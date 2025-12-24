《燕雲十六聲》新造型在中國炎上！不滿女角穿太少賣肉、酷似聖誕風崇洋媚外

中國開放世界武俠遊戲《燕雲十六聲》，最近中國服因為週年慶推出的新外觀造成炎上。官方公佈的「飛白成詩」系列女性角色新造型因設計清涼、暴露，被大量玩家指責尺度太大，更遭到部分女玩家質疑是為了造福男性玩家而設計。還有部分玩家無法接受的是，遊戲劇情設定中主角年僅 16 歲，露出肚臍和肩膀比例太高，被許多網友痛批不合時宜又觀感不佳，憤怒的玩家紛紛湧入官方社群要求解釋。

新造型中國和國際服同步上架。（圖源：燕雲十六聲）

除了服裝尺度爭議，造型風格也成為玩家批評的焦點。由於該系列套裝的女性部分帶有疑似西方聖誕節元素，且這次官方新造型部分是和國際服同步上架，讓許多中國玩家質疑開發組為了迎合西方審美與聖誕檔期，刻意犧牲了遊戲原本標榜的「國風武俠」定位，讓社群輿論批評這舉動有「崇洋媚外」之嫌，認為在傳統武俠遊戲中硬塞西式節慶服裝顯得不倫不類，嚴重破壞了遊戲原本的沉浸感與原始初衷。

目前相關話題在中國微博等社群平台引起激烈討論，不少失望的玩家揚言要檢舉遊戲涉黃並退坑，甚至嘲諷這是「週年慶變頭七」等。不過，也有一派聲音認為是部分女玩家反應太過度，指出假如不喜歡該設計大可選擇不購買，沒必要無限上綱，檢舉到最後大家都沒有遊戲玩。