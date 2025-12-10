《燕雲十六聲》國際服海外爆紅！製作人受訪承諾：絕無P2W只賣外觀

網易旗下開放世界武俠大作《燕雲十六聲》（Where Winds Meet），國際版推出後取得巨大的成功，直接在歐美社群爆紅。根據官方最新數據，國際版上線短短 2 週內就累積了超過 900 萬名玩家，Steam 的最高同時在線人數更一度突破 25 萬人。首席製作人 Beralt Lyu 在接受外媒訪問時坦言，雖然團隊一直對自己打造的武俠世界充滿信心，希望能找到喜愛自由探索的客群，但如此驚人的玩家數量，完全超出了他們內部的所有預期，來自全球的熱潮讓開發團隊感到非常驚喜。

遊戲在歐美社群爆紅，許多玩家都不敢相信是免費遊玩。（圖源：燕雲十六聲）

針對現今玩家最敏感的營運模式與付費機制，Beralt Lyu 在外媒 FRVR 的訪談中承諾。他強調團隊非常重視玩家的信任，為了維護《燕雲十六聲》最大的商業優勢，也就是提供一個不受課金機制束縛的公平體驗，所以官方沒必要採取任何激進的變現手段。所以遊戲內不會出現涉及數值強度的「Pay to Win」（課金取勝）內容，主要付費項目都是在外觀上，確保所有玩家都能在公平的環境下切磋武藝與冒險。

而隨著遊戲熱度持續攀升，開發團隊也表示正在加緊腳步推出新內容以回應玩家期待。官方預告將釋出重大更新，開放全新區域供玩家探索；而備受矚目的行動裝置版本也緊接著將在本週 12 月 12 日正式上線，讓新舊玩家都能隨時隨地體驗這款結合了飛簷走壁、類魂戰鬥與高自由度互動的武俠世界。