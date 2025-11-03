《爐石戰記》新版本「時光特攻隊」新卡點評（中）！法師傳說竟然0分？

大家好我是G9，這次迎來的是爐石戰記《時光特攻隊》，我們的克羅米藉由穿梭時空，招募各個時代的英雄，來阻止毀滅。想到這種穿梭時間線的故事情節，就令人感到刺激難耐（？）所以這次新版本肯定也要跟各位一起看個新卡，點評有哪些0分卡及5分卡，有任何問題也可以留言討論。

全新資料片《時光特攻隊》即將在11月5日推出，帶來145張新卡牌、全新關鍵字「顯赫」與「倒轉」，以及絕對不會缺席的傳說時間主宰姆多茲諾（來源：動視暴雪官方提供）

我們先來看《時光特攻隊》中全新的關鍵字《顯赫》，當組牌時擁有「顯赫」的傳說卡牌會與額外的卡牌一起自動加入你的套牌。每個職業都都將獲得一位顯赫英雄。

另外第二個全新關鍵字《倒轉》，讓你可以重新打出隨機效果的卡牌，獲得更好的結果。

最後提醒要預購的朋友們，這次改版將於11月5日上線，也別忘了趕緊在改版前預購才能享有優惠禮包唷，接著就讓我們一起來看個新卡吧！

《法師》

「鏡像次元」

龍法為了扛快、保怪、保血都可以放，就是1費兩張「執盾兵」，不虧。

評分：☆☆☆

「半穩定的傳送門」

就是以前「不穩定的傳送門」倒轉版，但以現在環境來說強度太弱了，雖然有新的顯赫卡可以降費，但顯赫費用太高不好搭配，不像學徒一樣低費，這張卡實用性低。

評分：☆

「無面神秘客」

好處是可控秘密，可以知道對手秘密是甚麼，再加上前中期丟出時可以搶很多節奏，壞處是無法確保秘密的可能，上下限大、不夠穩定，但考慮到節奏牌組為了干擾對手，我認為應該還是有放的空間。

評分：☆☆☆

「秘法彈幕」

解場跟打頭都可以，還有秘法系別可以做搭配，相當泛用。

評分：☆☆☆☆☆

「『時間循環者』托奇」

強大的資源卡，但近幾個版本法師在天梯牌組上完全不缺資源，只能給競技場用了。

評分：0

「扭轉時間」

給目前的任務法或下版本的秘法龍法都不錯，由於有降費，幾乎可以視為完全沒花費用還能發現法術，根本賺爛。

評分：☆☆☆☆

「蒼藍女王辛德拉苟莎」

雖然本身效果不錯，能降低法術消耗，甚至另一張顯赫能觸發兩次秘法法術，但綁定場上一定要有其他龍類，才能觸發靈氣，加上本身費用也不容易搭配，只能搭配顯赫卡中的「蒼藍誓言石」復活才有觸發的機會，也不是很容易，除非下版本的環境非常慢，或是未來有龍族的降費卡，不然要玩的可能性極低，另外一種可以搭配盜賊的遊客構築，但可能要實際測試一下才知道有沒有玩的可能。

評分：☆☆☆

「阿爾蓋薩講師」

一樣是做球給藍龍法的組件之一，搭配「蒼藍誓言石」，復活四隻龍(阿爾蓋*2、蒼藍女王、蒼藍之王)直接秘法OTK，但前置作業太困難，夢幻COMBO，等未來龍族有降費才有機會玩。

評分：☆☆

「時空傀儡」

如果對比「火源之界傳送門」，看起來比較穩定，甚至還能抽牌，但不能打頭，而且考慮到元素屬性，以現在元素法來說缺的不是抽牌，而是鋪場能力，此外一般的節奏法也不需要這種抽牌的大生物，但放在競技場滿強的。

評分：☆

「異象化」

雖然有些隨機性，但現在10費手下都滿強的，期望值算高的，只要不要叫到旅行員……另外不確定打亂體質的方式是如何，譬如隨機對調攻擊跟血量(?)，放在大法術(遊客法)法應該是有機會使用的，可以搭配「浪潮之王」、「衝浪章魚」、「傳送門法師斯凱拉」等。

評分：☆☆☆

《聖騎士》

「硬光保衛者」

2/1體質帶聖盾機械種族，又帶了補3血跟補１張聖盾到英雄頭上，多功能集一身，大概只有魚人或TOKEN鋪場聖不會用，基本上其他中速甚至控制必放。

評分：☆☆☆☆☆

「穿越時空的芬利」

現在環境補牌、補資源的牌用處比起以前小很多，除非像是盜賊的「亞夏曼」有降費效果，不然多數拿了其實也沒水晶打，由於這張有魚人種族，大概可以放在魚人聖當作後期補牌，或是前期解任務的生物來用。

