《爐石戰記》新版本「時光特攻隊」新卡點評（下）！這張傳說滿分讓打頭薩重出江湖？

大家好我是G9，這次迎來的是爐石戰記《時光特攻隊》，我們的克羅米藉由穿梭時空，招募各個時代的英雄，來阻止毀滅。想到這種穿梭時間線的故事情節，就令人感到刺激難耐（？）所以這次新版本肯定也要跟各位一起看個新卡，點評有哪些0分卡及5分卡，有任何問題也可以留言討論。

全新資料片《時光特攻隊》即將在11月5日推出，帶來145張新卡牌、全新關鍵字「顯赫」與「倒轉」，以及絕對不會缺席的傳說時間主宰姆多茲諾（來源：動視暴雪官方提供）

我們先來看《時光特攻隊》中全新的關鍵字《顯赫》，當組牌時擁有「顯赫」的傳說卡牌會與額外的卡牌一起自動加入你的套牌。每個職業都都將獲得一位顯赫英雄。

（圖源：爐石戰記）

另外第二個全新關鍵字《倒轉》，讓你可以重新打出隨機效果的卡牌，獲得更好的結果。

（圖源：爐石戰記）

最後提醒要預購的朋友們，這次改版將於11月5日上線，也別忘了趕緊在改版前預購才能享有優惠禮包唷，接著就讓我們一起來看個新卡吧！

《薩滿》

「靜電震擊」

（圖源：爐石戰記）

0費還能夠加攻搭配風怒武器，又不吃超載，還帶自然系別，各種類型的薩滿都可以用，即使是控制也能當作前期低費解場使用，很不錯的法術卡。

評分：☆☆☆☆

「聚雷針」

（圖源：爐石戰記）

不像是前一張搭配性那麼多，是為了搭配這版本的自傷自然薩用而已，其他類型的薩滿能搭配的情境太少。

評分：☆☆

「原始監督者」

（圖源：爐石戰記）

只要是有大量自然系別法術的薩滿都可以放，有觸發到自然BUFF，就是不錯的前期站場、節奏生物。

評分：☆☆☆

「奔流亡魄」

（圖源：爐石戰記）

雖然體質不差，但同樣是給自傷自然薩搭配的新卡，以新卡及舊卡的組件來看，自傷薩也不容易玩，很吃自然法術搭配以外，還要虧牌去BUFF體質、叫生物，而且自傷薩也算是個中速節奏牌，也沒自然法術的降費手段，要一次爆發一個大場面也不可能，除非後續有更多自然法術搭配，包含降費、低費的自傷手段，才有機會在天梯看到。

評分：☆☆

「雷霆震盪」

（圖源：爐石戰記）

低費AOE，還能搭配自傷體系，又能再拿一張0費法術，本身也是自然系別，無論是在前期解場或中後期搭配法傷都是不錯的AOE。

評分：☆☆☆☆

「初生閃電」

（圖源：爐石戰記）

假如能穩定抽兩張那就很強，但問題是不可能，打手下還要特別去控血故意存活，要搭配自傷體系費用又很高，要等之後降費才有機會用。

評分：☆☆

「先知沃老」

（圖源：爐石戰記）

有低費法術或法術比較多的薩滿都可以用，當作補資源的卡，本身還帶飄渺，前期裸下也不容易被解。

評分：☆☆☆☆

「『高山之王』穆拉丁」

（圖源：爐石戰記）

以效果來看應該是前幾強的顯赫卡，無論前期中後期都能夠搭配錘子風怒跟BUFF體質，另一張石之聖者型態還可以加2攻跟2傷AOE，我認為下版本海盜打頭薩應該會再因為這張卡重出江湖。

評分：☆☆☆☆☆

「風暴禿鼻鴉」

（圖源：爐石戰記）

自傷薩用的新組件，但問題就是在於前面所說的，節奏及水晶上很難搭配，雖然本身5/5體質不差，但要綁定自傷才能叫其他生物創造最大效益，很容易因為自傷完被對手解一波就沒了，我認為還是要有更多降費、補牌手段，像是以前「瞬光閃電」這類型的降自然法術費用手段才有機會嘗試自傷薩。

評分：☆

「速成多重宇宙」

（圖源：爐石戰記）

因為隨機不穩定的關係，在天梯上要用的可能性就相當低了，更遑論還吃超載，在近幾個版本天梯節奏水晶寶貴的狀態下，吃超載已經是虧到不行的事了，但假如未來有像以前能解開超載或是降費超載牌的手段，那這張也是可以考慮進構築，畢竟前/中期能夠靠這張鋪場，再搭配一些BUFF或以前「嗜血術」之類的法術爆發也很不錯。

