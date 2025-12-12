《燕雲十六聲》手機版正式推出，新地圖「開封－博浪沙」與門派 「醉花陰」相繼登場

由網易遊戲旗下 Everstone Studio 工作室打造，龍邑遊戲代理的武俠開放世界動作冒險RPG遊戲《燕雲十六聲》，今（12/12）宣布備受期待的《燕雲十六聲》手機版（iOS/ Android）現已正式推出！並在預下載開啟24小時內，在超過50個地區的APP STORE免費遊戲榜榮登第一！

手機版已於20251212正式上線（來源：燕雲十六聲官方提供）

本次推出的手機版擁有完整的跨平台遊玩與進度共享功能，在家中和外出時都能無縫暢遊沉浸式的江湖世界。

歡慶手機版上線，全新地圖區域 「開封－博浪沙」隨之解鎖，帶來全新劇情、挑戰與強大首領。同時，全新門派 「醉花陰」也將於 12 月 15 日加入遊戲。

手機版榮登免費遊戲榜第一，帶來細緻的手機體驗！

《燕雲十六聲》手機版在預下載開啟24小時內，在超過50個地區的APP STORE免費遊戲榜榮登第一！

手機版全面調整了操作介面，玩家可自由自訂操作布局、移動按鍵位置、調整大小與透明度，以最大化操作精準度與便利性。

手機版也針對行動裝置進行介面調整，使畫面表現更加鮮明細緻，更能展現江湖美學的獨特韻味。

手機版在超過50個地區的免費遊戲榜中榮登第一（來源：燕雲十六聲官方提供）

全新區域「博浪沙」現已解鎖

為慶祝手機版上線，全新開放區域 「博浪沙」正式登場！該區域佔開封版圖的近三分之一面積，緊鄰黃河，是一片充滿詭異異象、古老預言與不滅傳說的土地。這次更新也代表開封地圖全區域正式開放。

新區域「博浪沙」（來源：燕雲十六聲官方提供）

玩家將在此遇到全新強敵，包括強大的「河伯」與巨型神話夥伴「龍王」，及全新首領「馮如之」。

全新強敵「河伯」與巨型神話夥伴「龍王」（來源：燕雲十六聲官方提供）

全新門派 「醉花陰」12月15日登場

全新門派「醉花陰」 將於12月15日加入。這是第一個同時主修「舞藝」與「武藝」的特色門派，由一群擅長魅影舞姿與迅捷身法的美學行者所組成。

她們表面上是 繁華「樊樓」的表演者，實則穿梭各大勢力間，負責傳遞情報。

她們既擁有舞者的優雅韻味，也具備武者的沉著決斷，唯有魅力或氣度出眾者，才有資格受邀加入此門派。

主修「舞藝」與「武藝」的全新門派 「醉花陰」（來源：燕雲十六聲官方提供）

《燕雲十六聲》於2025年11月15日免費登陸PC（Steam/Epic/Windows）與PlayStation5平台，手機雙平台於2025年12月12日全面開放下載。