評分：☆☆☆

「過去的諾姆瑞根」

以現在天梯來說不好用，因為綁定檯面一定要有生物，如果前幾個版本各位有玩過飲料聖就會發現，常常「阿達歐之手」、「神聖啤酒」等法術都找不到能貼的生物，因為生物太少以外，生物也不容易站場，甚至對手知道你會貼法術都會積極把你的手下解掉，雖然這張地點看似很賺水晶且只要兩費，但以目前環境來看實用性不高。

評分：☆☆☆

「修復時間線」

現在聖騎光控場都控不住，補一堆血也沒用也只是再被打一輪而已，拿的神聖法術也沒降費，這張牌完全就是垃圾。

評分：０

「霓虹革新」

原本一看想說哪來的爛牌，但後來想現在有些人黑暗贈禮都會拿甜美好夢+4/+5洗到牌庫頂的那個效果，就覺得好像也沒那麼爛，但問題就是能不能下回合就下，假如能拿到像是「護盾小機械人」、「砲彈機械人」、「海床救難者」這種低費有聖盾、重生、優質戰吼的手下就很不錯，但就要視天梯環境選配了，畢竟這張也要3費。

評分：☆☆☆

「坦克工程師」

優質的站場、黏場手下，還有機械種族，中速聖體系我覺得都很適合放，BUFF上去對手也無法忽視，處理起來也很痛苦，唯一要擔心就只有沉默的問題。

評分：☆☆☆

「時間之道化身」

假如要玩光環聖沒道理不放，解場、站場集一身，最大的問題反而是光環聖能玩嗎？畢竟光環聖我很難判斷要走哪種構築比較適合，譬如星艦?還是控制光環?甚至光環要放哪幾種我都覺得很頭痛，只能等大神開發了，但純論這張「破暮龍」光環版肯定是強的。

評分：☆☆☆☆

「時空光環」

就德魯伊「打瞌睡的龍」光環版，玩光環聖沒理由不放。

評分：☆☆☆

「永動無限化機」

生物版本的「權威祝福」，BUFF牌共通的問題就是檯面上要先有生物，雖然不弱，但實用性差，本身還要6費，環境夠慢才有機會用，競技場強。

評分：☆

「明日之傑爾賓」

想起以前神秘挑戰者的恐懼!!很酷的牌，但要考慮構築該怎麼穩定的抽出傑爾賓，再來是怎麼快速打出給壓力，我認為可以參考之前厄索爾(夏達希爾)聖的組法，搭配遊客拿盜賊硬幣刀、「叫經理出來」等拿硬幣提早出，也能搭配4費「巨熊之槌」指定濾出，但我覺得強度很謎哈哈哈，可能還要實測看看。

評分：☆☆☆☆

《牧師》

「琥珀女祭司」

雖然看體質跟效果不差，等於可以補4血以外，還能有1/4嘲諷，但除非有更好的搭配，像是以前心火一樣，不然扛快也不會想放這張。

評分：☆☆

「真言術：壁」

你能想像玩污手++牧嗎?我是完全沒有畫面，獲勝條件是甚麼我都想像不到，這張牌只能給純手下的++牧使用，但問題是現在也沒心火這類型的+攻法術，到底要怎麼玩?????

評分：0

「交織命運」

控制牧為了資源或檢索KEY卡才放的，但真不如直接發現自己牌堆兩張卡牌更好的多，實用性低。

評分：☆

「抹除存在」

看到現在覺得牧師最強的卡，集沉默與摧毀，在現在沉默要4費的環境相當划算。

評分：☆☆☆☆☆

「聖鴿侍徒」

加了血後牧師要幹嘛??生物出來對檯面威脅也很小，除非迷你系列或下版本有更多心火搭配才有可能使用。

評分：☆

「淨化聖光之子」

如果沒加到血就4費打3補3，加到血會更強，但問題一樣是加了血也不知道獲勝手段在哪。

評分：☆

「神聖占兆師」

看起來前面好幾張與生命值、血量有關的卡都是要跟這張做搭配，但問題是這張效果也太小氣…..只針對手牌調整而已，假如他能夠BUFF到場上，那我還真覺得心火牧有玩的可能，甚至前面幾張牌假如有跟德萊尼種族連動，也可以嘗試德萊尼牧，但看下來都沒有，只能期待後面幾個版本了。

評分：☆☆☆

「伊特努斯」

我覺得效果可以再強一點，設計的有點太保守，控制牧或龍牧也不好放，畢竟這類型牌組要幫龍加血也不容易，種族關係加血體系也不一定適合放這張卡，但因為能控制對手手下，我認為這張卡還是很有潛力的。

