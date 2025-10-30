《爐石戰記》新版本「時光特攻隊」職業大盤點！術士趣味度破表根本必玩？
大家好，我是西陵珩，各位的爐石引路人。《爐石戰記》新資料片《時光特攻隊》將於 11 月 5 日上線，本文將以各職業的新牌作為出發點，搭配中立新卡評價綜合強度與趣味性，並簡單補充一下可能出現的構築概念與卡牌之間的搭配，讓你一次看懂這次的新卡值不值得入手！
一、死亡騎士(DK)
職業強度：☆☆☆
趣味性：☆☆
DK整體而言多了不少實用的「插件」，強化了節奏體系，多了新牌，強節奏點不再只有伊莉絲能堪重任：
除了塔蘭姬之外，慢速牌也多了哈斯克這張「第二條命」，提供各符文類型的DK一個反打的機會，但也僅此而已：
這兩張牌雖然價值都是中偏上，但卻看不太出一個全新的DK體系，而是對於舊牌組的強化，故稱之為「插件」。
真要說的話，可能就顯赫(伯昂撒姆第)搭配「回憶顯化」(召喚賽局中消耗最高的友方不死族)，可以搭配本來就超模的伊莉絲。
至於中立手下，稍微看好「沙漏侍者」作為汙手(++/buff)體系的新夥伴，其餘的可搭配性就比較一般。
二、惡魔獵人(DH)
職業強度：☆☆☆☆
趣味性：☆☆☆☆☆
非常看好DH的「構築多樣性」，能組快攻、反控、中速、combo，還有純法術、帶特定生物等諸多組法，筆者已經迫不及待想要組牌了。
至於強度，無論如何都有「靈魂販子」搭配「時空領主戴歐司」的combo兜底，即使布洛克斯的實際表現令人失望，也能退而求其次，繼續玩老節奏：
三、德魯伊
職業強度：☆☆☆☆☆ or ☆☆☆
趣味性：☆☆☆
德魯伊的新卡自帶體系，不是被玩壞就是在被玩壞的路上，只能說「『萬古守衛者』克隆娜」的設計，光用看的就覺得很危險，再搭配「波動形塑」、「緊急應變」等牌，可說是妥妥的強度保證：
至於艾薩拉女士，筆者認為中規中矩。可能不少人會想要搭配老牌「梟隆尼斯」，也就是法傷德，不過法傷德本身的卡位已經相當壅擠，30張牌也各有各的作用，雖然帶上艾薩拉女士就可以不用賽伊莉絲的分身地點，但「辛艾薩拉」要4費，這是法傷德不太能負擔的起的費用。
四、獵人
職業強度：☆☆ or ☆☆☆
趣味性：☆☆
挺悲慘的職業，除了多幾張快攻獵核心之外，這次給的新牌可說是毫無作用，「遊俠將軍希瓦娜斯」雖然已是中間偏上的顯赫，但是卻難以支撐成一個全新體系，跟DK的情況很類似：
至於拉克穆這種完全來亂的牌，真想不太到除了在發現池看到之外有何作用(希望能被打臉)：
五、法師
職業強度：☆☆ or ☆☆☆☆
趣味性：☆☆☆
給了超多有「法師特色(靠賽)」的牌，但靠著設計得很好的顯赫：「蒼藍女王辛德拉苟莎」稍微找回了一點顏面，雖然只是理論，但是依舊頗有構築潛力，龍法或將繼承以前的「奇蹟法」般，成為新版本沉寂已久的組合技(combo)法師牌組。
六、聖騎士
職業強度：☆☆
趣味性：☆☆☆(單獨給芬利)
聖騎版的「秘密通道」來啦！
「穿越時空的芬利」稱得上是聖騎士唯一亮點，雖然是跟起手手牌交換，但作為一張補資源的牌也絕對堪用，尚不確定有沒有很厲害的combo，但是至少聖騎士總算能脫離不是魚人就是萊妮莎的構築。舉例來說，「坦克工程師」的機械體系或許搭配伊莉絲會還不錯？
