《燕雲十六聲》AI NPC對話歐美爆紅！從古代聊到現代、用懷孕來騙撫養費？
由中國網易所發行、Everstone Studios 開發，武俠題材的開放世界動作遊戲《燕雲十六聲》，最近正式在 Steam 平台推出國際版，迅速吸引了大量玩家關注。除了精緻的畫面美術、免費遊玩以外，整款遊戲中最引人注目的，莫過於導入了大型語言模型（LLM）技術的 AI NPC 對話系統，迅速在歐美社群爆紅，但同樣也很快就被大家玩壞、亂教 NPC，甚至打破第四面牆。
雖然 AI NPC 早在先前網易的《逆水寒》就曾使用過，但這次《燕雲十六聲》在歐美的關注度更高，主要是遊戲最早在 Gamescom 2022 亮相時，曾被以為是一款買斷制的 3A單機遊戲。而該遊戲中 AI NPC 的設計初衷，是讓玩家能通過自由輸入文字或語音，和遊戲中的角色互動來獲得線索、觸發任務。然而，這個高自由度的系統，很快就被玩家們玩出了各種意想不到的花樣，成為社群上最熱門的話題。
遊戲上線後，玩家社群中，尤其是歐美立刻湧現大量與 AI NPC 互動的趣聞。原本用於推動劇情的設計，演變成了玩家們發揮創意的舞台。像是用角色欺騙 NPC 自己懷上了對方的孩子，來要求撫養費。甚至還有人打破第四面牆，直接讓 NPC 和自己從遊戲背景的宋初聊到現代、告訴 NPC 他們在一個遊戲世界中、讓 NPC 自願成為自己的小跟班、教 NPC 進行 RAP...等。唯一比較可惜的一點就是 NPC 的記憶並不長，很容易就忘記先前的對話和設定。
從目前來看，許多玩家對於這 AI NPC 系統非常滿意，畢竟除了惡搞以外，許多網友也認為，玩家不再是只能選擇固定對話選項的主角，反而有更沉浸式的角色扮演體驗，可以依照角色的設定與 NPC 互動，和對方從陌生人變成朋友，甚至可能還會因為講錯過惹怒對方，直接變成敵人開始戰鬥。有不少人開始針對不同個性的 NPC 分享如何攻略、怎樣的對話可以提升好感度等，當然只要你夠熟悉，甚至還能通過 AI 對話的漏洞，直接扭曲現實讓對方成為自己的好友。
