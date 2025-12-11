《燕雲十六聲》手機版預約突破500萬次開放預下載，12月改版資訊搶先看

由網易遊戲旗下 Everstone Studio 工作室打造，龍邑遊戲代理的武俠開放世界動作冒險RPG遊戲《燕雲十六聲》，今（12/10）宣布備受期待的《燕雲十六聲》手機版預約（iOS/ Android）已突破500萬次，並將於12/11 00:00（UTC+8）推出手機版預下載，同步推出新手捏臉活動，邀請手機平台的玩家共赴無規則、真沉浸的武俠世界。

手機版即將於20251212上線，現已突破500萬次預約（來源：龍邑遊戲官方提供）

遊戲版本將與現行 PC 與 PS5 版本保持一致，並支援跨平台遊玩與帳號進度同步。無論是使用手機、PC或PS5的玩家，皆可自由切換裝置，隨時隨地接續遊戲進度，與來自不同平台的好友開創精彩的武俠冒險。

《燕雲十六聲》手機版事前預約活動頁：https://yyslshmt.onelink.me/QpmZ/pr

12月全新版本內容，精彩可期！

回應玩家們的期待，12月即將推出一系列全新精采內容。

開封新區域「博浪沙」開放，探秘迷霧下的陰謀！

開封新區域「博浪沙」即將開放（來源：龍邑遊戲官方提供）

全新鎮守河伯、首領馮如之踏浪來襲！

全新鎮守河伯來襲（來源：龍邑遊戲官方提供）

位於黃河之畔、開封之北的「博浪沙」，是個佔開封地區近三分之一面積的新區域，其中充滿了各種怪異詭譎的傳說。浮戲山上流傳著「紫薇星劫」的讖語，還有「河伯歸來」的奇譚，種種精采故事，正等待玩家們前往探索體驗。

此外，也將推出新俠境、新試劍、和各種精彩的新活動。

12月推出全新版本內容，搭配精彩活動（來源：龍邑遊戲官方提供）

《燕雲十六聲》手機版（iOS/ Android）預計於 12 月 12 日正式推出，屆時將全面支援跨平台遊玩與帳號進度同步。誠摯邀請更多玩家隨時加入這個充滿無限可能的武俠世界。更多最新消息請持續關注官方網站與粉絲團最新公告。

《燕雲十六聲》已於2025年11月15日免費登陸PC（Steam/Epic/Windows）與PlayStation5平台，手機雙平台現正開放預約中。

12 月 11 日00:00（UTC+8）開放預下載，同步推出預捏臉活動。

12 月 12 日08:00（UTC+8）正式推出手機版。