至於光環，筆者不是很看好，或許還會榮登最爛顯赫。
七、牧師
職業強度：☆☆
趣味性：☆☆
靠著科技牌幫設計師擦屁股的職業，雖然筆者非常喜歡「『聖者』麥迪文」的設計，但牧師卻被逼得幾乎要透過「暮光靈媒」才能解決費用過於臃腫的問題：
不過，「交織命運」的出現讓控制牧的回歸出現了曙光；「抹除存在」也是近期較起眼的牧師解場牌了(雖然還是不肯給aoe很令人費解)。
八、盜賊
職業強度：☆☆☆☆or ☆☆☆☆☆(如果沙盒沒被改)
趣味性：☆☆☆
趣味性只給3是因為盜賊很有可能環繞於既有的構築根基——沙盒無賴，筆者覺得非常膩，但真的就是強。所有可以配合索尼亞的combo，若是搭配「時空領主戴歐司」，強度會得到質的飛越，可能「迦羅娜．半血」都不用刺殺萊恩王，遊戲就已經結束了。
九、薩滿
職業強度：☆☆☆☆
趣味性：☆☆☆☆☆
很乾脆地給了薩滿一整套新體系，筆者極度看好薩滿的發揮。
兩張傳說都算是自帶體系，唯獨費用都比較重，在偏快的環境容易吃虧。至於「自己打自己(對自己的手下造成傷害系列)」的combo對薩滿節奏是否有效益，則需要進一步的檢驗。
十、術士
職業強度：☆☆☆
趣味性：☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
快點讓筆者玩拉法姆術！！！
單就這張卡就值得10顆星了，雖然強度應該不會過強，但是看起來真的超級有趣。
值得一提的是，術士應該是跟中立卡契合度相對高的職業，快攻術、Zoo術都有可能重返爐石賽場，「迅子彈幕」+「狡詐的山狗」的combo已經讓不少人腦內浮現T2兩隻5/3的畫面了。
十一、戰士
職業強度：☆☆
趣味性：☆
跟獵人有點像，但卻連能夠產生回歸的老概念都無法浮現(如獵人至少有機會重現快攻獵)，戰士的新卡幾乎就是對任務戰的強化(希望能打臉筆者)，既沒有新體系，傳說也不強力，說是《時光特攻隊》中最令人失望的職業也說不定。
(可以和聖騎士競爭最爛顯赫的洛戈許)
________________________________________________________________________________
以上就是我們新卡總點評啦，未來還會推出筆者的預構築，敬請期待！
其他人也在看
盜採砂石最重無期徒刑並罰上億 經部修法嚴懲
高雄美濃遭盜採砂石宛如「大峽谷」，引發各界對不法牟取利益痛恨，經濟部今(30)日正式預告修法，從罰金與刑責兩大面向嚴懲非法採石砂石行為。前者罰鍰上限提高兩倍到1000萬台幣，後者更課以盜採行為5年以下有期徒刑，但如導致人員重傷或死亡，更可處無期徒刑並重罰1億。中時財經即時 ・ 10 小時前
前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意
政治中心／林靜、楊柏玨 台北報導前新北市議員、現任議員張維倩的父親張瑞山，這個月18號逝世，享壽71歲，今（30號）舉辦告別式，包含總統賴清德、前行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜、北市副市長李四川及立委蘇巧慧等人都到了，現場冠蓋雲集，蘇貞昌致詞時，特別提到感謝他一生為台灣、新北努力打拼的貢獻。民進黨新北市議員張維倩父親、前議員張瑞山，18號過世，享壽71歲，總統賴清德親臨告別式致意。賴總統一一和家屬握手，女兒張維倩更是眼眶泛紅、表情哀戚。