評分：0

《術士》

「混亂連鎖」

（圖源：爐石戰記）

低費的BUFF，「惡毒低語」碎片版本，洗碎片還能夠搭配這版本新的碎片體系卡，怎樣看都不差。

評分：☆☆☆

「暮光時空跳躍者」

（圖源：爐石戰記）

前期能準時下超強，4/4體質也不容易解，節奏類型的術士我覺得都可以放，加上目前碎片手下都帶龍種族，下版本應該可以嘗試看看碎片龍術。

評分：☆☆☆☆

「迅子彈幕」

（圖源：爐石戰記）

純看2費能打6傷就知道現在環境能力多通膨!!還可以夢幻COMBO搭配新的中立卡「狡詐的山狗」直接鋪場。

評分：☆☆☆

「往昔的厄語者」

（圖源：爐石戰記）

本身體質也沒超標，再加上現在術士棄牌體系的搭配有夠少，真不知道這張卡的意義是甚麼，除非明年有甚麼棄牌體系出現，不然可能到退環境這張卡都用不到吧。

評分：0

「命運破壞者」

（圖源：爐石戰記）

只要前期有洗到碎片就是一隻4/7/7，碎片術沒道理不放，因為也沒其他更好的選擇了。

評分：☆☆☆

「拉法姆之梯！！」

（圖源：爐石戰記）

雖然能抽三張牌，但對於術士這種有大量抽牌的職業沒那麼好用，目前術士2費(天生技)、3費(天生技或地下蠕蟲)可能都在抽牌，4費很難再抽下去，再加上這張卡也沒降費，頂多就後期沒手牌、沒事做的時候才能用，我是覺得以目前這種節奏打滿的環境很不好用拉。

評分：☆☆

「分歧」

（圖源：爐石戰記）

雖然看起來很鬧、很微妙，以現在能搭配的牌組來看，是可以嘗試之前「阿迦瑪甘」麻將術，畢竟之前麻將術最怕的就是火龍、綠龍、阿迦等手下抽上手，這張卡就能避免這種窘境，或許真有大神開發嘗試看看的機會。

評分：☆☆

「毀滅迅疾龍」

（圖源：爐石戰記）

基本上就是體質怪，搭配到碎片很強，有機會BUFF到更不錯，但最大問題就是下版本環境搶血或控場類的快攻牌組多，那碎片術要玩就很痛苦，但假如環境偏慢或偏控一點，碎片術應該就很不錯。

評分：☆☆☆

「克洛諾格」

（圖源：爐石戰記）

目前看來也只能給碎片術用的手下，中後期可以做為抽牌手段外，還能送對手兩張碎片6點補傷害。

評分：☆☆☆

「時光大盜拉法姆」

（圖源：爐石戰記）

拉法姆我認為是加強版的輪盤術，至少前中期有比較多的生物對抗，甚至有可能靠著拉法姆生物體質壓制直接獲勝，當然還是要視到時環境決定要走哪種路線，我認為能參考之前純輪盤術或星艦輪盤術的構築去做牌組的調整。

評分：☆☆☆☆

《戰士》

「釋放鱷魚」

（圖源：爐石戰記）

控制戰用的卡，很像以前戰士「受困的哨衛」法術版，這張卡的好處是低費還能補10甲，能搭配「殼捲風」做一波掃場、鬥毆解場，還可以搭配另一張新卡「為了榮耀！」抽卡，算是很有潛力很多用途的新卡。

評分：☆☆☆☆

「慢動作」

（圖源：爐石戰記）

控制/大大戰為了卡對手KEY牌或節奏的卡，以現在環境來看不差，就想像成2費的「見習教徒」就知道了，我是覺得有機會做為選配卡放到構築中。

評分：☆☆☆

「預先出擊」

（圖源：爐石戰記）

可以解場打頭、又有機會能夠抽手下，基本上有足夠多5費以上手下沒道理不放。

評分：☆☆☆☆

「競技場播報員」

（圖源：爐石戰記）

除非為了拆對手武器，不然這張卡虧體質就算了，還有可能對手武器比擬大把害到自己。

評分：☆

「後世之裔」

（圖源：爐石戰記）

其實只要吃到2隻BUFF就已經不虧了，但問題太吃跟對手的搭配，甚至戰士目前前期鋪場也不容易，頂多受傷戰沒選擇才會想用，龍戰都不會考慮用了。

評分：☆

「為了榮耀！」

（圖源：爐石戰記）

一樣很吃對手搭配的卡，如果是生在這版本那就很強，畢竟這版本鋪場牌組當道像任務術、節奏賊等，但下版本就要看環境了，假如控制多那這張就完全無用武之地，畢竟你要搭配前面1費的「釋放鱷魚」才能降到3費，看起來也沒很賺。

