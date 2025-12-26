《營業中》第1人！曾莞婷享受高規格待遇 莎莎廚房翻車爆危機

《嗨！營業中6》最新一集重磅邀請以《影后》奪得第60屆金鐘獎戲劇節目女配角的曾莞婷；看到女神降臨，一向嚴厲的合夥人竟然破例的宣布當天必須在「傍晚6點前」準時收工，讓莎莎、姚元浩不敢置信的直呼：「沾影后的光，待遇真的不一樣！」

曾莞婷的魅力不僅收服主持群，連彭佳嶼的在地民眾都為之瘋狂。曾莞婷在市場採買時，憑著一張臉「吃遍天下」，想吃的香腸有老闆大方請客，買魚被招待新鮮生魚片，超強親和力讓物資採集任務進行得異常順利。

廣告 廣告

但沒想到，眾人放鬆的氛圍卻成了廚房災難，讓原本應該感人的美味復刻任務，差點演變成集體大翻車。平時最穩定的甜點擔當莎莎，在製作蛋糕時犯下「忘記加入泡打粉」的離譜錯誤；莎莎看著失敗成品，陷入前所未有的鬱悶，張立東甚至只能尷尬緩頰「就當莎莎沒來」。

姚元浩（左起）、莎莎、曾莞婷、張立東、阿本在彭佳嶼接受任務。（好看娛樂提供）

認真的阿本也在餐台前亂了方寸，將調味料搞混的驚慌模樣引發全場爆笑。最驚險的是，當姚元浩準備出菜時，負責備料的張立東與曾莞婷才猛然驚覺生魚片跟豆腐根本還沒切，讓成功漁港著名的「船長麵」與「海女麵」Food製美味任務面臨卡關。《嗨！營業中6》每週六晚間8點台視首播、晚間10點在Netflix上架、每週日晚間8點在八大綜合台播出。

更多中時新聞網報導

剴剴忌日 國家制度崩壞 社工喊政府道歉

志玲姊姊應援籃球 預告送親簽年曆

大學採計英聽系組減 缺考率上升