評分：☆☆☆

「過去的時光合流」

單論水晶來說算賺，畢竟只花7費就能叫出至少總共15費以上的龍卡，但也要看下版本環境如何，我是覺得就選配卡，放個一張都很多了。

評分：☆☆

「『聖者』麥迪文」

效果很強，三張到手等於打出一張其他兩張都免費的，應該是可以跟先前的艾薇娜、「暮光靈媒」加「過度計劃者」做搭配。

評分：☆☆☆

《盜賊》

「既視感」

可以當作連擊牌使用，也可以搭配盜賊顯赫卡確認對手手牌。

評分：☆☆☆

「變形者」

想想以前變色龍之亂，我是覺得沒有人會為了看對手手牌放這張卡，還有可能會害自己卡手牌。

評分：0

「回想」

雖然上下限也很大，可能叫到不能攻擊的像是「厚盔寄居蟹」、會爆炸的「深水炸彈」之類的，但假如能穩定觸發連擊，我認為節奏快攻賊應該還是會想放。

評分：☆☆☆

「時光匕首」

空場3費火球、可以解場，還能夠搭配法傷，算是滿實用的。

評分：☆☆☆☆

「皇家線人」

由於沒有種族、攻擊力也不高，單純為了看一張牌而放效益不大。

評分：0

「快轉」

能夠降費、抽牌對盜賊這類希望大量濾抽的職業都很不錯，也很適合搭配先前鳳凰、巨人、拍賣、隕星賊之類的牌組。

評分：☆☆☆☆

「苦惱二重身」

費用剛好卡在4費，不好跟沙河搭配，也沒有種族，那還不如「打折品海賊」好用多了，以前的話還可以放在王子(奈薩斯王子薩法爾)賊試試看，但王子被改動後只能看後續還有沒有其他BUFF類型的牌才能玩了。

評分：☆

「迦羅娜‧半血」

可玩性很高的一張顯赫卡，無論是讓對手卡一張爛牌在牌庫裡、還能夠指定抽傳說卡的弒君之刃、甚至還有機會砍對手半血，各種神奇可能都有機會發生，各種OTK或中速快攻都有機會放的。

評分：☆☆☆☆☆

「時光上將鉤尾」

除非有像以前「許願井」幸運幣的搭配，不然我真想不到我拿一堆幸運幣幹嘛?再加上盜賊還要解掉８血的寶箱也不是很容易。

評分：☆

「罷黜」

如果有像是以前的「迅鱗欺詐者」可以將法術變0費的搭配才會想放、或是靠發現找到，不然對盜賊７費來說有其他更好的選項可做。

評分：☆

《大亂鬥6勝牌組區》

以下是不負責任之我推特看到的6勝牌組區，這週六日才會打大亂鬥，到時候最終篇會再跟大家反饋這些牌組心得，大家也可以先嘗試看看留言跟我說哪套最雷跟最好哈哈哈。

麥迪文控制牧

AAECAa62BwqqigSO5gbh6wbwkwfblweBqAf8qQeAqgeEqgffrQcKvp8E0Z4GtZYHh5wHgq0Hm60Hna0H460HmLAH27EHAAA

半血節奏賊

AAECAaIHBpegBNmiBuylB4aoB4eoB4ioBwz1nwT2nwT3nwS9ngbBlwfmowehqAeMrQf7rQfHrgfQrwfZrwcAAA

龍法

AAEBAf0ECO/TBPHTBOHrBtuXB+SlB+WlB+elB9CmBwuyngbTngaG5gablgeflgf6mweHnAfYngfopQfRpgeLsQcAAA==

冰DK

AAECAfHhBAAP9eMEh/YEsvcEtIAF0J4G054G1J4G2+UG3eUG3uUGupUHzpsHxawHmLAHhrEHAAA=

傳送門DH

AAECAaarBAaXoASongaKqgeSqgeTqge/sQcMtp8EnKAEs6AEtKAE7KAEo9QE4fgF4/gFtZcHtpcH7awH0a8HAAA=

以上是中篇的內容，最後還會有一篇評卡文跟大家一起看新卡，這週六日有空也會打一下大亂鬥，有任何問題或寫錯的部分也可以再留言跟我說~~感謝大家收看，下篇再見。

關於我：大家都叫我智久或G9，過去是《爐石戰記》全職選手、賽評，現在是喜歡爐石的玩家，長期歐亞美11星傳說，假日有空都會直播《爐石戰記》，以下是我的相關社群，之後有新版本牌組我會再更新給各位，也歡迎大家來找我聊天唷！