《爐石戰記》推出新迷你系列 「恆龍回響」，新關鍵字 「倒轉」與雙職業卡牌趣味加倍

《爐石戰記》全新迷你系列《恆龍回響》現已正式推出，帶來38張全新卡牌，並加入能重骰隨機效果的全新關鍵字「倒轉」，大幅增添戰術變化性；本次更帶來突破框架的「雙職業組合」卡牌，玩法創新再升級。即日起至2月4日參與限時活動即可獲得卡牌包、史詩卡牌、限定卡背與「新年露娜拉」英雄造型等豪華獎勵！

時間術師克羅米的黑暗面「米羅克」喜歡打破時間線的規則，他能夠保留兩種隨機效果，時間線加倍，樂趣也加倍！（來源：動視暴雪官方提供）

🕒 全新機制亮點：操控時間、雙職業狂想

⏳ 擁抱「倒轉」之力 — 米羅克降臨！

時間術師克羅米的黑暗面 「米羅克」 正式參戰！全新關鍵字 「倒轉」 讓你對剛打出的卡牌重骰隨機效果，而米羅克更可同時保留兩種結果：雙倍時間線，雙倍樂趣與強度！

🃏 破格雙職業組合碰撞新奇玩法

時空混亂催生出前所未見的跨職業配對！ 法師 + 戰士、德魯伊 + 惡魔獵人、術士 + 獵人… 多元雙職業卡牌突破職業框架，激發全新戰術想像。

廣告 廣告

全新迷你系列《恆龍回響》推出前所未見的雙職業組合，包括法師和戰士、德魯伊和惡魔獵人等各種卡牌配對，帶來更有趣的玩法（來源：動視暴雪官方提供）

🔄 經典機制再進化，重掌戰局主導權

注能 英雄能力（死亡騎士／盜賊）

黑暗贈禮 加持（牧師／聖騎士／獵人）

挑戰艱難 任務 （獵人／術士）

靈活運用倒轉再次出擊（盜賊）

🎁 限時活動開跑：挑戰任務，贏專屬獎勵！

即日起至 2月4日（三），參與「恆龍回響」活動任務，阻止米羅克與姆多茲諾毀滅時間線，即可獲得：

《時光特攻隊》卡牌包 ×4

《時光特攻隊》黃金卡牌包 ×1

隨機史詩卡牌 ×2

「終焉之刻」限定卡背

恆龍幸運幣

同步參與 「時間之道危機」活動，更可解鎖 「新年露娜拉」英雄造型！

即日起至2月4日止，只要完成限時「恆龍回響」活動任務，即可入手《時光特攻隊》卡牌包、隨機史詩卡牌、終焉之刻卡背等獎勵（來源：動視暴雪官方提供）

入手全新迷你系列

玩家可在 Battle.net 商店中，花費台幣450元／港幣118元或2,000枚金幣，購買《恆龍回響》迷你系列；或是以台幣2,088元／港幣548元或10,000枚金幣入手《恆龍回響》黃金迷你系列，內含一張額外的傳說手下「終焉之刻姆多茲諾」鑽石卡牌。