《爐石戰記》新版本「時光特攻隊」職業大盤點！術士趣味度破表根本必玩？

大家好，我是西陵珩，各位的爐石引路人。《爐石戰記》新資料片《時光特攻隊》將於 11 月 5 日上線，本文將以各職業的新牌作為出發點，搭配中立新卡評價綜合強度與趣味性，並簡單補充一下可能出現的構築概念與卡牌之間的搭配，讓你一次看懂這次的新卡值不值得入手！

一、死亡騎士(DK)

職業強度：☆☆☆

趣味性：☆☆

DK整體而言多了不少實用的「插件」，強化了節奏體系，多了新牌，強節奏點不再只有伊莉絲能堪重任：

除了塔蘭姬之外，慢速牌也多了哈斯克這張「第二條命」，提供各符文類型的DK一個反打的機會，但也僅此而已：

這兩張牌雖然價值都是中偏上，但卻看不太出一個全新的DK體系，而是對於舊牌組的強化，故稱之為「插件」。

真要說的話，可能就顯赫(伯昂撒姆第)搭配「回憶顯化」(召喚賽局中消耗最高的友方不死族)，可以搭配本來就超模的伊莉絲。

至於中立手下，稍微看好「沙漏侍者」作為汙手(++/buff)體系的新夥伴，其餘的可搭配性就比較一般。

二、惡魔獵人(DH)

職業強度：☆☆☆☆

趣味性：☆☆☆☆☆

非常看好DH的「構築多樣性」，能組快攻、反控、中速、combo，還有純法術、帶特定生物等諸多組法，筆者已經迫不及待想要組牌了。

至於強度，無論如何都有「靈魂販子」搭配「時空領主戴歐司」的combo兜底，即使布洛克斯的實際表現令人失望，也能退而求其次，繼續玩老節奏：

三、德魯伊

職業強度：☆☆☆☆☆ or ☆☆☆

趣味性：☆☆☆

德魯伊的新卡自帶體系，不是被玩壞就是在被玩壞的路上，只能說「『萬古守衛者』克隆娜」的設計，光用看的就覺得很危險，再搭配「波動形塑」、「緊急應變」等牌，可說是妥妥的強度保證：

至於艾薩拉女士，筆者認為中規中矩。可能不少人會想要搭配老牌「梟隆尼斯」，也就是法傷德，不過法傷德本身的卡位已經相當壅擠，30張牌也各有各的作用，雖然帶上艾薩拉女士就可以不用賽伊莉絲的分身地點，但「辛艾薩拉」要4費，這是法傷德不太能負擔的起的費用。

四、獵人

職業強度：☆☆ or ☆☆☆

趣味性：☆☆

挺悲慘的職業，除了多幾張快攻獵核心之外，這次給的新牌可說是毫無作用，「遊俠將軍希瓦娜斯」雖然已是中間偏上的顯赫，但是卻難以支撐成一個全新體系，跟DK的情況很類似：

至於拉克穆這種完全來亂的牌，真想不太到除了在發現池看到之外有何作用(希望能被打臉)：

五、法師

職業強度：☆☆ or ☆☆☆☆

趣味性：☆☆☆

給了超多有「法師特色(靠賽)」的牌，但靠著設計得很好的顯赫：「蒼藍女王辛德拉苟莎」稍微找回了一點顏面，雖然只是理論，但是依舊頗有構築潛力，龍法或將繼承以前的「奇蹟法」般，成為新版本沉寂已久的組合技(combo)法師牌組。

六、聖騎士

職業強度：☆☆

趣味性：☆☆☆(單獨給芬利)

聖騎版的「秘密通道」來啦！

「穿越時空的芬利」稱得上是聖騎士唯一亮點，雖然是跟起手手牌交換，但作為一張補資源的牌也絕對堪用，尚不確定有沒有很厲害的combo，但是至少聖騎士總算能脫離不是魚人就是萊妮莎的構築。舉例來說，「坦克工程師」的機械體系或許搭配伊莉絲會還不錯？

至於光環，筆者不是很看好，或許還會榮登最爛顯赫。

七、牧師

職業強度：☆☆

趣味性：☆☆

靠著科技牌幫設計師擦屁股的職業，雖然筆者非常喜歡「『聖者』麥迪文」的設計，但牧師卻被逼得幾乎要透過「暮光靈媒」才能解決費用過於臃腫的問題：

不過，「交織命運」的出現讓控制牧的回歸出現了曙光；「抹除存在」也是近期較起眼的牧師解場牌了(雖然還是不肯給aoe很令人費解)。

八、盜賊

職業強度：☆☆☆☆or ☆☆☆☆☆(如果沙盒沒被改)

趣味性：☆☆☆

趣味性只給3是因為盜賊很有可能環繞於既有的構築根基——沙盒無賴，筆者覺得非常膩，但真的就是強。所有可以配合索尼亞的combo，若是搭配「時空領主戴歐司」，強度會得到質的飛越，可能「迦羅娜．半血」都不用刺殺萊恩王，遊戲就已經結束了。

九、薩滿

職業強度：☆☆☆☆

趣味性：☆☆☆☆☆

很乾脆地給了薩滿一整套新體系，筆者極度看好薩滿的發揮。

兩張傳說都算是自帶體系，唯獨費用都比較重，在偏快的環境容易吃虧。至於「自己打自己(對自己的手下造成傷害系列)」的combo對薩滿節奏是否有效益，則需要進一步的檢驗。

十、術士

職業強度：☆☆☆

趣味性：☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

快點讓筆者玩拉法姆術！！！

單就這張卡就值得10顆星了，雖然強度應該不會過強，但是看起來真的超級有趣。

值得一提的是，術士應該是跟中立卡契合度相對高的職業，快攻術、Zoo術都有可能重返爐石賽場，「迅子彈幕」+「狡詐的山狗」的combo已經讓不少人腦內浮現T2兩隻5/3的畫面了。

十一、戰士

職業強度：☆☆

趣味性：☆

跟獵人有點像，但卻連能夠產生回歸的老概念都無法浮現(如獵人至少有機會重現快攻獵)，戰士的新卡幾乎就是對任務戰的強化(希望能打臉筆者)，既沒有新體系，傳說也不強力，說是《時光特攻隊》中最令人失望的職業也說不定。

(可以和聖騎士競爭最爛顯赫的洛戈許)

以上就是我們新卡總點評啦，未來還會推出筆者的預構築，敬請期待！