評分：☆☆☆

「競技血戰」

（圖源：爐石戰記）

大大戰或許能用，但我認為叫一隻5/5潛行虎給對手副作用真的太大，以現在戰士還有4費「食物大戰」、5費「黑麥斬斧」、「化學洩漏」這類可以叫大生物的卡，我是認為這張卡的效益很低。

評分：0

「紀元時間領主」

（圖源：爐石戰記）

給控制類型的戰士用，對付中速節奏牌超強，像是現在版本的火龍賊，盜賊7費巨龍使者、綠龍或火龍直接清乾淨，算是滿不錯的解場加站場卡。

評分：☆☆☆

「『鮮血鬥士』洛戈許」

（圖源：爐石戰記）

效果很強大、很黏場，可惜本身不帶種族不能靠「吃到飽」抽，只能靠抽牌或「夢魘之王薩維斯」想辦法把他抓上手，至少要有1張鮮血鬥士在手，才可以拉出來，要以這張卡為主力核心有點困難，目前只能作為大大戰的小組件或是玩中速生物戰作為純體質怪使用，假如未來有更多穩定抽出或複製鮮血鬥士的卡，我認為可以組一套只放鮮血鬥士的戰士，應該會滿酷的。

評分：☆☆☆☆

「不敗的勇士」

（圖源：爐石戰記）

雖然體質很好，但費用過大，不好跟法術清場做搭配，頂多就是靠法術或麵包斧想辦法拉出。

評分：☆

《中立》

「卑微顫翼蝶」

（圖源：爐石戰記）

可以搭配DH的新卡休眠蛇使用，另外或許也可以配合德魯伊任務來卡格子用。

評分：☆☆

「危險變數」

（圖源：爐石戰記）

假如能成功變身超強，但我想不到他能成功變身的畫面。

評分：0

「昨日魚人」

（圖源：爐石戰記）

比較適合搭配就魚人、多種族類的牌組，但多種族應該不會想放這種虧體質的牌。

評分：☆☆

「永恆因果」

（圖源：爐石戰記）

目前能搭配的就德魯伊或未來有更多洗入牌庫底的優質牌就可以用。

評分：☆

「『時間主宰』諾茲多姆」

（圖源：爐石戰記）

以下版本來看我覺得很有潛力的中立卡，畢竟龍體系的搭配還滿多的，像是術、法甚至牧都可以用，另外牌組中有夠多的新卡也很適合放。

評分：☆☆☆☆

「傳送門先鋒」

（圖源：爐石戰記）

龍體系外加能抽及BUFF生物，泛用性很高。

評分：☆☆☆

「恆龍幼龍」

（圖源：爐石戰記）

有重生外加血量也滿多的，在前中期檯面交換不算太差。

評分：☆☆☆

「時空旅人」

（圖源：爐石戰記）

體質太差，雖然有帶死聲，但死聲生物體質也不容易黏場。

評分：0

「晝夜占師」

（圖源：爐石戰記）

假如是發現手下那我覺得還有搞頭，隨機的就直接拆了吧。

評分：0

「活體悖論」

（圖源：爐石戰記）

可惜不帶種族，不然獵人應該可以考慮，目前看下來頂多就任務德為了卡位置才會用。

評分：☆

「生化族王」

（圖源：爐石戰記）

雖然可以扛快，但休眠3回合太苦，頭可能都先爆開了。

評分：☆

「量子異變機」

（圖源：爐石戰記）

其實中速、快攻牌滿有機會放的，畢竟3費4/9體質，跟2攻怪對狀也要至少撞3下，在前期檯面交換上還是滿不錯的。

評分：☆☆☆

「錯位火占師」

（圖源：爐石戰記）

不明所以的新卡，有人可以給我翻譯翻譯甚麼是粉碎嗎。

評分：0

「青銅幼龍」

（圖源：爐石戰記）

對比看向「血色十字軍」這張時代的眼淚，這張本身帶聖盾、龍種族還有生命竊取，在一些龍族節奏牌應該都有放的空間。

評分：☆☆☆

「黃沙之喉」

（圖源：爐石戰記）

給獵人新卡「蟲洞」叫出的打頭大獎之一?