這場告別式包含總統賴清德、前行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜、台北市副市長李四川及新北立委蘇巧慧等人都到了。前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意（圖／民視新聞）前行政院長蘇貞昌：「以尊敬不捨懷念不捨的心情，來送張瑞山議員，我還記得我做台北縣長時，他在縣議會，對中和大大小小的事情，他對我們台灣的民主，有很大的堅持，所以從民國83年加入民主進步黨。」由蘇前院長、民進黨祕書長徐國勇等人擔任覆旗官，以黨旗覆棺，隆重送別張瑞山，要追念他對台灣自由民主人權發展的貢獻，民進黨也特別頒發表揚狀，感謝他的付出。前新北4連霸議員張瑞山逝世 覆蓋黨旗（圖／民視新聞）蘇貞昌以前台北縣長身分、悼念張瑞山。張瑞山從政經歷超過30年，民國75年起，連任4屆台北縣中和市民代表、2屆縣議員、新北升格直轄市後，又連任兩屆議員，4連勝戰績稱霸一方，四度出任民進黨黨團總召、在前總統蔡英文競選新北市長跟總統時，都擔任副總幹事，政壇經歷豐富，107年後張瑞山正式交棒給女兒張維倩，退居幕後轉任顧問，持續推動地方建設，不遺餘力。前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意（圖／民視新聞）前行政院長蘇貞昌：「議員現在雖然離開，前行政院長蘇貞昌，讓我們不捨，前行政院長蘇貞昌，但是一定他這個精神傳承，前行政院長蘇貞昌，他一定也是希望大家，前行政院長蘇貞昌，繼續照顧他的家後，前行政院長蘇貞昌，照顧他的妻子兒女，前行政院長蘇貞昌，用這個精神繼續服務地方打拚。」現場氣氛莊嚴肅穆，家屬盼張瑞山一生為地方貢獻的精神，讓世人永遠懷念。原文出處：前新北４連霸議員張瑞山逝世 蘇貞昌送別「感謝一生為台灣、新北打拚」 更多民視新聞報導華碩中配錢麗鼓吹武統遭除籍 梁文傑：歡迎透過法律爭取權利川習會恐出賣台灣？ 民進黨怒駁斥：「美國棄台論」全都是認知作戰政壇人士齊聚張瑞山告別式弔唁 靈柩覆蓋民進黨旗「一生奉獻民主」民視影音 ・ 12 小時前
德明鏡周刊：川習會5啟示 歐洲應凝聚自身利益共識
（中央社記者林尚縈柏林30日專電）美國總統川普與中國國家主席習近平今天在韓國釜山會談引全球關注，德媒分析指出，美中會談雖暫緩貿易衝突，但不改變雙方對抗情勢，下一輪隨時可能再開打，歐洲唯有在自身利益基礎上凝聚共識，才能在美中競逐中維持戰略自主。中央社 ・ 9 小時前
豬瘟案場仍有病毒 補助出爐下週申請1／空拍霧峰廚餘海掩埋300噸 緊鄰烏溪憂污染水源
非洲豬瘟疫情爆發，今天來到第9天，台中梧棲的養豬案場，經過兩次全面消毒，竟然還是驗出病毒陽性反應。農業部長陳駿季指示，要國防部化學兵支援。除此之外，台中市「挖天坑」埋廚餘也引發民怨，更何況霧峰掩埋場的廚餘湖還緊鄰「烏溪」，很可能污染水源。今天開始，台中市緊急停用9處掩埋場，剩下3處可以使用。行政院長卓榮泰今天也前往文山掩埋場視察，檢查掩埋場是否依規定加圍籬防野豬。鏡新聞 ・ 11 小時前
內政部：300坪以上新建物設太陽光電 年底公布標準
（中央社記者高華謙台北30日電）內政部今年2月預告「建築物設置太陽光電發電設備標準」草案，規範新建、增建或改建建物的建築面積若達1000平方公尺（約300坪）以上，應設太陽光電；內政部政務次長董建宏今天說，這個標準將在今年底公布。中央社 ・ 7 小時前
