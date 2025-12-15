整形諮詢新神器！《燕雲十六聲》捏臉太擬真，連台灣整形外科醫師都推薦

最近新推出的武俠開放世界新作《燕雲十六聲》在全球都引起熱議，像是單機內容卻完全免費、AI NPC 互動對話，巨大的開放世界...等。而在最近，同樣獲得好評的細緻「捏臉系統」意外成為焦點，因為一名台灣整形醫師在 Threads 社群上發文建議，對隆鼻、臉部輪廓整形毫無概念的求美者，可以先下載《燕雲十六聲》，利用捏臉功能來模擬自己理想的樣貌，作為術前溝通的參考依據。

捏臉系統精緻到連整形醫師都推薦。（圖源：燕雲十六聲）

Threads 上該名醫師指出，許多人在諮詢時對於山根高度、鼻頭尖度或顴骨調整...等細節難以具體描述，而《燕雲十六聲》的捏臉系統本身就具備非常的自由度，可以上傳自己的照片使用「智能捏臉」功能後開始調整，相關選項都可以模擬手術的變化。

醫師也強調他不是要騙大家玩遊戲，因為《燕雲十六聲》本身就免費不要錢。同時他也透露，自己 5 年前曾委託工程師開發類似的 3D 模擬軟體，結果成效太垃圾。沒想到如今遊戲廠商開發出的系統竟然比醫學上的專業軟體還好用。

該貼文很快就引發網友討論：「我能想出一千種推廣燕雲的方式，硬是沒想到可以用整形來推廣」、「連醫生也跑來捏臉」、「不是！連醫生也跑來捏臉了」。有網友打趣詢問診所是否會安裝遊戲給客戶看效果，醫師則幽默回應「買 PS5 好了」。不過醫師也強調，遊戲中的某些數值如頭顱寬度、眼窩寬度...等是現實手術無法改變的極限，且模擬結果僅供參考，實際手術仍會有誤差，但能讓雙方在術前溝通更有概念。