評分：0

「時間跳越者」

（圖源：爐石戰記）

因為體質差，除非為了拿硬幣跳費才會想放。

評分：☆

「未來先祖」

（圖源：爐石戰記）

可以搭配盜賊顯赫使用，除此之外應該沒其他牌組想用。

評分：☆

「枯槁的真理追尋者」

（圖源：爐石戰記）

以現在環境來看也沒太多降費卡能針對，假如未來有類似索瑞森大帝降費OTK牌組，應該可以用這張卡來針對。

評分：☆☆☆

「沙漏侍者」

（圖源：爐石戰記）

其實就以前聖騎的「汙街討債人」帶聖盾比較不容易被解，但除非牌組以生物為主，不然不帶種族真的不好用。

評分：☆☆

「編年史保管者」

（圖源：爐石戰記）

因為不帶種族，即使龍族體系的牌組也不會想放。

評分：☆

「褪色的記憶」

（圖源：爐石戰記）

競技場拿資源用。

評分：0

「恆時巫師」

（圖源：爐石戰記）

競技場拿資源用。

評分：0

「恆龍士兵」

（圖源：爐石戰記）

就算能BUFF攻擊也不會想放，頂多龍牧為了解場站場解札瑞米進度才會想放吧，其他職業對於解場反而有更多好的選擇。

評分：☆

「未知航海家」

（圖源：爐石戰記）

設計的很特別，等於說一定要直接解掉，也可以搭配自傷，但實用性不是很高。

評分：☆

「狡詐的山狗」

（圖源：爐石戰記）

可以搭配術士新卡「迅子彈幕」、獵人「叢林遊樂場」等牌，我認為是很有開發潛力的快攻卡。

評分：☆☆☆☆☆

「發條狂怒者」

（圖源：爐石戰記）

5費下就能長到5/6，越後面下越大隻，但實用性很低，競技場還不錯。

評分：0

「青銅龍士兵」

（圖源：爐石戰記）

看起來也是可以給龍牧使用(怎感覺一堆垃圾卡都塞給龍牧)。

評分：☆

「克羅米」

（圖源：爐石戰記）

除非有大量補牌需求，不然要先前期有打出夠多卡以外，還要祈禱其他牌還在牌庫中，再加上是死聲觸發，實用性很低。

評分：☆

「時光機」

（圖源：爐石戰記）

競技場資源卡。

評分：0

「知覺沙漏」

（圖源：爐石戰記）

競技場檯面交換用。

評分：0

「時光合流破壞者」

（圖源：爐石戰記）

競技場解場站場用。

評分：0

「時空領主戴歐司」

（圖源：爐石戰記）

本身費用太高，目前只看到跟因襲沙盒賊搭配使用，假如未來有更多降費手下得手段，才有可能有其他職業使用。

評分：☆☆

「琥珀看守者」

（圖源：爐石戰記）

競技場用，或是給其他職業叫出來的像是DK的「昂布拉的故事」。

評分：0

「鐘錶沃斯先生」

（圖源：爐石戰記）

後期的鋪場生物，但太靠賽，除非像是德魯伊這種成長型的牌組，需要靠賽大生物鋪場，不然也只能有其他降費，像是盜賊沙盒搭配才有機會用。

評分：☆☆

「『無縛者』姆多茲諾」

（圖源：爐石戰記）

很特別的傳說卡，假如巨龍使者沒有被改動，應該很有開發空間，譬如搭配牧師的札瑞米使用、或是任務戰的法師暫停門。

評分：☆☆

《大亂鬥牌組分享區》

這週六日我幾乎都在打大亂鬥，目前大亂鬥因為任務跟伊莉絲被BAN，舊牌組能用且比較強的就冰DK，我分別用冰DK打了4、5、6、6勝，另外用有放新卡的控制戰及快攻獵也有打到6勝，元素薩及蛋巨超龍術3勝，目前冰DK算是還不錯的亂鬥牌組，假如要康冰DK也能用控制戰，另外如果有抽到牧師顯赫我認為控制牧應該是不錯的選擇。

「控制戰」

AAEBAQcGo6IG4esG25cH2JgHhJ0Hj7EHDIigBI7UBJDUBNKXB9OXB4uYB4ecB8qfB+qnB+yqB/yvB867BwAA

（圖源：爐石戰記）

「死聲冰DK」

AAECAfHhBAbLpQXb5Qbe5Qa6lQf2lgf1mAcModQE9eMEh/YEiPYEtIAF1J4G3eUGmI0HvJQHt5UHopcHm54HAAA=

（圖源：爐石戰記）

「快攻獵」

AAECAfHhBAbLpQXb5Qbe5Qa6lQf2lgf1mAcModQE9eMEh/YEiPYEtIAF1J4G3eUGmI0HvJQHt5UHopcHm54HAAA=

（圖源：爐石戰記）

以上是最後的內容，感謝各位的收看，一起期待新版本的到來，我也會在改版後嘗試各種新牌組跟各位分享，有任何問題或寫錯的部分也可以再留言跟我說~~感謝大家收看，下次見。

關於我：大家都叫我智久或G9，過去是《爐石戰記》全職選手、賽評，現在是喜歡爐石的玩家，長期歐亞美11星傳說，假日有空都會直播《爐石戰記》，以下是我的相關社群，之後有新版本牌組我會再更新給各位，也歡迎大家來找我聊天唷！