度展現自己的「國寶級」價值，根據韓國媒體報導，韓國國務總理金民錫將邀請六冠王 Faker 到總理會館進行會談，除了要向世界宣傳韓國電競之外，也會探討遊戲產業與文化發展的方向，預計日後釋出影片。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 23 小時前 ・ 3
綠批立院函文救高虹安！韓國瑜急喊「有立委來函」：會給大家答案
高虹安助理費案，二審貪污部分無罪，僅依使公務人員登載不實罪判處有期徒刑六月，可上訴並可易科罰金，其貪污無罪理由之一竟為「立法院函覆認為助理酬金屬於立委補助費性質」。立法院今（17）日針對總預算附屬預算協商上，民進黨團強烈要求立法院提供其給高院的意見，韓國瑜則強調已有立委來函索要，當事立委接到資料大家就會知道。民進黨團總召柯建銘更質問，「公文可以擅自發嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 31 分鐘前 ・ 1
泰軍繳獲柬埔寨中國製武器 泰國防長：不用歸還北京｜#鏡新聞
泰柬兩國的衝突持續升溫，泰國陸軍12/15指出在柬埔寨士兵所留下來的武器中，發現大量中國製的武器，其中還包括第五代反坦克飛彈，馬上引起熱議。雖然目前還沒有證據證明就是中國在秘密提供柬埔寨武器，但泰方有權保留這些武器。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 2
Pornhub付費會員遭駭客外洩2億筆！ 要求比特幣贖金
根據《路透社》、《Chosun Biz》報導，Pornhub過去使用的第三方用戶數據分析服務Mixpanel系統，遭到入侵，駭客進而取得儲存在該平台上的分析資料。Pornhub近日通知超過2億名付費會員，其相關資料可能在Mixpanel遭未授權存取。ShinyHunters表示，外洩資料容量約94GB，內容包含...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 發起對話
終結連3年虧損！台電今年盈餘上看550億元 電價調漲、成本緩降效益顯現
台電副總蔡志孟今（16）日表示，11月財報可能在損益兩平線附近，但按去年12月台電單月虧損逾百億元來估，12月應該會虧損。外界再根據台電1-10月稅前盈餘為694億元來預估，台電今年盈餘上看550億元，結束自2022年起的連續3年虧損，終於轉虧為盈。太報 ・ 1 天前 ・ 14
談中國2027武統論 黃重諺公開台灣國安真實現況 中共操作四方向「疑美、疑台、疑賴、疑軍」｜Yahoo《齊有此理》
中共航母福建號日前航行經過台灣海峽，對台灣的動作接連不斷。國安會諮委黃重諺到Yahoo《齊有此理》接受主持人王時齊訪問，公開國安第一線的現況，同時也解答對於外傳「2027年開戰」的看法。齊有此理 ・ 2 小時前 ・ 9
立院「海纜七法」全數三讀 中華電信曝數位生命線維繫關鍵
論壇中心／綜合報導海纜七法今（16日）全數三讀通過，繼上週的自來水法、電業法、天然氣事業法，剩下的4項法案，包括氣象法、商港法、電信管理法、船舶法也都一一通過。其中電信管理法第72條，明定竊取、破壞或其他非法危害海纜相關設備等，犯罪用工具、船舶和其他機械設備，沒收之，並可視個案情節拍賣或變賣。民視 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
《快打旋風6》TOPANGA亞洲邀請賽12月27日開打，十大職業高手齊聚展開精采對決
從電競比賽剛萌芽時，於日本就積極進行職業選手管理、直播與舉辦電競賽事的「TOPANGA」，將在2025年12月27日邀請亞洲《Street Fighter 6》職業選手Oil king、LeShar、Zhen、NL、Vxbao、Tokido、Mago、Fuudo、Gachikun、Bonchan等十位，共同角逐「Capcom presents TOPANGA CONCEPT MATCH Asia Special」冠軍頭銜。一場由Street Fighter職業高手在2025年底帶來的遊戲盛典，定會為玩家們帶來震撼感官的格鬥風暴。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
熱搜第一！「00後正妹網紅」替家還債百萬爆火 真身竟是「腦麻女孩」
《新京報》報導，林玲出生於2000年，家境普通，出生後因新生兒黃疸未能及時治療，最終誘發腦麻。由於肢體協調和語言表達受限，她從小承受著身體與心理的雙重壓力。儘管家庭條件拮据，父母仍四處求醫，曾多次帶她前往北京治療，但效果有限。為了生計，父親曾抵押房屋，母親則...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 1
《英雄聯盟》Peanut還有「最後一舞」！攜手2016年ROX前隊友出戰SOOP自辦比賽爭冠軍
隨著今年的《英雄聯盟》世界大賽的八強賽上 Gen.G 3：1 擊敗了 HLE，也代表傳奇打野 Peanut 又一次止步於世界賽八強階段。而對於明年必須入伍服役的他來說，也只能宣布結束 11 年的《英雄聯盟》職業選手生涯，等待明年踏入軍旅生涯。不過，由於之前 Peanut 分享自己的兵役被延期了，因此這段期間他能夠繼續透過直播與粉絲們互動，並且除此之外，Peanut 也將獲得另一次「最後一舞」的機會，因為接下來他將在直播平台 SOOP 舉辦的 SLL 冬季賽季後賽中登場，與 Smeb、PraY、Kuro 等 2016 年 ROX 時期的前隊友們一起，爭奪冠軍！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 32 分鐘前 ・ 發起對話
她接電話詐騙被掛！胡采蘋自嘲：打到奧客真的很衰
生活中心／饒婉馨報導財經網美胡采蘋17日在網路上透露，自己接到一通假冒中華電信的詐騙電話，她趁勢反問對方有關資費調降的細節，由於她問得太過詳盡，對話最後變成「奧客教學」，幾乎每次都是詐騙集團被迫自己掛斷電話。民視 ・ 19 分鐘前 ・ 發起對話