網傳市場仍販售豬肉 新北：解凍後出售無違規 (圖)
網傳新北市三重區水流公市場有攤商販售現宰豬肉，市府30日前往稽查發現，攤商是29日將冷凍豬肉解凍後出售，業者也出示合法屠宰證明，確認並無違規。中央社 ・ 12 小時前
臺中榮總攜手跨院專家 推達文西手術深度培訓
現代外科手術講求精準與微創，訓練難度日益提高，為改善年輕外科醫師臨床操作機會不足的問題，臺中榮民總醫院自10月27日起舉辦為期六天的「達文西機械手臂輔助手術培訓課程」，結合多院專家共同指導，其中五天規劃為國內少見的大體深度實作訓練，並首次開設夜間課程，讓臨床醫師能兼顧工作與進修。全國廣播 ・ 14 小時前
怪物颶風美莉莎 侵襲巴哈馬群島
美莉莎雖然沒有登陸海地，卻引發了嚴重洪水，南部沿海城鎮小戈阿沃首當其衝，至少80棟房屋被毀，160多動受損，全國有超過1萬1千人流離失所，至少 25 人罹難，18人失蹤。目前美莉莎已減弱為一級颶風...大愛電視 ・ 11 小時前
陳光復表揚全運會澎湖羽球代表隊 (圖)
114年全國運動會澎湖縣羽球代表隊表現出色，縣長陳光復（中）30日在縣府接見選手與教練，並頒發獎勵金，肯定他們在賽場上全力以赴、為澎湖爭光的傑出表現。中央社 ・ 8 小時前
政院拍板《刑法》修正草案 故意殺人、虐童致死判刑逾10年不得假釋
因應司法院釋字第801號解釋、憲法法庭113年度憲判字第2號、第8號判決宣告刑法部分條文違憲，行政院法務部啟動修法作業，擬具相關修正草案，今（30）日經行政院院會討論通過，將分別函請司法院會銜，及函請立法院審議，待修法通過後，更能發揮嚴懲重大犯罪、強化社會安全之目標，同時確保程序正義及落實人權保障。其中修正草案規範，明定故意殺人、殺人未遂或兒虐致死及致重傷案件（犯刑法第286條第6項或第7項之罪），經判處無期徒刑或有期徒刑逾10年者，不適用假釋之規定，亦即不得假釋。法務部為期修法周延，參考相關外國立法例，廣納審檢辯學及機關代表意見，擬具修正草案陳報行政院審查。行政院對此修正草案至為重視，為求慎重，密集召開多次審查會議，聽取各機關意見及凝聚跨部會共識，於今日院會討論通過。本次修正草案配合憲法判決意旨檢討修正，並增訂特殊重大暴力犯罪不得假釋規定，發揮刑罰抗衡犯罪功能，確保國人安全及社會治安。相關重點如下：明定行為時及審判中欠缺責任能力不得科處死刑（刑法第63條之1修正條文）法務部說明，因應憲法法庭113年憲判字第8號判決意旨，明定行為時有刑法第19條第2項之情形，或審判時有精神障礙或其他心台灣好新聞 ・ 7 小時前
讚川習會達成共識很成功！川普發文謝習近平
[NOWnews今日新聞]美國總統川普今（30日）與中國國家主席習近平在韓國釜山舉行「川習會」，雙方進行1小時40分鐘會談，會後並未發表聯合聲明。不過，川普在返美專機稱給會談「滿分10分的12分」，隨...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
川習會場外維安升級 (圖)
美國總統川普、中國國家主席習近平30日在韓國釜山舉行雙邊會談，場外維安升級。中央社 ・ 12 小時前
威力彩頭獎槓龜！下期獎金保證2億元 今彩539貳獎開出169注
