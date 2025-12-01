《燕雲十六聲》手機版12月12日上線！支援跨平台帳號進度同步，玩家數已破900萬

由網易遊戲旗下 Everstone Studio 工作室打造，龍邑遊戲代理的武俠開放世界動作冒險RPG遊戲《燕雲十六聲》，今（12/1）宣布備受期待的《燕雲十六聲》手機版（iOS/ Adriod）將於 12 月 12 日正式推出，邀請手機平台的玩家共赴無規則、真沉浸的武俠世界。

手機版12月12日上線（來源：燕雲十六聲官方提供）

遊戲版本將與現行 PC 與 PS5 版本保持一致，並支援跨平台遊玩與帳號進度同步。無論是使用手機、PC或PS5的玩家，皆可自由切換裝置，隨時隨地接續遊戲進度，與來自不同平台的好友開創精彩的武俠冒險。

《燕雲十六聲》手機版事前預約活動頁：https://yyslshmt.onelink.me/QpmZ/pr

玩家持續湧入，兩周即突破900萬名玩家

官方表示，自11/15日發行以來，《燕雲十六聲》已吸引超過 9 百萬名玩家加入，Steam最高同時在線人數更一度超越 25 萬人。

開服2周已累積900萬名玩家加入（來源：燕雲十六聲官方提供）

量身打造行動操作體驗，跨平台遊玩進度無縫接軌

《燕雲十六聲》手機版將針對行動裝置全面優化介面設計，帶來流暢的沉浸遊戲體驗。同時支援跨平台遊玩與帳號進度同步。無論身處何處，皆能暢遊江湖。玩家可隨時隨地與來自不論是 PC 還是 PS5平台上的好友共赴《燕雲十六聲》的開放世界，暢遊無縫接軌的武俠冒險。

《燕雲十六聲》主製作人 Beralt Lyu 表示：「來自各地玩家的支持讓我們深感激勵，這無疑是推動我們持續優化遊戲、努力帶來更好內容的最大動力。期待手機版上線後，能讓更多玩家隨時加入這個充滿可能的武俠世界，成為我們不斷壯大的社群一份子。」

Steam 獲壓倒性好評，沉浸式開放武俠世界受玩家青睞

除了亮眼的玩家數據表現，《燕雲十六聲》亦在 Steam 平台上收穫88%壓倒性好評。遊戲以細緻美術設計與豐富扎實的劇情，成功重現五代十國的亂世風貌，帶來獨具一格的開放世界武俠體驗。清河與開封主線，以及眾多支線故事，皆為共同構築出宏大江湖世界觀不可或缺的重要篇章。

像是透過動態驅動的 NPC 系統，打造真實有感的江湖日常。遊戲中，玩家可選擇與村民交朋友、起衝突、欺騙他們，甚至可以成為 NPC 的人生導師，讓整個武俠世界更加鮮活，帶來前所未有的沉浸體驗。除此之外，多元的連線模式也鼓勵玩家之間互助協作，進而建立深厚的情誼與羈絆。無論是療癒他人傷勢、參與遊街減刑，或前往營救身陷囹圄的好友，每段相遇與互助都讓武俠冒險更具個人意義。

《燕雲十六聲》手機版（iOS/ Adriod）預計於 12 月12 日正式推出，屆時將全面支援跨平台遊玩與帳號進度同步。誠摯邀請更多玩家隨時加入這個充滿可能的武俠世界。更多最新消息請持續關注官方網站與粉絲團最新公告。

《燕雲十六聲》於2025年11月15日免費登陸PC（Steam/Epic/Windows）與PlayStation5平台，手機雙平台現正開放預約，並將於12 月 12 日正式推出。