台彩威力彩今（30）晚開出第一區號碼13、14、17、20、21、24，第二區02。派彩結果出爐，頭獎槓龜，下一期將於11月3日（週一）開出，頭獎獎金保證2億元；今彩539本期頭獎無人中獎，貳獎開出1台視新聞網 ・ 8 小時前
吃起來不鹹但超傷腎！醫點名「7大食物」鈉含量超高：吐司竟上榜
你有沒有曾經過吃了一個正餐或點心後，感覺不是很鹹，但吃完之後口渴更、重頭腦昏沉沉想睡覺、鞋子變緊了、拼命跑廁所⋯小心你可能在不知不覺中踩中高鈉地雷，導致身體進入高滲透壓高血鈉狀態。《優活健康網》特摘此篇，由業診所腎臟科醫師洪永祥分享「7大隱藏版高鈉食物」，幫助民眾避開高鈉地雷。優活健康網 ・ 13 小時前
台中「廚餘之亂」 議員再爆掩埋場倒廚餘未鋪防水布
台中爆非洲豬瘟後，台中市處理廚餘亂象四起，台中市議員林德宇今在議會質詢時質疑，環保局提供12處掩埋場供倒廚餘，竟未鋪設不透水布，憂恐污染地下水更成環境污染，廚餘設備空轉4年釀「廚餘之亂」；但環保局長陳宏益說，啟用的廚餘掩埋場均是依中央指引設在衛生掩埋場，建場時均有設不透水布。自由時報 ・ 9 小時前
臺漫連4年登盧卡漫畫節 5位創作者現場掀簽繪熱潮
臺漫連4年登盧卡漫畫節 5位創作者現場掀簽繪熱潮 【記者蔡富丞/綜合報導】文化部駐義大利代表處文化組與大塊文化 […]民眾日報 ・ 4 小時前
從「根源」防堵豬瘟 張麗善喊話中央：全面禁廚餘養豬
從「根源」防堵豬瘟 張麗善喊話中央：全面禁廚餘養豬EBC東森新聞 ・ 9 小時前
卓榮泰視查文山掩埋場蒼蠅面前飛 議員、當地里長爭相吐苦水
行政院長卓榮泰下午視查文山掩埋場，由於豬隻禁餵廚餘10天期間，台中市原有多處掩埋場暫置駐留廚餘應變，民代發現掩埋場倒成「廚餘海」、「垃圾湖噁到爆」，民進黨台中市議員何文海向卓揆說：「全部都是霧天的，昨天（29日）才覆蓋的」；立委何欣純也說，台中市先前還有12場，昨天才來圍籬的，出場消毒都沒做。自由時報 ・ 13 小時前
陳以信政見:成立對外經貿委員會
記者林雪娟∕台南報導 爭取國民黨提名參選台南市長的前立委陳以信宣布第四…中華日報 ・ 8 小時前
立法院厚生會、厚生基金會發表《2025國家肝炎政策建言書》
呼籲政府啟動「國家級B型肝炎行動計畫」邁向WHO 2030全面消除病毒性肝炎目標立法院厚生會肝炎政策促進委員會於今日舉辦「2025國家肝炎政策建言書發佈記者會」，邀集國內肝炎防治領域權威專家發布最新版《2025國家肝炎政策建言書》，建議：制定國家級B 型肝炎消除計畫、提高B、C肝個案追蹤方案照護費點值、B肝治療比照C肝排除醫院個別總額管制，衛生福利部常務次長莊人祥表示Ｃ肝已於2025年提前消除，緊接著是B型肝炎，目前已擴大篩檢年齡下降至39歲，民眾可透過健保快易通查詢篩檢結果；另外，如何提升B肝陽追率以及連結後端的治療，會再跨部會協調，將國健署及健保署的資料串接，讓第一線醫療人員更能掌握。立法院厚生會肝炎政策促進委員會召集人陳菁徽委員表示，台灣自1986年率先推行新生兒全面接種B型肝炎疫苗， 2017年再啟動《國家消除C肝政策綱領（2018–2025）》，台灣也將於2025年底向WHO正式申請C肝消除認證，成為亞洲首個達標國家，並提醒在B肝的部分如何補強追蹤斷鍊的患者是很重要的政策缺口，建議善用AI提高健保系統的使用效益。立法院厚生會秘書長王正旭委員則強調，B肝防治上仍存在許多政策精進台灣好新聞 ・ 11 小時前